Điều quan trọng nhất cha mẹ cần dạy con để trẻ tự lập, tự tin

Ảnh minh họa.

Trong những năm tháng đầu đời, trẻ thường học hỏi rất nhiều từ cha mẹ. Bằng những lời nói hoặc hành động khích lệ, phụ huynh có thể góp phần đáng kể trong việc định hình tính cách của con gái. Nhờ đó, giúp bé xây dựng sự tự tin cũng như bản lĩnh riêng của mình.

Cha mẹ cần dạy trẻ không nên để ý kiến, lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình. Tôn trọng cũng như yêu bản thân thì mới mong được người khác tôn trọng và yêu thương.

Xu hướng nuôi dạy con trai và con gái

Nuôi dạy con là cả một quá trình dài. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian và tâm huyết để có thể trao cho con những kiến thức, giúp trẻ có thể tự tin bước vào đời. Đối với phụ huynh có con gái, việc nuôi dạy trẻ cần phải kỹ càng hơn. Bởi, các bé gái có tâm sinh lý nhạy cảm hơn so với bé trai.

Ai cũng mong rằng, con gái sau này lớn lên sẽ là người mạnh mẽ, thành công, biết tự chủ và biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ vẫn áp dụng các quan niệm giáo dục và lối sống kiểu truyền thống. Điều đó vô hình trung đã kìm hãm tài năng và tiềm năng của con gái mình. Đồng thời, khiến trẻ lớn lên trở thành một người tự ti và nhút nhát, tương lai khó có hạnh phúc, gặp nhiều trắc trở.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cha mẹ có xu hướng nuôi dạy con gái khác với con trai. Minh chứng rõ nhất cho điều này chính là cách cha mẹ nói chuyện với các con. Ngoài ra, trong một báo cáo được công bố trên Behavioral Neuroscience, các nhà nghiên cứu nhận thấy, cha mẹ thường có xu hướng sử dụng ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn với con gái.

Trong khi đó, đối với con trai, phụ huynh thường sử dụng các từ ngữ mạnh và mang đậm tính cạnh tranh như “chiến thắng”, “đứng đầu”. Cách nuôi dạy này tác động rất lớn đến những bé gái. Bởi, trẻ em sẽ nhận thức rằng, bản thân phải luôn khép nép theo những quy tắc. Chính những điều đó sẽ ngăn cản các bé trở thành người phụ nữ mạnh mẽ về tinh thần.

Nhà nhân chủng học người Mỹ Meredith F Small cho biết, những nỗ lực dạy dỗ của cha mẹ tốt nhất là hướng đến khả năng và nhu cầu của con mình. Đồng thời, cố gắng để trẻ trở thành người con muốn.

Là cha mẹ, chúng ta cần thừa nhận sự khác biệt bẩm sinh giữa việc nuôi dạy con trai và con gái. Góp phần vượt qua những quan niệm cũ về giới tính. Phụ huynh cần khuyến khích con thực hiện những gì chúng muốn. Sự khích lệ này cần bắt đầu ngay từ những năm đầu đời của con. Có như vậy, trẻ em gái mới có thể vượt qua được rào cản về giới.

Cần khuyến khích con thực hiện những gì chúng muốn. Ảnh minh họa.

Dạy con về bình đẳng nam nữ

Theo chuyên gia Nguyễn Thị Lanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Học viện Minh Trí Thành, Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, khi nuôi dạy con, các phụ huynh cần bình đẳng nam nữ.

Trong xã hội vẫn còn sự bất bình đẳng nam nữ, thậm chí còn có hiện tượng gia trưởng. Nếu trong gia đình có cả con trai và gái, thì bé trai thường được ưu ái hơn. Điều này khiến các bé gái nảy sinh tâm lý mặc cảm. Đồng thời, dễ dẫn đến những hành động quá khích nhằm thu hút sự chú ý của cha mẹ để có thể giành được sự quan tâm nhiều hơn.

Cũng như các bé trai khác, ở một số gia đình có tâm lý nuông chiều con. Tuy nhiên, thực tế, việc nuông chiều con quá mức luôn phản tác dụng. Vì con gái thường yếu đuối hơn bé trai, nên một số cha mẹ có thể bao bọc trẻ gái quá mức do không muốn chúng bị tổn thương.

Theo chuyên gia này, khi giáo dục con gái, cha mẹ cần chú trọng dạy con trở thành người nhân hậu, hiền lành. Đồng thời, cho con được ăn học “đến nơi đến chốn”. Có như thế, cha mẹ mới đảm bảo được tương lai của con.

“Nhiều cha mẹ đề cao sự tiết kiệm, nên không cho con tiền tiêu vặt. Nỗi lo sợ này có thể khiến con gái mình dễ sa vào môi trường độc hại khi lớn. Thậm chí, chúng có thể bị dụ dỗ bằng lợi ích của tiền bạc. Sống trong sự nghèo khó đã lâu, con có thể muốn thử cảm giác của sự giàu có”, chuyên gia Nguyễn Thị Lanh cho biết.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần dạy trẻ cách chấp nhận sai lầm. Bởi, thực tế, sai lầm là một trải nghiệm bổ ích mà không ai có thể tránh trên con đường đến với hạnh phúc. Phụ huynh cần dạy con không bỏ cuộc. Thay vào đó, hãy nghĩ về những thất bại và rút ra bài học quý báu để lần sau có thể thành công và tiến xa hơn.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần nhắn nhủ tới con gái rằng, không ai trên đời này là hoàn hảo. Trẻ cũng cần biết rằng, không có hoàng tử 100% như trên phim ảnh hay truyện cổ tích. Do đó, trẻ cần nhìn người qua tấm lòng, chấp nhận khuyết điểm của người khác và bản thân mình. Từ đó, cố gắng rèn luyện, khắc phục khuyết điểm bản thân để ngày một tiến bộ hơn.

Khi giáo dục con gái, cha mẹ cần chú trọng dạy con trở thành người nhân hậu, hiền lành. Ảnh minh họa.

Không quá phụ thuộc vào vật chất

Trẻ em gái cũng cần biết tôn trọng bản thân. Cha mẹ cần dạy trẻ không nên để ý kiến, lời nói của người khác ảnh hưởng đến mình. Tôn trọng cũng như yêu bản thân thì mới mong được người khác tôn trọng và yêu thương.

Cũng theo nữ chuyên gia này, phụ huynh cần dạy trẻ rằng, mối tình đầu không nhất thiết phải kéo dài cả đời. Mọi người lớn lên và có thể đi những con đường riêng, không thể nói trước được tương lai. Chuyện tình yêu càng là điều tương đối, không nên quá kỳ vọng vào sự mãi mãi. Con có thể đau khổ vì một mối tình không thành, nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu.

Nữ chuyên gia cho rằng, trẻ em gái cần hiểu, tử tế có tác dụng kỳ diệu. Đôi khi, công nhận thành tích, năng lực của đối thủ, khen ngợi hoặc tha thứ cho người có lỗi với mình là một cách thể hiện tầm cao của bản thân, một cô gái có EQ cao.

Ngoài ra, cha mẹ nên để trẻ hiểu rằng, con nên giúp đỡ khi có dư. Tuy nhiên, đừng cho thứ cuối cùng con có. 99% mọi người sẽ không đánh giá cao việc hy sinh một cách mù quáng, thậm chí tự làm tổn thương bản thân. Do đó, trẻ không nên làm điều tốt một cách thiếu suy nghĩ.

“Nếu muốn hiểu rõ một chàng trai, hãy xem cách anh ta đối xử với động vật. Một người có trái tim nhân hậu sẽ không bao giờ làm tổn thương một sinh vật nhỏ bé không thể đánh trả. Con cũng đừng đánh mất bản thân khi cố gắng chiều lòng người khác. Thay vì cố gắng để làm hài lòng mọi người thì hãy sống cho niềm vui của riêng con. Suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, lắng nghe trái tim và ước muốn của mình nhiều hơn”, bà Lanh chia sẻ.

Một yếu tố vô cùng quan trọng khác là con cần tin tưởng vào bản thân. Khi lòng tin vào bản thân yếu đi, hãy dừng lại và lắng nghe trái tim mình. Không ai biết rõ điều gì phù hợp với con hơn chính bản thân. Phụ huynh cũng hãy khiến trẻ hiểu rằng, con luôn có một nơi an toàn để về. Là con gái, điều quan trọng nhất là sự an toàn. Hãy đảm bảo rằng, dù con có đi đến nơi đâu, ưu tiên hàng đầu luôn là tìm kiếm một nơi an toàn mà trẻ có thể ở được.

Trong khi đó, đôi khi, vật chất chỉ mang đến niềm vui ngắn ngủi. Bởi, ngay khi có được thứ mình muốn, con sẽ rất vui. Song, sau đó, con lại dần chán, thậm chí để chúng vào quên lãng và bắt đầu theo đuổi những thứ mới. Do đó, trẻ em gái không nên quá phụ thuộc bản thân vào vật chất khi mà chúng chỉ cho con những niềm vui ngắn ngủi.

Phụ huynh cũng cần dạy trẻ rằng, bạn thân là kho báu. Bởi, nhiều người bạn cùng trường sẽ biến mất khỏi cuộc đời con ngay sau khi tốt nghiệp. Nếu con may mắn được làm bạn thân với ai đó lâu dài, hãy giữ thật kỹ người ấy.

“Dạy con gái không chỉ cho con quần là áo lụa, xinh đẹp, thông minh, mà còn phải trang bị cho trẻ kỹ năng sống, để biết bảo vệ mình khi ra ngoài xã hội. Đôi khi, công nhận thành tích, năng lực của đối thủ, khen ngợi hoặc tha thứ cho người có lỗi với mình là một cách thể hiện tầm cao của bản thân, một cô gái có EQ cao”, chuyên gia Nguyễn Thị Lanh chia sẻ.