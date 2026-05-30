Khi năm học khép lại, mùa hè đến mang theo cảm giác nhẹ nhõm cho cả con trẻ lẫn cha mẹ. Không còn bài tập về nhà dày đặc, không còn lịch học thêm kín tuần, nhiều phụ huynh cho rằng con “rảnh rỗi hơn rất nhiều”.

Từ suy nghĩ ấy, không ít gia đình bắt đầu giao thêm việc, đặt thêm yêu cầu, thậm chí áp đặt trách nhiệm vượt quá khả năng của con.

Nhưng thực tế, nghỉ hè không có nghĩa là con phải “gánh” thêm áp lực. Có những việc cha mẹ nên tránh yêu cầu, nếu không muốn vô tình biến kỳ nghỉ của con thành một mùa mệt mỏi khác.

1. Đừng bắt con học bù, học trước quá mức

Không ít phụ huynh coi hè là “thời gian vàng” để con học trước chương trình, luyện đề, chạy đua kiến thức. Việc ôn tập nhẹ nhàng để không quên bài là cần thiết, nhưng học quá tải trong nhiều giờ mỗi ngày sẽ khiến con kiệt sức, chán học, thậm chí sinh tâm lý sợ trường lớp.

Trẻ em cũng cần thời gian để não bộ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một năm học căng thẳng.

2. Đừng biến con thành “lao động chính” trong gia đình

Nghỉ hè ở nhà nhiều hơn không đồng nghĩa với việc con phải làm thay mọi việc của người lớn. Việc giao con phụ giúp dọn dẹp, nấu ăn, trông em ở mức vừa phải giúp rèn kỹ năng sống.

Tuy nhiên, nếu cha mẹ giao việc nặng nhọc, kéo dài cả ngày, hoặc coi đó là nghĩa vụ bắt buộc, con sẽ dễ cảm thấy bị lợi dụng, mất đi niềm vui của kỳ nghỉ.

3. Đừng so sánh con với “con nhà người ta”

“Hè này bạn A học 3 lớp kỹ năng”, “bạn B vừa học đàn vừa học ngoại ngữ”… Những câu so sánh tưởng chừng vô hại lại có thể khiến con cảm thấy mình kém cỏi, không đủ cố gắng.

Mỗi đứa trẻ có năng lực, sở thích và nhịp phát triển khác nhau. Hè là lúc con khám phá bản thân, không phải để chạy theo thành tích của người khác.

4. Đừng kiểm soát con mọi lúc, mọi nơi

Nhiều cha mẹ vì lo lắng con “rảnh sinh nông nổi” nên kiểm soát chặt chẽ: đi đâu, chơi với ai, làm gì cũng phải báo cáo. Sự quan tâm quá mức dễ khiến con cảm thấy bị giám sát, thiếu không gian riêng.

Thay vì kiểm soát, cha mẹ nên hướng dẫn con cách tự quản lý thời gian, đặt ra giới hạn an toàn và tin tưởng con trong khuôn khổ hợp lý.

5. Đừng ép con theo những hoạt động con không hứng thú

Lớp học hè, câu lạc bộ kỹ năng, trại hè… sẽ rất ý nghĩa nếu con được lựa chọn. Nhưng nếu cha mẹ áp đặt theo mong muốn của mình mà bỏ qua cảm xúc của con, những hoạt động ấy dễ trở thành gánh nặng.

Một mùa hè đúng nghĩa nên có niềm vui, sự tò mò và hứng khởi, không phải là lịch trình dày đặc con chỉ miễn cưỡng tham gia.

Nghỉ hè cũng là lúc con lớn lên theo cách riêng

Nghỉ hè không chỉ để “rảnh”, mà là khoảng thời gian quý giá để con nghỉ ngơi, vui chơi, học kỹ năng sống, học cách tự do nhưng có trách nhiệm. Khi cha mẹ biết tiết chế kỳ vọng, tôn trọng nhịp sống của con, mùa hè sẽ trở thành ký ức đẹp – nơi con được hồi phục năng lượng, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và sẵn sàng bước vào năm học mới với tâm thế tốt hơn.

Yêu thương con không phải là lấp đầy thời gian của con bằng yêu cầu và trách nhiệm, mà là đồng hành, lắng nghe và cho con một mùa hè đúng nghĩa của tuổi thơ.