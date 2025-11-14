Diệp Lâm Anh sợ nhất là già, tiêu 1 lần cả trăm triệu để dưỡng da

Diệp Lâm Anh luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân Vbiz trẻ trung bất chấp tuổi tác, và lý do không chỉ ở vóc dáng thon gọn, cân đối mà còn bởi làn da mướt mịn, căng khỏe tự nhiên. Người đẹp sinh năm 1989 nổi tiếng chăm chút hình ảnh cực kỳ kỹ lưỡng, gần đây lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng phải “há hốc” với màn unbox đồ skincare hoành tráng. Chỉ trong một lần sắm sửa, cô đã chi ra sương sương gần 100 triệu đồng cho các sản phẩm chăm sóc da cao cấp, từ serum, mặt nạ, kem dưỡng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ rằng đây chính là khoản đầu tư cho làn da tuổi U40, bí quyết đằng sau vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.

Diệp Lâm Anh unbox 1 lần shopping đồ skincare với tổng giá trị lên đến 100 triệu. (Nguồn: dieplamanh)

Nếu là một tín đồ skincare, chắc chắn bạn sẽ không còn xa lạ với những sản phẩm trong video unbox của Diệp Lâm Anh. Chị đẹp mạnh tay tậu hẳn loạt sản phẩm đến từ các thương hiệu mỹ phẩm đắt đỏ như La Prairie, Helena Rubinstein, Clé de Peau Beauté, Sulwhasoo, The Whoo... Đáng chú ý, không chỉ 1 món mà có những thương hiệu, nữ ca sĩ còn tậu full bộ từ serum đến kem dưỡng. Kem dưỡng Helena Rubinstein HR Re-plasty Age Recovery Day & Night Cream, serum La Prairie White Caviar Pearl Infusion, kem dưỡng La Prairie White Caviar Crème Extraordinairem... là một trong những sản phẩm có mức giá choáng váng, dao động từ 17 triệu đến 22 triệu đồng.

Các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đều xuất hiện trong video của Diệp Lâm Anh.

Loạt sản phẩm skincare chuẩn "phú bà" của Diệp Lâm Anh.

Cộng đồng mạng trầm trồ cũng như khen ngợi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của nữ ca sĩ.

Một trong những bí kíp giúp Diệp Lâm Anh duy trì vẻ ngoài trẻ trung chính là làn da mịn màng, căng bóng. Nữ ca sĩ nhiều lần khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện với mặt mộc hoàn hảo, gần như không tì vết. Dù để mặt mộc hay trang điểm nhẹ nhàng, làn da của Diệp Lâm Anh vẫn toát lên sự tươi tắn, căng đầy sức sống, tạo cảm giác vừa khỏe khoắn vừa rạng rỡ. Có lẽ chính vì thế mà chị đẹp rất đầu tư cho chu trình skincare chăm sóc da, giúp vẻ ngoài luôn rạng rỡ, thu hút và tươi tắn.