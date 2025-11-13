Học theo "chị bán gạo" cách đắp mặt nạ dưỡng ẩm: Làn da tuổi 35 nhận được cái kết bất ngờ

Bước vào tuổi 35, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về những bước chăm sóc da từ nguyên liệu tự nhiên, lành tính mà vẫn hiệu quả với làn da. Đương nhiên, làn da vẫn cần những bước làm sạch, chống nắng và dưỡng ẩm đầy đủ mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng đắp mặt nạ dưỡng ẩm, làn dịu da cũng là cách mỗi người nâng niu, chăm chút hơn cho làn da.

Một trong những tip làm đẹp tuổi 30 - 40 mà tôi học được từ chị bán gạo nổi nhất MXH - CEO Linh Đặng, chính là đắp mặt nạ sữa chua và bột rau má. Ở tuổi ngoài 40, "chị bán gạo" vẫn giữ được làn da trắng mịn, căng mướt cũng chính nhờ những bước chăm da đặc biệt này.

"Chị bán gạo" Linh Đặng chia sẻ, những khi da cô bị nhợt nhạt mệt mỏi hay kích ứng cô sẽ đắp mặt nạ rau má + sữa chua không đường để làm dịu làm da.

Trước di đắp mặt nạ, nữ CEO sẽ rửa sạch mặt, sau đó đắp hỗn hợp lên da khoảng 10 phút. Cuối cùng rửa lại mặt và cảm nhận sự thay đổi của làn da.

* Chuẩn bị:

- Hộp sữa chua không đường và gói bột rau má.

- Lấy 1/2 gói bột và 2-3 thìa sữa chua, trộn đều lên sẽ ra một hỗn hợp màu xanh.

- Trước khi đắp mặt nạ nên rửa sạch mặt.

- Đắp hỗn hợp lên toàn bộ khuôn mặt, để nguyên như vậy khoảnh 10 - 15 phút rồi rửa sạch mặt.

Học "chị bán gạo", tôi cũng đắp mặt nạ sữa chua rau má để dưỡng ẩm, làm dịu da.

Bạn sẽ cảm thấy làn da trở nên mịn màng, dễ chịu hơn nhiều sau khi đắp mặt nạ sữa chua rau má. Mặt nạ từ sữa chua không chỉ giúp trắng da, mang lại làn da mịn màng, se khít lỗ chân lông mà còn làm giảm thâm mụn hiệu quả.

Cùng với đó là rau má, một thành phần dưỡng ẩm, làm dịu da cực kỳ hiệu nghiệm và lành tính. Rau má thường góp mặt trong nhiều dòng mỹ phẩm làn dịu hư tổn, chữa lành làn da.

Rau má đẹp da nhờ chứa các chất chống oxy hóa, kháng viêm và các hợp chất giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da, làm dịu các tổn thương. Công dụng bao gồm làm giảm mụn, mờ thâm, làm sáng da, dưỡng ẩm, làm dịu da, giảm sẹo và chống lão hóa. Bạn có thể sử dụng rau má bằng cách uống nước ép hoặc đắp mặt nạ để làm đẹp da từ bên trong và bên ngoài.

Tôi sẽ đắp mặt nạ sữa chua rau má 1 lần/tuần để dưỡng ẩm và làn dịu da. Làn da của bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ bước đắp mặt nạ đơn giản này.

Bạn nên chọn sữa chua không đường để đắp lên da thay vì loại có đường hoặc ít đường. Còn với bột rau má, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm vừa có thể pha với nước để làm thức uống detox giúp đẹp đa, tốt cho vóc dáng, vừa có thể dùng để đắp mặt nạ như cách mà tôi đã học được từ "chị bán gạo" Linh Đặng.

Gợi ý một vài sản phẩm bột rau má có trên thị trường:

Nơi mua: Bột rau má APG ECO

Nơi mua: Bột rau má Goce



