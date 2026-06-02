Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Sam đã đăng tải đoạn video với tiêu đề: "Các mom để ý cho con mình nha", nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo phụ huynh.

Không phải những chia sẻ về cuộc sống gia đình hay hành trình chăm sóc hai con song sinh như thường lệ, lần này nữ diễn viên xuất hiện với tâm trạng đầy lo lắng và bức xúc để cảnh báo về một món đồ chơi quen thuộc mà rất nhiều trẻ em yêu thích đó là những bộ sticker dán hình đầy màu sắc.

Theo chia sẻ từ Sam, vì hai con đặc biệt thích các loại giấy dán hình nên cô thường xuyên mua sticker có hình động vật, nhân vật hoạt hình hoặc các họa tiết ngộ nghĩnh tại một hệ thống cửa hàng đồ chơi khá nổi tiếng trong trung tâm thương mại ở TP.HCM. Ban đầu, những sản phẩm này trông hoàn toàn bình thường với màu sắc bắt mắt, hình ảnh đáng yêu và được quảng bá dành cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, trong quá trình quan sát kỹ từng chi tiết trên các tờ sticker, nữ diễn viên bất ngờ phát hiện xen lẫn bên trong là những hình ảnh mang yếu tố bạo lực, phản cảm và không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Phát hiện này khiến cô không khỏi sốc bởi nếu chỉ nhìn lướt qua, rất khó nhận ra những chi tiết bất thường đang ẩn sau lớp vỏ ngoài dễ thương của món đồ chơi tưởng chừng vô hại.

"Từ xa nhìn vào chỉ thấy hình dễ thương nên rất dễ bỏ qua. Nhưng khi xem kỹ mới phát hiện có những chi tiết khiến tôi không thể hiểu nổi vì sao lại xuất hiện trong một sản phẩm dành cho trẻ nhỏ", nữ diễn viên chia sẻ trong video.

Là một người mẹ đang nuôi con nhỏ, nữ diễn viên cho rằng trẻ em có khả năng ghi nhớ và tiếp thu hình ảnh rất nhanh. Chính vì vậy, những nội dung không phù hợp nếu xuất hiện thường xuyên trong quá trình vui chơi có thể ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của trẻ mà người lớn không dễ nhận ra.

Hơn nữa, theo nữ diễn viên, điều đáng ngại nằm ở chỗ các chi tiết phản cảm thường được thiết kế rất nhỏ, dễ bị che lấp giữa hàng chục hình ảnh đáng yêu khác. Nếu phụ huynh chỉ nhìn qua hoặc mua theo thói quen, khả năng phát hiện gần như rất thấp.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng xuất hiện hàng loạt phản hồi từ các bậc cha mẹ. Nhiều người cho biết họ cũng thường xuyên mua sticker, sổ dán hình hoặc các bộ đồ chơi tương tự cho con mà hiếm khi kiểm tra kỹ từng chi tiết. Không ít phụ huynh thừa nhận cảm thấy giật mình sau khi xem clip và lập tức kiểm tra lại những món đồ chơi đang có trong nhà.

Câu chuyện của Sam cũng làm dấy lên cuộc thảo luận về việc kiểm soát nội dung trên các sản phẩm dành cho trẻ em. Trong bối cảnh thị trường đồ chơi ngày càng đa dạng, nhiều sản phẩm được nhập khẩu hoặc sản xuất với số lượng lớn, việc kiểm duyệt nội dung đôi khi chưa được chú trọng đúng mức.

Thực tế, không chỉ sticker mà nhiều sản phẩm khác như: đồ chơi mô hình, truyện tranh, video trực tuyến hay ứng dụng giải trí,...cũng từng bị phát hiện chứa những nội dung không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với phụ huynh trong việc lựa chọn và giám sát những gì con tiếp xúc hằng ngày.

Thông điệp mà Sam muốn gửi gắm sau câu chuyện của mình khá rõ ràng: đừng đánh giá một món đồ chơi chỉ qua vẻ ngoài dễ thương hay thương hiệu nổi tiếng. Trước khi đưa cho trẻ sử dụng, cha mẹ nên dành thời gian kiểm tra kỹ nội dung, hình ảnh và các chi tiết đi kèm.

"Phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến những món đồ con mình đang sử dụng và kiểm tra thật kỹ trước khi cho trẻ chơi. Tôi mong mọi người chia sẻ video này để nhiều bậc cha mẹ biết đến hơn ", nữ diễn viên chia sẻ.

Giữa vô số sản phẩm dành cho trẻ em trên thị trường hiện nay, lời cảnh báo từ một người mẹ như Sam có lẽ không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắc nhở để các bậc phụ huynh cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ môi trường phát triển lành mạnh cho con trẻ ngay từ những điều nhỏ nhất.

Nữ diễn viên Sam đăng ký kết hôn vào tháng 4/2023 và thông báo tin vui mang thai vào cuối năm cùng năm. Đến tháng 2/2024, nữ diễn viên hạ sinh cặp song sinh tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM, chính thức bước sang một chương mới trong cuộc sống.

Kể từ khi trở thành mẹ, Sam hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật, chỉ xuất hiện tại một số sự kiện phù hợp. Phần lớn thời gian, cô tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ. Cũng vì dành nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy con, những vấn đề liên quan đến sự an toàn và sự phát triển của trẻ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nữ diễn viên.