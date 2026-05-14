Mấy ngày nay, rất nhiều phụ huynh chia sẻ sự lo lắng về một món đồ chơi đang âm thầm xuất hiện trong trường học: “búp bê Natasha” - loại búp bê cao su hình em bé, mềm nhũn, có thể kéo giãn, bóp méo, ném mạnh mà không dễ hỏng.

Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ đây chỉ là một món đồ chơi “xả stress” vô hại. Nhưng khi xem cách bọn trẻ chơi với nó, thật sự có cảm giác lạnh người.

Có đứa ném mạnh lên trần nhà. Có đứa quăng vào tường. Có đứa kéo đầu, bẻ chân tay, bóp méo hình dạng em bé rồi cười thích thú.

Điều khiến nhiều phụ huynh giật mình không phải vì con búp bê đáng sợ đến đâu, mà là cảm giác việc “hành hạ” một hình nhân giống em bé đang dần trở thành trò vui của trẻ con.

Ngay cả siêu mẫu Hà Anh cũng từng chia sẻ rằng con gái được bạn cho một con búp bê như vậy nhưng chị đã vứt đi vì cảm thấy “ghê ghê”, vừa lo chất liệu không an toàn, vừa thấy kiểu đồ chơi này không phù hợp với trẻ nhỏ:

"Myla cũng được bạn cho một con. Mình thấy xấu và ghê ghê kèm với nhũn nhẽo mình lo có chất không an toàn cho trẻ con nên vứt đi! Các bố mẹ đừng cho con chơi những thứ "giải trí" theo trend độc hại và vô bổ thế này nhé!".

Thật ra, trẻ con vốn không ác. Phần lớn tụi nhỏ chơi chỉ vì thấy vui, thấy bạn bè chơi thì chơi theo, thấy trên TikTok nhiều người làm thì bắt chước. Nhưng chính điều đó mới đáng sợ.

Bởi trẻ con chưa đủ khả năng hiểu đâu là ranh giới giữa “trò đùa” và sự chai lì cảm xúc.

Một đứa trẻ nếu ngày nào cũng xem cảnh ném một hình nhân em bé xuống đất để mua vui, lâu dần sẽ coi hình ảnh đau đớn, tổn thương hay bạo lực là điều bình thường. Và điều đáng sợ nhất của thời đại này đôi khi không phải trẻ hung dữ hơn, mà là trẻ dần mất đi cảm giác xót xa.

Ngày xưa trẻ con cũng nghịch, cũng phá đồ chơi. Nhưng đồ chơi ngày xưa thường hướng tới tưởng tượng, chăm sóc, xây dựng hoặc vận động. Còn bây giờ, rất nhiều “trend giải trí” lại đang đi theo hướng càng dị, càng sốc, càng phản cảm càng dễ viral.

Một con búp bê bị bóp méo có thể chỉ là đồ vật. Nhưng cảm xúc và nhận thức hình thành bên trong một đứa trẻ thì không phải chuyện nhỏ.

Đặc biệt đáng lo là rất nhiều phụ huynh không hề biết con mình đang chơi gì ở trường. Có những món đồ chơi được mua theo trend, chuyền tay nhau trong lớp, xuất hiện nhờ vài video TikTok ngắn ngủi nhưng lại ảnh hưởng rất lâu đến cách trẻ nhìn nhận mọi thứ xung quanh.

Không cần hoảng loạn hay cấm đoán cực đoan. Nhưng có lẽ cha mẹ nên bắt đầu để ý hơn:

Con đang xem nội dung gì trên mạng? Con chơi trò gì với bạn bè? Thứ khiến con “thấy vui” là gì?

Vì đôi khi điều nguy hiểm nhất không nằm ở món đồ chơi, mà nằm ở việc người lớn đã quá lơ là cảnh giác. Trẻ con thật sự chưa biết gì nên người lớn mới càng phải để ý xem thế giới đang dạy chúng điều gì.