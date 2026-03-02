Diện mạo Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà xinh đẹp ở Milan

Nhan sắc Hồ Ngọc Hà

Tham gia Gucci show tại Milan fashion week 2026, Hồ Ngọc Hà để lại nhiều ấn tượng với sắc vóc xinh đẹp của mình cùng "bộ cánh" mới nhất của thương hiệu thời trang xa xỉ này.

Theo đó, Hồ Ngọc Hà mặc thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập Gucci Pre-fall 2026 mang tên Generation Gucci, vừa ra mắt.

Bộ trang phục bằng chất liệu da thuộc màu nâu chủ đạo. Từ chiếc áo, chân váy cho đến đôi boots cao cổ, tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể vừa quyền lực, vừa mang đậm hơi thở đương đại.

Điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục chính là chiếc túi cùng tông màu, mang họa tiết GG Monogram đặc trưng của nhà mốt Ý.

Hồ Ngọc Hà tự hào là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam nhận được lời mời danh giá này. Cùng với Hồ Ngọc Hà, sự kiện thu hút các ngôi sao giải trí châu Á và thế giới tham dự, phải kể đến diễn viên Anne Curtis (Philippines), "nam thần" Tiêu Chiến (Trung Quốc), ngôi sao Thái Lan Gulf Kanawut, hay những idol biểu tượng của Kpop như ca sĩ Jay Park, NingNing (nhóm Aespa), Lee Know (nhóm Stray Kids), Cocona (nhóm XG)…

Hồ Ngọc Hà là ca sĩ và là icon fashion

Hồ Ngọc Hà đọ sắc cùng sao quốc tế

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, khán giả không tiếc lời khen ngợi cho đại diện Việt Nam: "Thần thái của Hà Hồ thực sự không hề thua kém bất kỳ sao quốc tế nào", "Sự xuất hiện đỉnh khỏi phải bàn, xứng đáng là ngôi sao thời trang số 1 Việt Nam". Nhiều người cho rằng, giữa một dàn idol trẻ tuổi, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được nét quyền lực và sức hút rất riêng.

Trở thành Friend of House (bạn thân thương hiệu) của Gucci tại Việt Nam từ tháng 9-2023, Hồ Ngọc Hà là nữ nghệ sĩ Việt đầu tiên và duy nhất tính đến nay nắm giữ danh xưng này. Suốt hơn hai năm qua, cô không ngừng khẳng định vị thế bằng việc góp mặt đều đặn tại các kỳ Milan Fashion Week.

Hồ Ngọc Hà có gu thời trang tinh tế

Gu thời trang tinh tế và sự chuyên nghiệp trong cách làm việc đã khiến Hồ Ngọc Hà trở thành gương mặt đại diện hoàn hảo cho hình ảnh thượng lưu mà Gucci hướng tới. Với Hà, thời trang không chỉ là váy áo, mà là ngôn ngữ để cô kể về câu chuyện của một người phụ nữ Việt Nam trưởng thành, biết ơn và luôn sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Sự xuất hiện tại Milan Fashion Week 2026 một lần nữa minh chứng cho sự thành công của Hồ Ngọc Hà trong việc cân bằng giữa sự nghiệp nghệ thuật và vị thế của một biểu tượng thời trang hàng đầu Việt Nam.