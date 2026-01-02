Diện mạo gây sốc của nàng Dae Jang Geum: 54 tuổi làm gì có ai trẻ thế này?

Lee Young Ae từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc vượt thời gian của màn ảnh Hàn. Dù hiện tại đã ở tuổi 54 nhưng nữ diễn viên vẫn khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng với vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung như bị thời gian lãng quên. Mới đây, sự xuất hiện của "nàng Dae Jang Geum" tại lễ trao giải KBS Drama Awards tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi loạt khoảnh khắc ghi lại nhan sắc của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Minh tinh xứ Hàn khiến nhiều người không tin vào tuổi thật nhờ gương mặt thanh tú, làn da mịn màng, sáng khỏe cùng thần thái đĩnh đạc đặc trưng, một lần nữa chứng minh khả năng "đóng băng nhan sắc" ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cận cảnh nhan sắc như bị thời gian lãng quên của Lee Young Ae. (Nguồn: Instagram)

Từ đường nét thanh tú vẫn vẹn nguyên đến làn da căng bóng, mịn màng, khó ai có thể tin Lee Young Ae đã 54 tuổi.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Lee Young Ae lựa chọn một thiết kế váy đen tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng đúng chuẩn minh tinh hạng A. Bộ đầm dáng dài ôm nhẹ theo đường cong cơ thể, phần thân trên cúp ngực khoe khéo bờ vai thon gọn và làn da mịn màng hiếm thấy ở độ tuổi ngoài 50. Điểm nhấn nằm ở chất liệu và phom dáng tinh tế, không cầu kỳ nhưng đủ để tôn lên khí chất thanh lịch, nhẹ nhàng của nàng Dae Jang Geum. Mỹ nhân sinh năm 1971 hoàn thiện tạo hình với trang sức tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật của Tiffany & Co., tăng thêm phần sang trọng, lấp lánh.

Vóc dáng mảnh mai, thon gọn của Lee Young Ae được tôn trọn trong thiết kế này.

Làn da của Lee Young Ae thực sự là "vũ khí" giúp visual luôn giữ được sức hút vượt thời gian: có độ căng bóng tự nhiên, mịn màng và trắng sáng, không lộ quá nhiều dấu hiệu lão hoá. Dưới ánh đèn sự kiện, làn da vẫn giữ được độ rạng rỡ, căng khoẻ, tạo cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống. Layout makeup được tiết chế tối đa với lớp nền mỏng nhẹ, tiệp da cùng gam màu hồng dịu dàng, vừa đủ để tôn vinh vẻ đẹp sẵn có mà không làm gương mặt bị đứng tuổi. Kiểu tóc suôn thẳng, rẽ ngôi gọn gàng cũng góp phần hoàn thiện diện mạo trẻ trung, thanh lịch và đầy khí chất.

Ngoài một chút nếp nhăn ở phần mắt, dường như làn da của Lee Young Ae vô cùng hoàn hảo, trạng thái trẻ hơn nhiều so với tuổi. (Nguồn: Instagram)