'Dì Trinh' Penthouse khiến netizen 'quỳ rạp' trước màn lột xác thượng thừa, tuổi 42 mà ngỡ đôi mươi, đỉnh từ visual cho đến vóc dáng

Kim So Yeon lên bìa tạp chí The Neighbor quảng cáo cho tựa phim mình đang tham gia: Tale Of The Nine-tailed 1938. Cô mang đến 1 hình ảnh hoàn toàn mới, nhìn qua cứ ngỡ mỹ nữ đôi mươi đi chụp họa báo. Không chỉ cắt tóc Hime, Kim So Yeon còn makeup phong cách 'say rượu' với má cam ton sur ton son vô cùng thời thượng