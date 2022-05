Đụng hàng "ác nữ" Penthouse, Rosé chiến thắng thuyết phục nhờ vũ khí tối thượng

Kim So Yeon rất đẹp và sang khi diện thiết kế đầm đơn giản. Tuy nhiên khi so với Rosé, Kim So Yeon lại có phần kém long lanh hơn. Nguyên nhân là nữ chính phim "Penthouse" đã bỏ qua vòng cổ, tạo cảm giác hơi trống trải cho bộ váy. Về phần Rosé thì bộ trang sức xa xỉ, màu tóc bạch kim sành điệu đã giúp vẻ ngoài của nữ thần tượng trông nổi bật hơn hẳn đàn chị.