Loạt trends trang điểm hay ho được BLACKPINK lăng xê trong MV mới mà dễ là bạn đã bỏ qua, giờ hóng ngay còn kịp

Mỗi lần BLACKPINK comeback, thì bên cạnh khoản hóng về âm nhạc, hình ảnh thì style, lối makeup của họ cũng khiến dân tình chú ý. Còn nhớ khi MV How You Like That được phát hành trước đó, lối makeup như Jisoo hay nhuộm tóc như Jennie đã thành trend khiến dân tình đứng ngồi không yên. Vậy nên dự là loạt cách makeup giống 4 mẩu Hắc Hường trong Ice Cream sẽ lại sớm thành trào lưu, hội gái xinh mau vào hóng ngay để còn bắt trend cho sớm sủa. Dưới đây chính là loạt cách makeup hay ho mà hội BLACKPINK đã lăng xê trong MV mới.

1. Phấn mắt cầu vồng

Với hình ảnh trẻ trung, năng động, trong MV lần này, Jennie không ngại đánh phấn mắt màu cầu vồng, phối nhiều màu sắc như hồng, xanh, tím ấn tượng. Lối makeup mang đến diện mạo xinh yêu, ấn tượng cho Jennie

2. Phấn mắt màu nổi, phấn mắt nhũ

Rosé cũng lăng xê cho lối đánh phấn mắt màu hồng ấn tượng. Thay vì chỉ đánh phơn phớt như thường lệ, chuyên gia makeup đã cố tình đánh phần mắt thật nổi bật

Lisa lại đánh phấn mắt màu cam tươi tắn

Khi khác, Lisa lại được đánh phấn mắt màu nhũ nổi bần bật, đậm chất sang chảnh

3. Son bóng, eyeliner rực rỡ

Bên cạnh lối đánh phấn mắt màu cầu vồng, cô nàng Jennie còn lăng xê cho mốt kẻ eyeliner màu xanh lạ mắt kết hợp với những chấm bi xung quanh màu vàng tạo cảm giác mới mẻ. Vì mắt vốn đã ấn tượng nên cô chỉ đánh son bóng màu nhạt

Lisa cũng đánh son bóng màu cam san hô nhẹ nhàng

4. Dán sticker

Lối makeup của Rosé khá basic nhưng cô lại tô điểm với hình xăm dán hình bướm để tạo điểm nhấn

Lisa dán sticker nhũ ở dưới mắt tinh nghịch

5. Chấm nốt ruồi dưới mắt

Dù đã lăng xê ở MV How You Like That nhưng đến MV lần này Jisoo vẫn tiếp tục lăng xê cho mốt chấm nốt ruồi dưới mắt nên dự đoán là lối makeup này vẫn sẽ tiếp tục được nhiều gái xinh áp dụng trong thời gian tới

Và nếu cũng muốn họa mặt như hội BLACKPINK thì dưới đây là một số món đồ makeup mà bạn có thể tăm tia để "họa mặt" giống họ.

Maybelline New York The Nudes Palette

Black Rouge Shadow Crystal Heart Lock

Hình xăm dán hình bướm

Nơi mua: Shein (giá 116k)

Kẻ mắt màu xanh NYX

Nơi mua: Hasaki, Olix (khoảng 200k)

Bút sáp mắt Cathy Doll

Nơi mua: Watsons, Fbeauty (khoảng 170k)

Ảnh: Internet