Jisoo chưa bao giờ hở bạo cá tính đến thế, style cực ngầu mà nhan sắc lại "max xinh" trong MV mới của BLACKPINK

Như vậy là sau MV How You Like That, 4 cô nàng BLACKPINK đã tiếp tục comeback với ca khúc Ice Cream kết hợp với "bà hoàng Instagram" Selena Gomez. Quay trở lại với concept Pink sau một thời gian dài gắn bó với hình ảnh Black, vậy nên màn comeback này của họ được dân tình vô cùng quan tâm.



Và không để con dân thất vọng, 4 mỹ nhân BLACKPINK đã có màn xuất hiện vô cùng xuất sắc trong MV mới. Từ trang phục, hình ảnh, âm nhạc đều được đầu từ chỉn chu, hút mắt từng chi tiết. Đặc biệt nhất phải kể đến cô nàng Jisoo, nàng idol đẹp như Hoa hậu vốn gắn bó với hình ảnh trong sáng, dễ thương bấy lâu nay; vậy nhưng lần này cô đã có màn biến tấu với kha khá style khác biệt, trang phục hở bạo rất "swag" với nhan sắc max xinh khiến dân tình khó lòng rời mắt.

Ngay từ hình ảnh hé lộ trước khi MV lên sóng, Jisoo đã gây ấn tượng khi diện mẫu váy trắng baby doll ngắn cũn, đội mũ rộng vành thời thượng.

Được biết đây là thiết kế đến từ nhà mốt David Koma. Váy có chi tiết những đường cut out dưới chân ngực gợi cảm, và stylist đã giữ nguyên chi tiết này, không hề che chắn bớt như thường lệ giúp Jisoo thêm bội phần gợi cảm mà vẫn rất dễ thương.

Hình ảnh của Jisoo vừa gợi cảm lại vừa thời thượng, ngọt ngào trong thiết kế này. Những món phụ kiện nhỏ như cài áo hay vòng cổ đính đá giúp bộ cánh thêm phần ấn tượng.

Khi khác cô lại diện mẫu váy cúp ngực mix cùng quần short đen tôn body gợi cảm.

Dù đã lấy tóc để che bớt phần ngực nhưng bộ cánh ôm sát vẫn giúp tôn lên body gợi cảm, đường cong sexy và đôi chân thon nuột của Jisoo. Với những món phụ kiện đến từ nhà mốt Dior như mũ đính lưới, vòng tay giúp bộ cánh của Jisoo vừa gợi cảm, cá tính mà vẫn có cảm giác tiểu thư cổ điển.

Ấn tượng nhất là khi nàng idol đẹp như Hoa hậu theo mốt lấy khăn làm áo, diện cùng quần short ngắn cũn.

Stylist còn chọn cho cô nàng kiểu tóc búi cao, dùng nhiều phụ kiện cầu kỳ tôn lên thần thái thời thượng, sang chảnh.

Trên thực tế việc Jisoo diện đồ gợi cảm khi đi diễn hay khi đi dự sự kiện thì nhiều nhưng lên đồ vừa gợi cảm vừa cá tính, rất swag như trong MV mới thì chưa bao giờ. Bộ cánh nào cô khoác lên mình cũng có cảm giác sexy, gợi cảm mà vẫn rất nghịch ngợm, trẻ trung.

Bên cạnh style thì nhan sắc của Jisoo trong MV này cũng khiến dân tình trầm trồ không ngớt. Khi thì xinh đẹp như tiểu thư nhà tài phiệt với mũ đính lướt, trang điểm sắc sảo, đeo kính áp tròng, dùng nhiều phụ kiện sang chảnh như khuyên tai, vòng cổ kim loại.

Khi lại sang chảnh như nàng tiểu thư xuống phố với mũ rộng vành, trang điểm tông hồng nhạt ngọt ngào, đeo vòng choker đính đá.

Có lúc Jisoo lại như cô nữ sinh cấp 3 khi đeo bờm tóc đính đá cầu kỳ, tôn lên gương mặt thanh tú nhỏ nhắn. Các món phụ kiện như khuyên tai, nhẫn bản to giúp cô thêm phần ngọt ngào, trẻ trung.

Các món phụ kiện tóc được stylist khá chú trọng trong MV lần này, từ bờm tóc bản to, cặp tóc họa tiết... đều tạo cảm giác trẻ trung ngọt ngào, nghịch ngợm cho người diện.

Lối trang điểm của Jisoo thiên về tông hồng nhạt hoặc cam đào trẻ trung, xinh xẻo. Dù ở góc quay nào, dân tình chụp ảnh màn hình sương sương thì cô cũng xinh đẹp bất chấp, đúng chuẩn "Hoa hậu Hàn Quốc" khiến người hâm mộ ngắm mãi không chán.

Có khi Jisoo lại dùng cặp tóc nơ bản to tạo cảm giác vừa cổ điển mà vẫn vừa trẻ trung mà vẫn rất xinh xẻo, ngọt ngào.

