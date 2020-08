2 "thế lực" BLACKPINK và Selena Gomez lăng xê 1001 phụ kiện tóc hot nhất 2020, xem tới đâu muốn copy tới đó

MV Ice Cream đã chính thức công chiếu và không cần nói thì cũng biết, các fan chính là những người sung sướng nhất lúc này vì vừa có MV hay để thưởng thức, vừa được ngắm Selena Gomez và 4 cô gái BLACKPINK với visual đỉnh. Nhưng không chỉ có thế, không ít fan và cư dân mạng còn bị thu hút bởi những món phụ kiện dễ cưng được mỹ nhân Hollywood và "Hắc – Hường" chưng diện. Nhìn chung thì món nào cũng gần gũi, quen thuộc với hội chị em, nhưng nếu update thêm cách "chơi" phụ kiện của Selena Gomez và BLACKPINK, bạn nhất định sẽ có style ấn tượng lắm đấy!



Băng đô

Qua MV Ice Cream, các cô gái BLACKPINK tiếp tục chứng minh những chiếc băng đô chính là phụ kiện "đinh" của mùa thu hè, ai muốn toả sáng thì phải sắm ít nhất một "em". Rosé, Jisoo không cầu kì trong khoản làm tóc nhưng cả 2 đều khéo léo nhấn nhá thêm băng đô để vẻ ngoài càng thêm dễ thương, cuốn hút.

Gợi ý shopping: Fiona

Kẹp tóc

Các cô gái nhà YG luôn đa dạng từ trang phục đến phụ kiện suốt MV, nhờ vậy nên fan mới được chiêm ngưỡng những màn khoe visual nịnh mắt. Trái ngược với Rosé, Jisoo chuộng băng đô, thì Lisa và Jennie lại cùng sủng ái những chiếc kẹp tóc xinh xẻo. Nếu "búp bê Thái" biến hình lúc cá tính, lúc ngây thơ khi điểm xuyết những chiếc kẹp điệu đà thì Jennie cũng có màn thay đổi thần thái, chuyển từ style "em bé" khi diện loạt kẹp tóc nhí nhảnh, "cute" đến hình ảnh nữ idol "chất chơi", quyến rũ hơn với kẹp tóc Chanel sang chảnh.

Gợi ý shopping: Nfrog Liti

Phụ kiện nơ



Mốt diện nơ đã là trend từ vài tháng qua, kể từ lúc How You Like That trình làng, và dĩ nhiên các cô gái dẫn đầu xu hướng chính là BLACKPINK. Trong MV Ice Cream lần này, món phụ kiện xinh xắn ấy lần nữa "lên ngôi". Thế nên, nếu muốn có "cheap moment" với idol và cũng là để style xịn mịn hơn, cứ sắm một chiếc kẹp nơ, dây buộc tóc nơ chẳng hạn, chắc chắn bạn sẽ cần đến vào thu này.

Gợi ý shopping: The Little Brownie

Khăn lụa



Không thể không nhận thấy khăn lụa là phụ kiện "gây sốt" trong MV, từ Selena Gomez đến BLACKPINK đều chưng diện. Chị em học hỏi thì chẳng sai được điểm nào. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có cách diện khác nhau, như Selena búi tóc và quấn khăn tạo điểm nhấn, thì Jennie lại diện khăn như băng đô kết hợp với tóc uốn xoăn xù. "Em gái quốc tế" Lisa cũng chẳng kém chị em khi quấn khăn trước trán tạo nên hình ảnh vô cùng cá tính, "ngầu lòi".

Riêng Jisoo chọn cách quấn khăn làm áo nên trông khác biệt, thu hút hơn. Chiếc khăn lụa của Dior khi quấn thành áo giúp chị cả BLACKPINK gợi cảm, "chanh sả" hơn nhiều lần. Cô cũng kết hợp "khăn áo" với quần shorts cạp cao, khiến tổng thể càng thêm sành điệu.

Gợi ý shopping: Rever





Mũ

Ngoài kẹp tó, khăn lụa hay băng đô thì những chiếc mũ cũng được Selena và BLACKPINK tận dụng để giúp outfit nổi bật, sang xịn hơn. Trong MV, mỗi người diện một kiểu mũ khác nhau sao cho phù hợp với mỗi set đồ gồm mũ baker, mũ rộng vành đến mũ beret. Nhờ gợi ý của những "đoá hồng" đình đám mà dịp thu hè, các cô gái cũng nên sắm cho mình một kiểu mũ hiện đại để diện đi thôi!

Ảnh: Internet