Hơn một thập kỷ kể từ dự án điện ảnh gần nhất, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại màn ảnh khi đảm nhận vai Nam Phương trong bộ phim "Hoàng hậu cuối cùng". Ngay từ buổi họp báo công bố dự án, sự xuất hiện của "ngọc nữ" 39 tuổi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của làng giải trí.

Vẻ đẹp đằm thắm, khí chất sang trọng cùng phong thái thanh lịch vốn là dấu ấn của Hà Tăng càng được tôn lên khi cô lựa chọn một thiết kế đầm lụa trắng mềm mại. Chất liệu óng nhẹ, phom dáng tối giản nhưng tinh tế giúp nữ diễn viên toát lên hình ảnh quý phái, đúng với thần thái của người phụ nữ được mệnh danh là biểu tượng mặc đẹp của Vbiz.

Được biết bộ đầm trắng mà Hà Tăng diện là một thiết kế mà cô đặt riêng NTK Đỗ Mạnh Cường thiết kế cho mình. NTK chia sẻ: "Ngày biết người em Tăng Thanh Hà quyết định quay trở lại với phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng', mình mừng lắm luôn vì điện ảnh là nơi mà em thuộc về và tỏa sáng. Giờ chờ đợi phim ra rạp mà hồi hộp quá. Hà nhắn tin nói: 'Em muốn anh làm cho em một chiếc đầm thật đẹp, đơn giản nhưng thật sang cho ngày em ra mắt dự án. Em run quá'. Đọc xong tin mình cũng run theo, vì 2 anh em đều rất lo lắng cho sự xuất hiện lần này".

NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ khoảnh khắc Hà Tăng xuất hiện trong bộ đầm lụa trắng cho anh thiết kế.

Sự lựa chọn đầm lụa trắng của Hà Tăng không chỉ đơn thuần là một quyết định thời trang, mà còn gợi nhắc đến hình ảnh Nam Phương ngoài đời thực - người vốn nổi tiếng với gu ăn mặc thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn toát lên khí chất quý phái của một bậc mẫu nghi.

Có lẽ cũng chính bởi sự đồng điệu ấy mà Hà Tăng ưu ái thiết kế đầm lụa trắng trong ngày ra mắt dự án, như một cách khéo léo kết nối với tinh thần của nhân vật mình sắp hóa thân.

Phong cách thời trang của Tăng Thanh Hà từ lâu đã trở thành hình mẫu cho phụ nữ yêu thích sự tinh giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Thay vì chạy theo xu hướng hay những thiết kế cầu kỳ, cô ưu tiên các phom dáng tối giản, đường cắt may tinh tế cùng bảng màu trung tính, nhã nhặn.

Không ít lần, Hà Tăng xuất hiện trong những thiết kế đầm lụa mềm mại với gam màu trắng, kem, be hay đen, khéo léo tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và thần thái cuốn hút. Chính sự tiết chế trong cách lựa chọn trang phục, kết hợp cùng phụ kiện vừa đủ đã tạo nên dấu ấn rất riêng của cô: sang trọng một cách tự nhiên, không phô trương nhưng luôn khiến người đối diện khó rời mắt.

Không phô trương hay cầu kỳ, những thiết kế đầm lụa luôn mang đến vẻ đẹp mềm mại, tinh khôi và sang trọng.

Chất vải rủ nhẹ theo từng chuyển động giúp tôn lên nét nữ tính, thanh thoát, đồng thời tạo nên thần thái thanh lịch đầy cuốn hút - lý do khiến kiểu váy này luôn là lựa chọn yêu thích của những quý cô theo đuổi phong cách tối giản, thanh tao nhưng cao sang muôn phần.

* Gợi ý một vài mẫu đầm lụa trắng giúp phái đẹp duyên dáng yêu kiều trong mọi hoàn cảnh:

Thiết kế đầm lụa của SIXDO mang lại cảm giác nhẹ nhàng mong manh cho phái đẹp khi diện. Thiết kế đầm suông nhẹ điểm xuyết phần vai rủ nhẹ khiến cho mẫu đầm càng thêm nữ tính, yểu điệu hơn.

Nơi mua: SIXDO

Thiết kế của Wonder House hợp với những buổi tiệc hay sự kiện đặc biệt. Thiết kế lệch vai nhẹ nhàng khoe khéo bờ vai mềm mại của các nàng, độ dài chấm gót đủ để mỗi bước đi thêm phần thướt tha mềm mại.

Nơi mua: Wonder House

Một thiết kế tinh giản mà cao sang tinh tế, mẫu đầm này của Milo Lady có thể hợp từ sự kiện, đi biển đến những chuyến đi chơi hay chụp ảnh nàng thơ thường ngày.

Nơi mua: Milo Lady

Một thiết kế lệch vai nhẹ nhàng yêu kiều của BB Store, mẫu đầm không có bất kỳ chi tiết cách điệu nào, chỉ tập trung vào sự mềm mại thanh tao của kiểu dáng và chất liệu, khiến bất kỳ ai diện cũng nữ tính, duyên dáng hơn bội phần.

Nơi mua: BB Store

Nếu bạn yêu thích sự kín đáo, tinh tế thì mẫu đầm của HOIVU chính là lựa chọn tuyệt nhất dành cho bạn. Thiết kế đầm lụa có thêm phần tà mềm mại buông rủ điểm xuyết nét mong manh, yêu kiều cho phái đẹp khi diện đầm.

Nơi mua: HOIVU

Thiết kế của OnlyDress chính là hiện thân của nét đẹp thanh tao nhẹ nhàng. Đầm dài chấm gót kết hợp dây thắt eo nhẹ nhàng, không cần bất kỳ chi tiết điểm xuyết nào, thiết kế vẫn đốn tim phái đẹp ngay từ lần đầu tiên ngắm nhìn.