Quá khứ ít ai biết của Hà Tăng: Từng mở hãng thời trang riêng, hơn 10 năm nhìn lại vẫn đẹp như mới

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, công chúng thường nhớ tới hình ảnh một "ngọc nữ" của màn ảnh Việt với cuộc sống kín tiếng, viên mãn sau hôn nhân. Tuy nhiên, ít người biết rằng bên cạnh diễn xuất, Hà Tăng từng có một giai đoạn nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực thời trang và sở hữu thương hiệu mang tên chính mình. Dù đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước, những thiết kế của thương hiệu này đến nay vẫn được nhiều người nhắc đến như một dấu ấn đáng nhớ trong làng thời trang Việt.

Khi Hà Tăng mang phong cách cá nhân vào thời trang

Năm 2014, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và vừa bước vào cuộc sống hôn nhân, Tăng Thanh Hà bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực thiết kế thời trang. Thay vì chỉ xuất hiện với vai trò người nổi tiếng quảng bá sản phẩm, cô trực tiếp tham gia xây dựng thương hiệu thời trang mang tên mình.

Thời điểm đó, quyết định này nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng bởi Hà Tăng vốn được xem là một trong những biểu tượng mặc đẹp của showbiz Việt. Phong cách thời trang của cô luôn được đánh giá cao nhờ sự thanh lịch, tinh tế và không chạy theo những xu hướng nhất thời. Chính vì vậy, những thiết kế đầu tiên của thương hiệu được lấy cảm hứng từ phong cách đời thường của nữ diễn viên. Không có những chi tiết quá cầu kỳ hay phô trương, các sản phẩm tập trung vào tính ứng dụng, hướng đến vẻ đẹp tối giản nhưng vẫn tôn dáng và sang trọng.

Những thiết kế mang tinh thần tối giản vượt thời gian

Nhìn lại các bộ sưu tập được giới thiệu cách đây hơn một thập kỷ, có thể thấy Hà Tăng đã theo đuổi triết lý thời trang rất rõ ràng. Bảng màu chủ đạo xoay quanh những gam màu trung tính như trắng, đen, be, xám hoặc xanh navy. Đây đều là những màu sắc dễ phối đồ và không bị lỗi thời theo năm tháng. Các thiết kế cũng tập trung vào những món đồ cơ bản trong tủ quần áo của phụ nữ hiện đại như đầm suông, chân váy bút chì, áo sơ mi, quần âu hay những mẫu váy thanh lịch phù hợp với môi trường công sở.

Mức giá dao động từ khoảng 1 đến 3 triệu đồng, được xem là khá hợp lý ở thời điểm đó đối với một thương hiệu gắn liền với tên tuổi của ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Điều đáng chú ý là thay vì chạy theo những xu hướng thời trang thay đổi liên tục, các thiết kế của Hà Tăng hướng đến sự bền vững trong phong cách. Chính vì vậy, khi nhìn lại những hình ảnh từ năm 2014 - 2015, nhiều mẫu trang phục vẫn có thể được mặc trong thời điểm hiện tại mà không tạo cảm giác lỗi mốt.

Sự ủng hộ lớn từ giới giải trí

Lợi thế lớn nhất của thương hiệu nằm ở chính sức ảnh hưởng của Tăng Thanh Hà. Với hình ảnh đẹp và gu thời trang được công chúng yêu mến, mỗi lần cô diện các thiết kế của thương hiệu đều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bên cạnh đó, Hà Tăng còn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Nhiều nghệ sĩ, người mẫu và fashionista nổi tiếng thời điểm đó thường xuyên xuất hiện trong các thiết kế của thương hiệu.

Nhờ hiệu ứng truyền thông tích cực, thương hiệu nhanh chóng tạo được chỗ đứng nhất định trên thị trường. Thậm chí, thương hiệu còn từng tổ chức show diễn riêng trong khuôn khổ một sự kiện thời trang quy mô lớn, đánh dấu bước phát triển đáng chú ý của một thương hiệu thời trang nội địa do người nổi tiếng sáng lập.

Ở thời điểm đó, không nhiều nghệ sĩ Việt đầu tư bài bản vào lĩnh vực thời trang như Hà Tăng. Chính vì vậy, thương hiệu của cô được xem là một trong những ví dụ hiếm hoi về việc người nổi tiếng xây dựng nhãn hàng dựa trên phong cách cá nhân thay vì chỉ tận dụng danh tiếng để kinh doanh.

Cái kết lặng lẽ và sự tiếc nuối của người yêu thời trang

Tuy nhiên, sau vài năm hoạt động, thương hiệu dần trở nên kín tiếng hơn. Đến khoảng năm 2019, thương hiệu đã âm thầm ngừng hoạt động mà không có bất kỳ thông báo chính thức nào. Các nền tảng mạng xã hội từng được sử dụng để quảng bá sản phẩm cũng lần lượt biến mất. Sự rút lui lặng lẽ này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó thương hiệu vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ khách hàng và giới mộ điệu. Cho đến nay, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được phía Hà Tăng chia sẻ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nữ diễn viên muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những hoạt động kinh doanh khác sau khi rời xa làng giải trí.

Hơn 10 năm nhìn lại vẫn còn nguyên giá trị

Điều đặc biệt là dù thương hiệu đã ngừng hoạt động nhiều năm, những hình ảnh và thiết kế còn được lưu lại trên internet vẫn thường xuyên được cộng đồng yêu thời trang nhắc đến.

Trong bối cảnh xu hướng "quiet luxury", thời trang tối giản và phong cách thanh lịch đang trở lại mạnh mẽ, nhiều mẫu trang phục từng được Hà Tăng giới thiệu từ hơn 10 năm trước vẫn cho thấy tính thời sự đáng kinh ngạc. Không cần logo nổi bật hay những chi tiết bắt mắt, các thiết kế ghi điểm nhờ phom dáng chuẩn mực, đường cắt may gọn gàng và khả năng ứng dụng cao. Đây cũng chính là những yếu tố làm nên sức hút lâu bền của phong cách Hà Tăng suốt nhiều năm qua.

Có thể thương hiệu thời trang mang tên Tăng Thanh Hà đã trở thành câu chuyện của quá khứ, nhưng những gì cô từng xây dựng vẫn để lại dấu ấn riêng trong lòng người yêu thời trang Việt. Hơn một thập kỷ trôi qua, các thiết kế ấy vẫn cho thấy sự chỉn chu, tinh tế và vẻ đẹp vượt thời gian - điều không phải thương hiệu nào cũng có thể làm được.