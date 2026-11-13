Đẹp kiểu old money mùa thu với những món đồ kinh điển, mặc 10 năm nhìn vẫn sang

Có những sáng mở tủ, bạn lại lấy đúng chiếc blazer xám và chiếc quần tây đen đã mặc tuần trước. Điều đáng học từ bộ ảnh này là cách biến sự lặp lại thành lợi thế. Khi đã có vài món vừa người, dễ kết hợp, bạn có thể thay đổi cách mặc bằng những chi tiết nhỏ hơn nhiều. Nét trí thức của đồ công sở cũng đến từ sự cân bằng ấy. Một chiếc áo đứng vai đi cùng quần ống rộng hay mái tóc búi lỏng khiến bộ đồ vừa chỉn chu vừa có vẻ thư thái.

Để một món đứng dáng dẫn dắt cả bộ đồ

Blazer kẻ ô xám là ví dụ dễ thấy nhất. Trong ảnh, áo được khoác ngoài áo len đen và quần tây đen ống rộng. Nền đen liền mạch làm họa tiết kẻ ô nổi lên, còn viền áo trắng ở cổ tạo một khoảng sáng nhỏ gần gương mặt. Chiếc túi đỏ rượu thêm màu cho bộ đồ mà vẫn giữ được vẻ trầm.

Với bộ suit xám phom rộng, một lớp áo trơn bên trong giúp ve áo và đường vai hiện rõ. Nếu thích cách phối sáng hơn, thử blazer nâu với áo đen và quần trắng như trong ảnh mở đầu. Vào ngày văn phòng cho phép mặc denim, áo len cổ cao màu tối, jeans xanh và thắt lưng đen là công thức dễ áp dụng. Sơ vin nhẹ vạt trước để lộ khóa thắt lưng, nhất là khi quần có cạp cao hoặc ống rộng.

Phối nhiều lớp bằng những khoảng lộ vừa đủ

Một chiếc cardigan xám cài cúc sẽ trông khác khi mặc ngoài sơ mi xanh nhạt. Cách phối trong ảnh để lộ cổ sơ mi, gập nhẹ cổ tay áo và cho một chút gấu áo xanh hiện ra ngay trên thắt lưng. Màu xanh chỉ xuất hiện ở vài vị trí, đủ để tách các lớp và làm chiếc cardigan quen thuộc trông bớt đơn điệu. Phối thêm quần tây xám và thắt lưng đen là đã có bộ đồ đi làm hoàn chỉnh.

Khi trời lạnh hơn, có thể học cách phối áo khoác dài màu nâu với sơ mi trắng, quần xám và khăn quàng xám. Khăn lặp lại màu quần, còn mảng trắng của sơ mi tạo khoảng sáng giữa áo khoác và quần. Nếu áo khoác đã rộng, quàng khăn lỏng một vòng để phần cổ vẫn thoáng và ve áo còn nhìn thấy được.

Đổi phụ kiện, đổi sắc thái của những món quen

Cùng một bộ đồ trung tính, túi đen cỡ lớn hợp ngày cần mang nhiều đồ, còn túi đỏ rượu tạo điểm nhấn khi mặc nhiều màu xám, đen hoặc nâu. Giày loafer đen đi với tất xám làm quần tây trông gọn gàng và có chút cổ điển. Kính râm gọng hẹp lại mang nét thập niên 90 vào bộ áo len và blazer, hợp khi ra ngoài sau giờ làm.

Kiểu tóc cũng có thể làm công việc của một món phụ kiện. Búi thấp với kẹp kim loại giúp phần gáy gọn khi mặc áo cổ cao. Bờm vân đồi mồi phối kính râm hợp với tóc bob, còn một đôi khuyên vòng nhỏ đủ nổi bật khi tóc được vén sau tai. Nếu đã đeo đồng hồ và một chiếc nhẫn đơn giản, hãy để chúng lộ ra bằng cách xắn nhẹ tay áo.

Lần tới mặc lại bộ blazer và quần tây quen thuộc, hãy chọn một chi tiết để thay trước khi nghĩ đến việc đổi cả bộ. Đó có thể là chiếc sơ mi xanh dưới cardigan, đôi loafer với tất xám hay chiếc kẹp tóc vẫn nằm trong ngăn kéo. Những thay đổi nhỏ ấy cũng là lý do các món đồ cổ điển đáng được mặc đi mặc lại.