Đến lượt ELLE Hàn có vấn đề với Rosé và Lisa?

BLACKPINK và Paris Fashion Week đang là cặp từ khóa nóng hổi xuyên suốt những ngày qua bao gồm tình huống tích cực lẫn tiêu cực. Đặc biệt là trường hợp của Rosé, cô Đại sứ của Saint Laurent bất ngờ gặp tai bay vạ gió, từ tranh cãi outfit đến nghi vấn bị cô lập ngay trên hàng ghế front row. Tạp chí ELLE UK còn giáng thêm một đòn đau đớn khi cắt bỏ nữ idol ra khỏi khung hình 4 người, với lý do sau đó được họ giải thích là bởi kích thước ảnh không cho phép.

Câu trả lời của tờ tạp chí danh tiếng hoàn toàn không được chấp thuận từ công chúng và người hâm mộ BLACKPINK trên khắp thế giới. Dù sau đó phía này đã có động thái "bù đắp" cho Rosé bằng một bài đăng độc lập cùng lời hứa: "Trong tương lai sẽ đảm bảo phản ánh đúng, phản ánh đủ diễn biến sự kiện để thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người".

Paris Fashion Week là 1 trong 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới, bên cạnh giới mộ điệu, ngày nay chuỗi sự kiện hoành tráng này cũng được các fandom thần tượng hết sức mong chờ. Tuy nhiên, có một thực tế, không phải lúc nào các tạp chí thời trang cũng đều thể hiện thái độ nhiệt tình và trách nhiệm với các nhà mốt có show diễn tổ chức trong tuần lễ.

Chỉ tính riêng ELLE, tờ tạp chí hiện đang có khoảng 46 ấn bản trên thế giới, cách mỗi kênh truyền thông trên từng quốc gia của họ đã được vận hành theo cách riêng biệt. ELLE UK có lỗi và đã nhận lỗi khi phản ảnh show mới của Saint Laurent theo góc nhìn "kỳ lạ", gạt phăng một nhân vật nổi cộm hàng đầu sự kiện ra khỏi cuộc chơi. Trong mắt công chúng BLACKPINK có thể là hiện tượng, là 4 cái tên bảo chứng lượt view khi đi liền với những luxury brand nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nhưng thực tế đã cho thấy điều đó vẫn chưa có gì đảm bảo rằng họ sẽ là nhân vật 100% được điểm mặt gọi tên trên các kênh truyền thông danh giá trong mảng thời trang.

Bắt đầu từ ELLE UK, tờ tạp chí Anh đang đứng trước cáo buộc phân biệt chủng tộc với người châu Á, lý lẽ này dù đứng dưới góc nhìn của fan BLACKPINK hay công chúng qua đường đều có cơ sở. Trong 3 bài đăng cập nhật các show: Louis Vuitton, Saint Laurent và Dior đang nằm cạnh nhau, chỉ duy nhất Rosé trong bài đăng "chữa cháy" là thành viên BLACKPINK (đồng thời là người châu Á) được xuất hiện trên feed của ELLE UK kể từ khi fashion week Spring/Summer 26 bắt đầu đến nay.

Với bài post của Louis Vuitton, Lisa may mắn được góp mặt nhưng nằm ở vị trí phía sau, nhường chỗ cho Zendaya lên ảnh bìa. Thực tế cũng tương tự với Dior, Jisoo, Jimin hay Địch Lệ Nhiệt Ba đều không phải là lựa chọn, thay vào đó là một nữ người mẫu Tây.

Nếu bài đăng mà Rosé bị cắt ảnh không được gỡ bỏ, trên "mặt tiền" trang ELLE UK cũng không xuất hiện bóng dáng mẩu BLACKPINK hay ngôi sao châu Á nào ở fashion week.

Bằng một lý do nào đó trên quê hương của mình, BLACKPINK cũng không hoàn toàn nhận được hỗ trợ từ vị trí ELLE Korea. Đến hiện tại tờ ELLE xứ Hàn chỉ cập nhật show Dior với 2 video của Jisoo và Jimin. Show diễn của Saint Laurent và Louis Vuitton đều bị lạnh lùng bỏ qua, dù Rosé hay Lisa đều có màn xuất hiện gây ấn tượng với truyền thông quốc tế.

ELLE Korea chỉ đưa tin show Dior và một số show nhất định trong tuần lễ, kết quả vẫn thiếu mặt Lisa và Rosé.

So sánh với ELLE Thailand - quê hương của Lisa. Đây là ấn bản nhiệt tình nhất với mùa mốt hiện tại nói chung và các hot show có sự xuất hiện của các thành viên BLACKPINK nói riêng. ELLE Thailand ưu ái cập nhật đầy đủ, thậm chí dành riêng cho mỗi ngôi sao một bài đăng độc lập.

ELLE Thailand cập nhật không sót show nào khi BLACKPINK tham dự Paris Fashion Week, kể cả dàn sao từ Á sang Âu.



