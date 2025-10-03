40 tuổi, phụ nữ nên tránh 3 lỗi phối đồ mùa thu khiến mình già đi trông thấy
Thời trang ở tuổi 40 thực chất không hề có giới hạn. Vấn đề nằm ở chỗ bạn có đủ nhạy bén để nhận ra đâu là lỗi khiến mình già đi, và đâu là lựa chọn giúp bản thân tỏa sáng.
Lạm dụng đồ màu tối
Một trong những sai lầm phổ biến là lạm dụng gam màu tối từ đầu đến chân. Không thể phủ nhận rằng màu đen hay xám đậm mang lại cảm giác sang trọng, dễ che khuyết điểm và luôn hợp thời. Nhưng nếu quá "tham" màu tối, tổng thể trang phục sẽ dễ trở nên nặng nề, khiến gương mặt thêm u buồn và già dặn hơn.
Cách khéo léo là vẫn giữ những gam trầm làm nền nhưng biết điểm xuyết bằng một chiếc khăn màu sáng, một đôi giày đỏ rượu hay chiếc túi camel. Sự cân bằng ấy không chỉ giúp ngoại hình sáng sủa hơn mà còn thể hiện sự tinh tế trong cách phối màu - điều mà phụ nữ 40 tuổi cần nhất để vừa giữ được sự chững chạc, vừa không đánh mất nét trẻ trung.
Chọn sai phom đồ
Một lỗi khác cũng thường gặp chính là chọn sai phom dáng trang phục. Nhiều phụ nữ ở tuổi này lo sợ lộ dáng người nên ưu tiên quần áo quá rộng, giấu dáng triệt để. Trái ngược lại, có người vẫn cố níu giữ những kiểu đồ ôm sát, cắt may gợi cảm như thời son trẻ. Cả hai thái cực này đều có thể phản tác dụng. Quần áo quá rộng khiến tổng thể trông luộm thuộm, thiếu sức sống, còn đồ ôm sát quá mức lại dễ phơi bày khuyết điểm.
Bí quyết nằm ở việc chọn phom dáng vừa vặn: blazer cắt may gọn gàng, quần ống suông, váy midi xòe nhẹ. Những item này không chỉ tạo cảm giác thon gọn mà còn mang lại sự thanh lịch, thời thượng, chính là phong cách mà một người phụ nữ ngoài 30, ngoài 40 hướng tới.
Thiếu đầu tư cho phụ kiện
Sai lầm cuối cùng nằm ở việc bỏ qua phụ kiện hoặc dùng phụ kiện quá cũ kỹ. Nhiều chị em nghĩ rằng chỉ cần bộ trang phục chỉn chu là đủ, nhưng thực tế, phụ kiện mới là "gia vị" quyết định thần thái. Một đôi giày cũ mòn, một chiếc túi đã sờn da có thể kéo tụt cả set đồ, khiến diện mạo trông lôi thôi và thiếu tinh thần. Ngược lại, chỉ cần một đôi khuyên tai tinh giản, một chiếc túi da mềm dáng cổ điển hay đôi giày gót thấp kiểu dáng thanh thoát, set đồ sẽ lập tức được nâng tầm.
Ở độ tuổi 40, phụ kiện không cần cầu kỳ nhưng phải tinh tế và cập nhật. Đó chính là dấu hiệu cho thấy người phụ nữ này vẫn quan tâm đến bản thân, vẫn giữ gu thời trang hiện đại dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.