Đến cô Văn Thuỳ Dương cũng phải ca cẩm vì chuyện học tập của bạn nhỏ Cơm: Khối nhập học cứ như được "sản xuất theo lô" vậy!

Cô Văn Thuỳ Dương (con gái của cố PGS Văn Như Cương) là 1 hot mom và cũng là nhà giáo được nhiều thế hệ học sinh Hà Nội quý mến.

Nhắc đến cô Văn Thuỳ Dương thì chắc nhiều người sẽ ấn tượng vì gia tộc này có đến 3 hot mom cực kỳ nổi tiếng là cô Văn Thuỳ Dương, con gái của cô - Đặng Tiểu Tô Sa và ca nương Kiều Anh.

Một trong những cặp “hot kid” được yêu thích nhất mạng xã hội hai anh em song sinh Cơm - Canh, con trai của cô Hiệu phó Văn Thuỳ Dương. 2 bạn nhỏ này nay đã tròn 6 tuổi.

Cơm - Canh năm nay chính thức đặt chân vào trường "đại học chữ to", cũng như bao nhiêu bà mẹ khác, cô Văn Thuỳ Dương bắt đầu chia sẻ hành trình của "khối nhập học " nhà mình.

Mới đây thôi, hot mom U60 này còn xúc động, bồi hồi vào ngày đầu tiên đưa 2 cậu con trai nhập học. Thế mà chỉ sau mấy ngày, cô Văn Thuỳ Dương cũng gia nhập hội các mẹ muốn tiền đình vì dạy con học.

Trên trang cá nhân của mình, hot mom này chia sẻ dòng trạng thái nói lên nỗi lòng của không biết bao nhiêu ông bố bà mẹ.

"Góc ca cẩm!

Có thuốc gì uống để cho tập trung học tập không chứ Cơm giống mẹ quá các bác ạ, chẳng tập trung gì cả. Hôm qua mẹ dạy đọc, đến câu 'bố có ví da!', Cơm đọc 'bố có ví da' xong liền quay sang mẹ thêm 1 câu 'ví da cá sấu mới đắt cơ mẹ ạ!'.

Tôi chỉ muốn chui đi đâu cho đỡ uất, đánh vần thì lười mà chỉ vớ vẩn là nhanh!".

Tâm sự của hot mom này khiến nhiều người vừa buồn cười vừa đồng cảm sâu sắc, phải công nhận là "khối nhập học" cấp 1 này có cái bệnh chung cứ như sản xuất theo lô đấy là mất tập trung vô cùng. Chữ thì chưa vào đầu mà đã kịp tâm hồn thả đi chơi khắp nơi nơi rồi!

Dưới phần bình ai cũng khen giống mẹ Dương được thì tốt quá ấy chứ, dân tình còn cho rằng bạn nhỏ Cơm tư duy tốt, rất thông minh nên mẹ Dương không cần phải lo.

Thế nhưng cũng phải công nhận rằng, mất tập trung đúng là vấn đề nan giải của rất nhiều mẹ có con đến tuổi cắp sách tới trường. Đến cô Văn Thuỳ Dương còn phải "ca cẩm" thì các mẹ muốn tăng xông vì dạy con học cũng là điều dễ hiểu thôi.