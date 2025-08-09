Nhật ký của mẹ bỉm Việt sống ở Hàn Quốc: Hành trình "gieo mầm" tiếng Việt từ những câu hát ru, mỗi ngày đều dạy con giữa 2 nền văn hóa

Làm mẹ nơi đất khách: Hành trình nuôi con của một nàng dâu Việt tại Hàn Quốc

Giữa nhịp sống hiện đại xã hội Hàn Quốc, Thanh Hà một người mẹ trẻ người Việt đang sống tại thành phố Yangsan, gần Busan, vẫn kiên trì gieo mầm yêu thương cho con bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và những giá trị văn hóa truyền thống của hai nền văn hóa Việt - Hàn.

"Mình là Thanh Hà, hiện đang làm mẹ bỉm toàn thời gian. Gia đình mình sống ở Yangsan, một thành phố nhỏ và rất yên bình gần Busan. Bé con sắp tròn 2 tuổi rồi, còn vợ chồng mình thì đã kết hôn được gần 3 năm" - Thanh Hà chia sẻ.

Việc lấy chồng xa xứ đã là một lựa chọn nhiều thử thách, nhưng nuôi con trong một gia đình đa văn hóa còn là một hành trình học hỏi và điều chỉnh không ngừng. Với Thanh Hà, khoảng thời gian đầu sau khi sinh là chuỗi ngày thử thách, không chỉ vì lần đầu làm mẹ mà còn bởi sự khác biệt rõ rệt trong quan điểm nuôi con giữa cô và gia đình chồng người Hàn.

Gia đình của Thanh Hà tại Hàn Quốc.

"Nhiều người nghĩ ở Hàn Quốc thì các bà, các mẹ sẽ nuôi con khoa học, hiện đại hơn. Nhưng thực tế không hẳn vậy đâu. Mẹ chồng mình thuộc thế hệ cũ, cách chăm con rất truyền thống, gần như giống các mẹ chồng Việt Nam. Còn mình thì lại thiên về cách nuôi con nhẹ nhàng, tôn trọng cảm xúc và tìm hiểu theo khoa học hiện đại. Nên lúc đầu thực sự rất khó để dung hòa" - Thanh Hà tâm sự.

Khác biệt về văn hóa không chỉ dừng lại ở chuyện chăm con, mà còn là sự khác biệt trong lối sống hàng ngày. Mẹ chồng Hà vốn nổi tiếng là người sạch sẽ "gần như sạch tuyệt đối", trong khi Hà lại đang xoay như chong chóng với em bé sơ sinh. Những ngày đầu sau sinh, vừa nhớ nhà, vừa cảm thấy mình "kém hoàn hảo", Hà đã không ít lần tủi thân.

"Chuyện mẹ chồng - nàng dâu chắc là ở đâu cũng có những khó khăn riêng, huống gì là sống trong một gia đình đa văn hóa như mình. Ban đầu, thật lòng mà nói thì mình và mẹ chồng không hợp nhau lắm. Mẹ rất kỹ tính, sạch sẽ đến mức gần như là 'sạch tuyệt đối', trong khi mình thì lần đầu sinh con, còn vụng về và bận rộn với em bé nên cũng không thể lúc nào cũng chỉn chu được. Mẹ thì rất thương chồng mình, coi anh ấy như báu vật nên thời gian đầu mình cảm thấy có chút áp lực, dễ tủi thân vì vừa nhớ nhà, vừa bỡ ngỡ mọi thứ".

Thanh Hà chia sẻ, cô vẫn đang học từng ngày để làm con dâu, làm mẹ và làm vợ tốt hơn trong một gia đình Hàn. Cô học cách mở lòng trước, thay vì thấy mẹ chồng khó tính, cô nhìn nhận theo cách mẹ là người có nguyên tác riêng và tập thích nghi dần với điều đó.

"Dù không nói ra nhiều nhưng mình nghĩ mẹ cũng dần hiểu và thương mình hơn, nhất là từ khi bé nhà mình lớn hơn, lanh lợi và đáng yêu nên không khí trong nhà cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù không có mẹ ruột bên cạnh nhưng mình thấy may mắn vì đã bước được qua những giai đoạn khó khăn đầu tiên rồi. Và mình tin, chỉ cần có sự chân thành thì mối quan hệ nào rồi cũng sẽ tốt lên thôi".

Nuôi con ở một đất nước xa lạ: Những điều khác biệt khiến lần đầu làm mẹ càng thêm bỡ ngỡ

"Bên Hàn thì họ không kiêng cữ gì nhiều như ở Việt Nam đâu. Ví dụ như em bé mới sinh sẽ không được tắm ở viện đâu, chỉ lau người thôi. Bác sĩ giải thích rằng lớp gây trắng trắng trên người bé lúc mới sinh là màng bảo vệ tự nhiên của da bé, nên họ giữ lại càng lâu càng tốt. Chắc cũng vì ở Hàn khí hậu lạnh, khô nên họ giữ cách này được" - Thanh Hà chia sẻ.

Một điều mà Thanh Hà cảm thấy bỡ ngỡ khi sinh con ở Hàn, đó là mọi người rất đến tâm lý của mẹ sau sinh. Khi vừa sinh con, còn ở viện, cô gần như không được bế con, ngày chỉ gặp bé một lần, đến cữ sữa thì y tá mới gọi lên cho bú rồi lại mang con đi.

"Ban đầu mình sốc lắm vì nghĩ sinh con ra mà không được bên cạnh bé, nhưng sau này nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý vì mẹ được nghỉ ngơi thật sự. Nói chung là hành trình làm mẹ ở nơi đất khách ban đầu đúng là nhiều bỡ ngỡ, nhưng mỗi trải nghiệm cũng cho mình thêm tự tin và hiểu hơn về bản thân cũng như cách nuôi dạy con ở một nền văn hóa khác".

Gieo mầm tiếng Việt giữa Hàn Quốc xa xôi

Sinh con, nuôi con tại Hàn Quốc và sống trong môi trường ngôn ngữ đa dạng, nhưng Thanh Hà vẫn không quên dạy tiếng Việt cho bé. Dù chỉ ở nhà nói chuyện với con bằng tiếng Việt, nhưng cô không ép buộc con phải thật thành thạo mà chọn cách "gieo hạt giống" bằng tình cảm và sự thân quen hàng ngày.

Thanh Hà cũng chia sẻ thêm, bình thường ở nhà, mẹ và bé sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Chồng và mẹ chồng vẫn giao tiếp tiếng Hàn với nhau, nhưng cô và chống lại nói chuyện bằng tiếng Anh. Vậy nên trong gia đình, mọi người giao tiếp với nhau bằng 3 thứ tiếng.

"Bé nhà mình đi học được gần 1 năm rồi, Mình cho con đi học sớm cũng vì muốn bé tăng khả năng ngôn ngữ. Thật ra lúc đầu mình cũng lo lắng nhiều lắm, vì là lần đầu làm mẹ mà, lại nuôi con ở nước ngoài nữa nên mình càng sợ con bị rối loạn ngôn ngữ, không nói được tiếng Việt hay tiếng Anh, tiếng Hàn gì cả… Nhưng trộm vía, đến giờ thì bé tuy chưa nói nhiều, nhưng nghe hiểu được cả 3 ngôn ngữ luôn.

Mỗi khi con ở nhà là mình tranh thủ tận dụng tối đa thời gian để nói chuyện với con bằng tiếng Việt. Mình hay đọc ca dao, hát ru cho bé trước khi ngủ, rồi cuối tuần thì dắt con đi chơi công viên, vừa đi vừa chỉ cây cỏ, con vật, đồ vật xung quanh và nói tiếng Việt với con. Mình cũng thường bật các bài hát thiếu nhi Việt Nam rồi hát múa cùng bé, vừa vui mà con cũng được học tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên hơn" - Thanh Hà tâm sự.

Thời gian biểu một ngày làm mẹ bỉm sữa tại Hàn Quốc

Hành trình của mẹ bỉm Thanh Hà mỗi ngày bắt đầu từ 8h sáng, khi bé con thức dậy và chuẩn bị đến trường. Ở Hàn thì trẻ đi học cũng khá muộn, tầm 9h sáng mới vào lớp, nên buổi sáng của hai mẹ con cũng thong thả. "Bé nhà mình ngủ rất nề nếp, tối nào cũng ngủ từ 8h - 8h30 và sáng khoảng 8h mới dậy. Mình giữ thói quen cho con ngủ sớm để con phát triển tốt về chiều cao với trí não nữa".

Sau khi đưa con đi học thì Thanh Hà quay về với “công việc mẹ bỉm full-time”: Dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ, lo cơm nước cho cả nhà. Ngoài ra cô cũng tranh thủ thời gian rảnh để học thêm tiếng Hàn và tìm hiểu văn hóa nơi đây để dễ hòa nhập hơn. "Gần đây mình còn tập tành làm TikTok, các mẹ quan tâm ẩm thực Hàn hay cuộc sống bỉm sữa ở xứ Hàn thì có thể ghé chơi kênh 'Hà ở Hàn' của mình nha!".

Khoảng 4h chiều, Hà đón bé về và dành thời gian cho các hoạt động thể chất, vận động ngoài trời, rồi cùng chơi các trò phát triển trí tuệ tại nhà.

"Hai mẹ con thường dành khoảng 1 tiếng chơi ở sân chơi gần nhà, để bé vận động nhiều, giải phóng năng lượng sau một ngày học. Về nhà thì mình tắm rửa cho con, cho bé ăn tối, rồi cả nhà cùng chơi các trò đơn giản như vẽ tranh, xếp hình, trò chơi phát triển trí não.

Còn chuyện ăn uống thì mình vẫn cố gắng nấu món Việt cho con, những món đơn giản, dễ ăn như cháo, canh rau, thịt kho trứng… Con ăn hợp tác lắm, chắc tại quen khẩu vị từ nhỏ. Mình cũng hay đổi món, cho bé thử xen lẫn cả món Hàn và Việt, nhưng mình vẫn luôn cố gắng giữ một phần hương vị Việt Nam trong bữa ăn hàng ngày, như một cách để con gắn bó với quê hương vậy".

Điều tự hào nho nhỏ của mẹ bỉm nơi đất khách

Nhìn lại hành trình làm mẹ ở nơi đất khách, Thanh Hà không giấu được sự xúc động khi nói về điều khiến cô tự hào nhất:

"Có lẽ điều mình tự hào nhất là mình đã cố gắng hết sức để con được trải nghiệm thật nhiều điều dù sống xa quê hương. Mình luôn muốn con không chỉ lớn lên khỏe mạnh mà còn được cảm nhận tình yêu thương và sự kết nối với cả hai nền văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.

Con mới 2 tuổi thôi, nhưng mình đã cố gắng cho bé về Việt Nam chơi được 3 lần rồi, để bé biết ông bà, biết quê hương, biết mùi vị Tết và sự ấm áp của gia đình. Và dù sống ở Hàn, bé vẫn rất yêu Việt Nam, nghe hiểu và bắt đầu bập bẹ nói tiếng Việt, điều đó khiến mình thấy xúc động và biết rằng những nỗ lực nhỏ hàng ngày của mình đã có ý nghĩa.

Nuôi con xa nhà, không có ông bà ngoại bên cạnh, có nhiều lúc mệt và chạnh lòng lắm. Nhưng nhìn con lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi, hạnh phúc, là mình thấy mọi cố gắng đều cực kì xứng đáng".

Nguồn: NVCC