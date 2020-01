Để chị em yên tâm đi nặn mụn trước Tết: Đây là bước skincare đặc biệt làm mờ thâm mụn chưa đến 1 tuần

Những ngày Tết cận kề các chị em cũng sẽ dành thời gian để đến spa nặn mụn, loại bỏ hết những nốt mụn ẩn, mụn trứng cá khó trị trên da; bởi làn da mà cứ lấm tấm mụn ẩn thì cũng khó mà xinh đẹp được. Làn da sau khi nặn mụn đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất, nếu không cẩn thận da sẽ dễ bị viêm nhiễm và như thế thì Tết này công cốc rồi còn đâu.

Làn da sau khi nặn mụn đang bị sưng, sẽ dễ viêm nhiễm nếu không được chăm sóc cẩn thận.

Còn có hai tuần nữa là Tết, nếu định đi lấy nhân mụn thì các nàng hãy làm ngay. Với kinh nghiệm của một cô nàng rất hay tới spa để lấy nhân mụn, beauty blogger Na Vi (kênh Youtube: Na Vi) chia sẻ bước chăm sóc da đặc biệt để làn da nhanh chóng lành lại, hết mụn hết thâm chỉ sau vài ngày nặn mụn. Những bạn có làn da nhạy cảm, dễ bị mụn hay đang bị mụn hoành hành cũng có thể áp dụng để cải thiện tình trang da của mình.

Hai ngày đầu tiên lau mặt với nước muối sinh lý

Làn da vừa nặn mụn xong nên đang bị sưng tấy, lúc này không thích hợp để dùng các sản phẩm skincare với nhiều dưỡng chất. Vậy nên 2 ngày đầu tiên sau khi nặn mụn, bạn chỉ nên lau mặt với nước muối sinh lý. Nước muối sẽ giúp kháng khuẩn, làm dịu làn da đang bị sưng, và bạn hãy mua chai nước muối ở hiệu thuốc chứ đừng nên tự pha ở nhà.

Ngày thứ 3 bắt đầu dùng mỹ phẩm skincare

Ngày thứ 3 sau khi da đã dịu lại mới được dùng mỹ phẩm chăm sóc

* Làm sạch da

Có 2 dòng tẩy trang Vi đặc biệt tin tưởng sử dụng khi da đang nhạy cảm, đó là Laroche-Posay...

... và Eucerin dòng Pro Acne.

Lọ tẩy trang vừa có công dụng làm sạch vừa chứa các thành phần glycerin, arginine... làm dịu da, ngăn chặn sự hình thành của các nốt mụn mới.



Đây là 2 dòng sữa rửa mặt làm dịu da, hạn chế thâm mụn, chống lão hóa được Vi tin tưởng dùng mỗi khi nặn mụn xong: ISIS Pharma Neotone Gel và Simple Kind To Skin Refreshing Facial Wash Gel. Cả hai đều là những dòng siêu lành tính hợp với mọi làn da nhạy cảm.



Đặc biệt ISIS Pharma Neotone Gel là dòng dược mỹ phẩm đã gắn bó với Vi nhiều năm qua. Chất gel cô đặc với thành phần vitamin C chống thâm, mờ vết nám, trẻ hóa làn da.

* Toner:

4 dòng toner siêu lành tính được Vi tin tưởng nhất trong quá trình chăm sóc da mụn của mình. Tất cả đều không chứa parabel: Simple Kind To Skin Soothing Facial Toner (lành tính cả với da nhạy cảm, giúp dưỡng ẩm làm dịu da), toner Vichy (hút sạch bụi bẩn mụn cám còn sót lại), Soliens Whitecell Toner (làm trắng da, phụ hồi sự đàn hồi từ sâu trong tế bào da), Eucerin Pro ACNE Solution Toner (chuyên cho da mụn).

Một tình trạng chung mà các chị em thường hay gặp phải ngay sau khi đi nặn mụn về. Đó là làn da thường nổi thêm các nốt mụn viêm sưng to. Nguyên nhân có thể là do nhân mụn lấy ra chưa hết nên còn sót lại gây viêm, mụn chưa già đã vội đi nặn mụn, hoặc có thể do bạn vệ sinh không cẩn thận khiến da bị kích ứng...

Hãy bình tĩnh, đừng vội đi nặn tiếp mà hãy tập trung chăm sóc để da dịu đi. Với vết mụn viêm thì nên làm sạch bằng nước muối sinh lý, cứ bình tĩnh làm sạch, mụn sẽ đỡ sưng. Với những vết mụn chưa già đã nặn hay nặn còn sót nhân bên trong, hãy dùng thêm các sản phẩm trị chuyên trị mụn để hút nốt cồi mụn và giúp đầu mụn khô lại.

* Sản phẩm trị mụn chuyên sâu:



Đây là 2 tuýp kem chấm mụn chuyên sâu mà Vi sử dụng khi da có mụn. Bạn chỉ cần lấy một lượng nhỏ chấm lên từng vết mụn.

- Tuýp Klenzit C được Vi dùng nhiều nhất, chất gel chứa adapalene và clindamycin trị tận gốc mụn cám, mụn bọc và cả những vết mụn mủ sưng to.

- Với mụn viêm đang sưng to bạn có thể dùng tuýp Eucerin Pro Acne với công thức licochalcone A được chứng minh khả năng giảm viêm và xoa dịu kích ứng.

- Chấm mụn của Murad có 2% salicylic acid giảm nhanh tình trạng mụn viêm sưng. Chú ý bôi thật mỏng bởi khi bôi lên da có cảm giác da hơi rát.

* Sản phẩm trị thâm mụn:



Bên cạnh tuýp kem trị mụn thì sản phẩm trị thâm sau mụn là không thể thiếu. Các bạn có thể tham khảo những sản phẩm mà Vi từng dùng ở đây.

Cũng tương tự như khi bôi kem trị mụn, với kem trị thâm, các bạn cũng chỉ cần bơm lượng nhỏ rồi chấm lên từng vết mụn, dùng ngón tay di nhẹ để dưỡng chất bám sau vào từng vết mụn.

* Cấp ẩm:



Khi da đang cần dưỡng ẩm phục hồi thì Vi dùng thêm tinh chất khoáng cô đặc của Vichy. Sản phẩm chứa 89% nước khoáng Vichy cô đặc phối hợp với hyaluronic acid giúp phục hồi và tái tạo hàng rào bảo vệ da, sau 1 tuần làn da thay đổi hẳn. Những bạn sở hữu làn da nhạy cảm rất nên dùng lọ tinh chất này.



Innisfree Jeju Cherry Blossom Jelly dưỡng ẩm chống lão hóa bằng thành phần lá hoa anh đào và củ cải đường, cải thiện sắc tố da.

* Kem chống nắng sau khi nặn mụn

48 tiếng sau khi nặn mụn, kem chống nắng là không thể thiếu. Nếu da không được chống nắng đầy đủ, da sẽ khô sạm, vết thâm sẽ xuất hiện nhanh và đậm màu hơn bình thường. Tuy nhiên bạn chỉ nên dùng những dòng kem lành tính cho da nhạy cảm và da mụn, không phải dòng nào cũng hợp với làn da vừa nặn mụn xong.