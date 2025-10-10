Đây mới là phiên bản đúng tuổi của "bản sao" Lưu Diệc Phi

Vương Sở Nhiên hiện là một trong những gương mặt trẻ được chú ý nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đôi mắt to tròn cùng khí chất thanh tao, nhẹ nhàng cô từng được ví như “bản sao Lưu Diệc Phi". Tuy nhiên, vì các tạo hình vai diễn, cộng với những hình ảnh đi event khá chững chạc khiến nhiều người quên mất rằng Vương Sở Nhiên thực chất mới chỉ 26 tuổi. Mới đây, loạt hình ảnh đời thường của nữ diễn viên đã khiến netizen ngỡ ngàng khi cô xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống. Outfit đơn giản nhưng tươi tắn giúp Vương Sở Nhiên trông đúng tuổi hơn, đồng thời khẳng định visual ngọt ngào cùng thần thái cuốn hút của thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới của Cbiz.

Hình ảnh khiến netizen bất chợt nhớ ra tuổi thật của Vương Sở Nhiên.

Vương Sở Nhiên khiến dân mạng “đổ rạp” trước visual ngọt ngào chuẩn nàng thơ. Nữ diễn viên diện outfit đơn giản gồm áo thun trắng ôm dáng và chân váy denim ngắn thêu hoa nhỏ, vừa tinh khôi vừa trẻ trung. Cô phối cùng túi da nâu và sneaker trắng, tạo nên tổng thể hài hòa, năng động mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Làn da trắng mịn, đôi chân thon dài cùng gương mặt trong trẻo với layout makeup tự nhiên giúp Vương Sở Nhiên ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp đời thường. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng style này của nữ diễn viên xinh và "hack tuổi" hơn rất nhiều so với những bộ váy áo hay trang điểm cầu kỳ.

Netizen tấm tắc khen ngợi sắc vóc cũng như phong cách trẻ trung của Vương Sở Nhiên.

Các tạo hình hiện đại của Vương Sở Nhiên trong phim làm cho nữ diễn viên trông già hơn tuổi thật. Cô thường diện những bộ cánh công sở, gam màu trung tính mang phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Với tạo hình dân quốc trong bộ phim gần đây, lối trang điểm đậm khiến nhiều khán giả ngỡ Vương Sở Nhiên phải ở ngưỡng 30 tuổi.

Các tạo hình trong phim khiến nhiều người không nghĩ Vương Sở Nhiên sinh năm 1996.

Ngay cả khi đi event với những tạo hình sang chảnh, quyến rũ cũng vô tình làm "bản sao Lưu Diệc Phi" bị cộng thêm vài tuổi.

Ngoài đời, p hong cách của Vương Sở Nhiên trẻ trung, năng động và dễ ứng dụng hơn. Nữ diễn viên không bị gói gọn trong style “nàng thơ” mà linh hoạt thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau cùng những item casual như áo phông, crop top hay sơ mi cùng quần jeans dáng rộng, tạo nên vẻ năng động nhưng vẫn thanh lịch.