Đây mà là Park Shin Hye sao?

Park Shin Hye thời gian gần đây đang liên tục ghi hình cho dự án phim Miss Undercover Boss. Chưa biết yêu cầu về vai diễn ra sao nhưng khán giả thấy cô liên tục xuống cân, thậm chí gương mặt còn có dấu hiệu khác lạ, như thể can thiệp dao kéo. Trong loạt hình ảnh mới nhất do khán giả chụp lại, Park Shin Hye không chỉ hốc hác rõ nét mà phần gò má và sống mũi còn trông rất khác lạ. Cư dân mạng hoài nghi, đồn đoán rằng liệu Park Shin Hye có phải vừa trùng tu nhan sắc, nhất là phần sống mũi của mình hay không.

Dự án phim Miss Undercover Boss lần này là bộ phim truyền hình mới của tvN. Lấy bối cảnh cuối thập niên 1990, tác phẩm kể về Hong Geum Bo - nữ giám sát viên tinh anh của Ủy ban Giám sát Chứng khoán. Để điều tra dòng tiền mờ ám, cô phải cải trang thành nhân viên mới tốt nghiệp cấp 3 và bí mật trà trộn vào công ty, mở ra chuỗi tình huống hài hước nhưng không kém phần căng thẳng.

Với vai diễn này, khán giả chắc chắn việc giảm cân, trở nên gầy yếu là điều không cần thiết. Thậm chí Park Shin Hye còn phải tăng cân để trông khỏe khoắn, mạnh mẽ hơn. Chính bởi vậy cư dân mạng càng cảm thấy khó hiểu với diện mạo của cô và đặt ra nhiều nghi vấn.

Park Shin Hye trên phim trường

Park Shin Hye vốn là một trong những nữ thần nhan sắc của màn ảnh Hàn, nổi bật với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái luôn toát lên sự tươi sáng, tràn đầy năng lượng. Suốt nhiều năm qua, cô vẫn được khán giả yêu mến bởi hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ và lối diễn xuất tự nhiên. Thế nhưng, hình ảnh mới nhất của Park Shin Hye lại khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Trong bức hình, nữ diễn viên lộ vẻ mệt mỏi, gương mặt có phần hốc hác và kém sức sống hơn thường thấy.

Điều này khiến fan dấy lên nghi ngờ rằng lịch trình làm việc quá dày đặc, đặc biệt là khi cô liên tục nhận phim và tham gia nhiều hoạt động quảng bá, đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ngôi sao. Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ sự quan tâm được để lại, mong Park Shin Hye chú ý nghỉ ngơi, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tránh rơi vào tình trạng kiệt quệ. Không ít người còn khẳng định, họ sẵn sàng chờ đợi những dự án mới, miễn sao thần tượng có thể giữ được phong độ và sức khỏe tốt nhất.