Đây chính là lý do cha mẹ có con tiểu học lúc nào cũng mệt

Làm cha mẹ đã khó nhưng làm cha mẹ có con đang độ tuổi tiểu học còn khó gấp nhiều lần. Khó không chỉ ở việc dạy con học chữ, học toán mà còn ở việc… giữ bình tĩnh để không "tăng xông" trước muôn hình vạn trạng chiêu trò của con cái.

Mới đây, một loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc "bá đạo" của một bé gái tiểu học đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng phụ huynh vừa cười bò vừa gật gù đồng cảm.





Theo chia sẻ từ chính người mẹ - chủ nhân loạt ảnh, vì sắp đến ngày khai giảng nên ngày nào chị cũng phải nhắc nhở con hoàn thành nốt bài tập hè. Tưởng chừng hôm nay vẫn bình thường như mọi ngày, ai dè khi mở cửa phòng, chị suýt ngất vì… tức. Trong căn phòng nhỏ, con gái chị vẫn đang cặm cụi làm bài, nhưng thay vì ngồi ngay ngắn vào bàn học, con lại chọn một "tư thế biểu diễn xiếc" có một không hai: đầu gục sát vở, chân vắt vẻo trên ghế, người vặn xoắn thành một khối khó tin.

Chỉ nhìn thôi cũng thấy "mỏi hộ" chứ chưa nói đến chuyện học hành. Thế nhưng, điều khiến phụ huynh vừa buồn cười vừa bất lực là trong tư thế kỳ quái đó, cô bé vẫn viết vở rất chăm chú, như thể đây mới là cách học tập thoải mái nhất của mình.

Cô bé làm bài tập bằng tư thế ai nhìn cũng muốn mỏi thay

Ngay sau khi được chia sẻ, loạt ảnh đã thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Netizen thi nhau để lại cảm xúc, người thì cười nghiêng ngả vì sự "sáng tạo không giới hạn" của trẻ nhỏ, người thì kể lại kỷ niệm dở khóc dở cười với con cái. "Có hôm bắt con làm toán, quay đi quay lại thì thấy nó nằm lăn ra sàn vừa làm vừa hát. Giận thì giận mà nhìn cũng buồn cười không chịu nổi" , một phụ huynh chia sẻ.

Song song với tiếng cười là sự đồng cảm sâu sắc. Bởi bất cứ ai từng trải qua giai đoạn có con học tiểu học đều hiểu cảm giác vừa bực vừa thương, vừa muốn mắng lại vừa muốn bật cười vì những tình huống không thể ngờ tới.

"Y chang cảnh nhà mình, lúc nào cũng vừa la vừa cười thôi chứ không nỡ giận", "Có con tiểu học mới hiểu, mệt mỏi thật nhưng nhiều khi nhìn lại thì thấy đáng yêu vô cùng", "Không biết bao giờ mấy nhóc tỳ nhà tui mới lớn chứ tui cũng đang mệt lắm rồi đây" ..., netizen bình luận.

Phụ huynh có con trong độ tuổi tiểu học cần cực kỳ bình tĩnh và kiên nhẫn (Ảnh minh họa)

Loạt ảnh tuy hài hước nhưng cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ một điều quan trọng rằng trẻ nhỏ luôn có cách riêng để khám phá thế giới và thể hiện sự sáng tạo, ngay cả trong việc học. Thay vì chỉ tập trung vào việc con phải ngồi đúng tư thế, học đúng khuôn khổ, đôi khi phụ huynh cũng nên nhìn nhận sự việc với chút hài hước và kiên nhẫn hơn.

Bởi lẽ, quãng đời tiểu học là giai đoạn trẻ hiếu động, nghịch ngợm và chưa thể tập trung lâu. Việc phụ huynh tạo ra bầu không khí học tập thoải mái, kết hợp giữa kỷ luật và sự thấu hiểu, sẽ giúp trẻ không chỉ hoàn thành bài vở mà còn giữ được hứng thú với việc học.

Nói cách khác, "nghệ thuật làm cha mẹ" chính là cân bằng giữa nghiêm khắc và bao dung, giữa mong muốn con tiến bộ và khả năng chấp nhận những khoảnh khắc ngô nghê, hài hước nhưng đầy đáng yêu của tuổi thơ.