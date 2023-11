Đầu tư collagen xịn sò cho da mịn đẹp, các nàng yên tâm chốt đơn vì đây là những deal hời giá tốt trong dịp sale 11/11

Collagen là một loại protein quan trọng của cơ thể chiếm đến 70% cấu trúc của da, giữ vai trò kết nối các mô dưới da. Sau tuổi 25 tốc độ suy giảm collagen tự nhiên trong cơ thể ngày càng tăng, từ đó làn da của chúng ta dễ xuất hiện nếp nhăn, sạm da, đốm nâu hay tàn nhang.



Vì thế, việc bổ sung collagen là điều hết sức cần thiết. Trong các sản phẩm collagen thì collagen nước thường được các chuyên gia đánh giá cao và khuyên dùng vì tính an toàn cũng như hiệu quả sử dụng tốt. Các chị em có thể tham khảo những deal collagen có giá tốt và tặng nhiều quà dưới đây. Đừng quên Sale Bom Tấn trên Lazada diễn ra trong 3 ngày 11-13/11 các nàng nhé!

Gợi ý các sản phẩm collagen giá tốt dịp sale 11/11

Collagen Vital Beautie Super Collagen Ampoule

Nước uống Collagen Vital Beautie Super Collagen Ampoule có chứa 3.300mg chiết xuất collagen từ cá với phân tử thấp dễ hấp thụ và men vi sinh Lactic Acid từ quá trình ủ lên men của trà xanh, vitamin C cho da sáng bóng mịn mượt và giúp collagen được hấp thụ hiệu quả. Sản phẩm collagen này còn chứa Hyaluronic Acid giúp dưỡng ẩm sâu, Biotin ngừa lão hóa, tinh chất bí đỏ cải thiện da từ bên trong. Sử dụng Collagen Vital Beautie Super Collagen Ampoule đều đặn sẽ giúp các nàng ngừa lão hóa, giảm thiểu nếp nhăn lại dưỡng ẩm, làm sáng và đều màu da. Dòng nước uống collagen này cũng có thể pha cùng các loại nước trái cây để có được ly nước thơm ngon, giàu vitamin, ngừa lão hóa.

Astalift Drink Pure Collagen

Đây là collagen dạng nước chống lão hoá chuyên sâu chứa 10.000mg chiết xuất collagen từ da cá biển sâu Nhật Bản. Astalift Drink Pure Collagen giúp ngăn ngừa lão hóa và làm sáng da tự nhiên từ bên trong, giúp cải thiện sức khỏe và sắc tố da, mang đến một làn da tươi trẻ và khỏe mạnh. Bên cạnh đó, sử dụng sản phẩm trước khi đi ngủ còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ vì nó thúc đẩy lượng hormone tăng trưởng tăng gấp 3 lần khiến các mạch máu dưới da giãn ra, giúp da hô hấp và đào thải các chất cặn bã. Astalift Drink Pure Collagen át đi 80% vị đắng so với collagen thông thường và mang hương trái cây thiên nhiên dễ uống.

Collagen Vitamin C InnerB Glowshot

InnerB Glowshot Collagen có lẽ là cái tên đã quen thuộc với nhiều chị em. Sản phẩm này chứa 3.000mg collagen thủy phân từ cá biển với phân tử siêu nhỏ giúp hỗ trợ cơ thể dễ dàng hấp thu, nhờ đó da được tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và hạn chế tình trạng chảy xệ. Ngoài ra, InnerB Glowshot còn chứa vitamin C hỗ trợ da sáng mịn, giảm nhanh vết sạm, nám. Sản phẩm có vị xoài rất ngon và hấp dẫn nên các chị em đừng bỏ qua nhé!

DHC Collagen Beauty 7000 Plus

Nếu đã dùng các sản phẩm của DHC thì các chị em cũng có thể tham khảo DHC Collagen Beauty 7000 Plus. Sản phẩm chứa 7.000mg collagen peptides, 500mg vitamin C và 200mg hyaluronic acid giúp dưỡng ẩm, ngừa lão hóa, dưỡng trắng da. Collagen nước DHC còn có chiết thêm xuất nho muscat và mật ong nên sẽ mang lại hương vị hấp dẫn cho các nàng dễ sử dụng mà không cần e ngại mùi tanh của collagen chiết xuất từ cá. Sử dụng DHC Collagen Beauty 7000 Plus đều đặn mỗi ngày sẽ giúp các nàng sở hữu làn da căng mịn, mượt mà.

82X Collagen Classic

Thêm một gợi ý cho các nàng với 82X Collagen Classic. 1 chai 82X Collagen Classic 500ml chứa 120.000mg collagen peptide được chiết xuất từ cá biển sâu cùng với 82 loại thực vật lên men tự nhiên chứa các dưỡng chất có lợi cho sức khoẻ như khoáng chất, vitamin, amino acid, các hợp chất flavonoid giúp cải thiện đường ruột, giảm cholesterol trong máu và triglycerides. Nhờ đó mà sản phẩm giúp các chị em hỗ trợ tình trạng sức khoẻ, cải thiện làn da một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho da thêm mịn màng, căng bóng.

Nơi mua: Lazada 82X Collagen Classic

Giá sale: 1.750.000 VND