Đâu là độ tuổi "vàng" của phụ nữ để sinh con?

Có một câu hỏi quen thuộc: "Theo bạn, phụ nữ sinh con vào độ tuổi nào là tốt nhất?"

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe lời khuyên rằng ở độ tuổi lúc cơ thể tràn đầy sức sống là thích hợp nhất để làm mẹ. Nhưng nhìn vào thực tế, phần lớn các cô gái tuổi đôi mươi mới chỉ vừa tốt nghiệp Đại học, thậm chí chưa có việc làm ổn định. Để bám trụ lại các thành phố lớn, lăn lộn kiếm sống thì cũng phải ngoài 25 tuổi cuộc sống mới tạm gọi là an bài.

Việc sinh con chưa bao giờ là câu chuyện của riêng chiếc tử cung hay chất lượng trứng. Nó là bài toán tổng hòa của cả tâm lý, tài chính, sự trải nghiệm và chỗ dựa từ gia đình. Đó là lý do vì sao nhiều nghiên cứu xã hội học và tâm lý hiện đại đều chỉ ra: Quanh mốc 30 tuổi mới là thời điểm "hoàn hảo nhất" để sinh con đối với đa số mọi người.

1. Tuổi 30: Khi người phụ nữ đã "đủ chín" về mọi mặt

Chăm con bằng cái đầu lạnh và trái tim ấm

Các cô gái ngoài 20 tuổi thường nhạy cảm và dễ tổn thương do chưa trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Việc đột ngột mang thai, đối diện với những thay đổi tiêu cực về ngoại hình, những trận nghén kéo dài hay chứng mất ngủ rất dễ khiến họ rơi vào trầm cảm.

Trong khi đó, phụ nữ tuổi 30 đã có sự thấu hiểu và bản lĩnh của một người trưởng thành. Họ biết cách tự điều tiết cảm xúc, chủ động đón nhận thiên chức làm mẹ thay vì cảm giác hụt hẫng vì mất đi tự do. Khi con ốm đau hay quấy khóc, thay vì hoảng loạn khóc theo con, họ sẽ bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân và xử lý khoa học.

Tài chính vững vàng, nuôi con không phải "thắt lưng buộc bụng"

Ở tuổi 30, hầu hết các cặp vợ chồng đã có chỗ đứng nhất định trong sự nghiệp, thu nhập ổn định và có một khoản tiền tích lũy phòng thân.

Từ chi phí khám thai trọn gói, sữa bỉm, tiêm phòng dịch vụ, cho đến việc thuê người giúp việc hay mua sắm đồ chơi... họ đều có thể chi trả một cách thoải mái. Thậm chí, người mẹ có thể yên tâm ở nhà chăm con thêm một thời gian mà không phải đau đầu lo cơm áo gạo tiền.

Ngược lại, sinh con khi vừa ra trường vài năm với đồng lương ít ỏi, nếu không có bố mẹ đôi bên hỗ trợ, vợ chồng rất dễ nảy sinh mâu thuẫn hằng ngày chỉ vì tiền tã, tiền sữa.

Sức khỏe thể chất bước vào giai đoạn ổn định

Dù tuổi đôi mươi là đỉnh cao của sinh lý, nhưng cơ thể của một cô gái trẻ đôi khi chưa đủ độ dẻo dai để gánh vác sự tiêu hao lớn trong suốt 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Phụ nữ chạm ngưỡng 30 có thể chất ổn định hơn, tử cung thích nghi tốt, giúp thai kỳ diễn ra bình ổn, giảm thiểu các biến chứng bất ngờ.

2. Sinh con là việc của cả gia đình, không phải nghĩa vụ của riêng người vợ

Một đứa trẻ nên được sinh ra từ tình yêu và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chứ không nên là kết quả của một cuộc hôn nhân vội vã. Nếu gia đình lúc nào cũng lục đục, vợ chồng cãi vã, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu căng thẳng, việc có thêm một đứa trẻ chỉ khiến "vũng lầy" ấy thêm áp lực.

Các cặp vợ chồng ở tuổi 30 thường đã bước qua giai đoạn "vỡ mộng" của 1-2 năm đầu sau cưới. Họ đã hiểu rõ tính nết của nhau, biết nhường nhịn và bao dung. Khi kinh tế ổn định, nhà cửa an cư, hai vợ chồng có thể cùng nhau chia sẻ việc nhà, cùng thức đêm chăm con. Đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình hòa thuận, ngập tràn tiếng cười chính là nền tảng tốt nhất cho sự phát triển tính cách sau này.

3. Đâu là chiếc "thời điểm giờ vàng"?

Tuổi đôi mươi chỉ có một ưu điểm duy nhất là sức trẻ, nhưng tâm lý và ví tiền đều chưa sẵn sàng.

Tuổi 30 là sự dung hòa tuyệt vời nhất: Sức khỏe vẫn ở phom tốt, tiền có sẵn trong tay, trải nghiệm đời có đủ và tình cảm vợ chồng đã vào độ chín.

Tuy nhiên, phụ nữ cũng cần lưu ý: một khi đã bước qua tuổi 35, bạn sẽ chính thức bước vào nhóm "sản phụ lớn tuổi". Lúc này, chất lượng trứng suy giảm rõ rệt, nguy cơ dị tật thai nhi, tiểu đường thai kỳ hay sinh khó sẽ tăng lên. Vì vậy, khoảng thời gian từ 28 - 32 tuổi được xem là "khung giờ vàng" lý tưởng nhất.

Dĩ nhiên, mỗi người có một múi giờ và hoàn cảnh sống khác nhau. Không có một công thức chung nào bắt buộc bạn phải rập khuôn theo người khác. Chỉ cần bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cả về tinh thần lẫn kinh tế, và các chỉ số khám thai đều thuận lợi, thì bất cứ khi nào con yêu đến với bạn, đó đều là thời điểm tốt nhất!

Nguồn: Sohu