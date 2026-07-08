Clip người mẹ trẻ bế con chơi P.I.U ở TTTM: Mẹ yêu con nhưng đôi khi mẹ cũng nhớ cô gái rực rỡ năm ấy...

Trong đoạn video, một người mẹ trẻ đeo khẩu trang, diện bộ trang phục năng động đang đứng trước chiếc máy nhảy vũ điệu P.I.U (Pump It Up) – trò chơi từng là thanh xuân của biết bao thế hệ. Thế nhưng, cô không thể tự do bay nhảy hay sải những bước chân thanh thoát. Ngay dưới chân cô, trên những phím bấm đèn led rực rỡ, là một đứa trẻ chập chững biết bò đang ngồi ngoan ngoãn.

Khi nhân viên trung tâm giải trí bước đến nhắc nhở để đảm bảo an toàn, người mẹ trẻ không một chút đắn đo, cúi xuống bế con áp vào lòng. Chiếc đai điu con vẫn thắt ngang hông. Và rồi, trên nền nhạc sôi động, cô vẫn tiếp tục nhún nhảy, nhưng đôi chân đã chậm lại, bờ vai đã nặng hơn vì đang ôm trọn cả "thế giới nhỏ" của mình. Hình ảnh ấy vừa có chút gì đó dễ thương, lại vừa gợi lên một nỗi niềm da diết về sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ.

Đoạn clip người mẹ trẻ ôm con nhỏ trên máy nhảy P.I.U ở TTTM

Yêu con, nhưng mẹ cũng nhớ chính mình

Nhìn những bước chân ngập ngừng của người mẹ trẻ trong clip, tôi – một người cũng từng bước vào hành trình làm mẹ ở độ tuổi đôi mươi, cũng chợt thấy sống mũi mình cay nhè nhẹ. Tôi như nhìn thấy hình bóng của chính mình nhiều năm về trước.

Tuổi đôi mươi của chúng ta vốn dĩ là những tháng ngày rực rỡ nhất. Đó là lúc chúng ta tự do bay nhảy, yêu chuộng những giai điệu sôi động, sẵn sàng hết mình để theo đuổi đam mê, hay tự do tụ tập bạn bè. Thế rồi, sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ đã thay đổi tất cả.

Chúng ta sẵn sàng gác lại những chiếc váy body, những buổi đi chơi để khoác lên mình chiếc áo rộng sực mùi sữa, để làm quen với những đêm thức trắng chăm con. Thanh xuân của mẹ lúc này được đo bằng từng cân nặng của con, bằng tiếng cười và sự lớn khôn của con mỗi ngày.

Người ta hay bảo làm mẹ là thiên chức, là hạnh phúc. Đúng, mẹ yêu con hơn cả sinh mạng của mình. Nhưng có những phút giây, khi nhìn vào gương hay khi vô tình đi ngang qua những nơi từng thuộc về tuổi trẻ của mình, lòng mẹ lại dấy lên một khoảng trống vô hình. Mẹ thèm được một lần quay lại làm cô gái tự do, không vướng bận, rực rỡ và kiêu hãnh của năm ấy.

"Mẹ yêu con, sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân để nuôi con lớn từng ngày. Nhưng đôi khi, giữa những bộn bề toan lo, mẹ cũng nhớ cô gái từng rất rực rỡ năm ấy..."

Người mẹ trong đoạn clip trên có lẽ đã chọn từ bỏ sở thích của mình, để khoác lên vai trách nhiệm khác. Thật ra, ở mỗi giai đoạn, chúng ta đều có 1 vai trò nhất định và người mẹ ấy đang làm tốt vai trò của mình ở thời điểm này. Thế nhưng, người phụ nữ dù có làm mẹ, vẫn luôn khao khát được giữ lại một chút bản ngã, một chút đam mê của thời thanh xuân.

Làm mẹ dù ở bất kỳ độ tuổi nào, bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời thì đều là một hành trình dũng cảm. Xin gửi lời cái ôm thấu cảm đến tất cả những người mẹ, những người đang vừa học cách nuôi nấng một cuộc đời mới, vừa học cách cân bằng và trân trọng cô gái rực rỡ trong chính tâm hồn mình.