Khi đón con chào đời, các mẹ thường nhớ như in ba thông số: giờ sinh, chiều dài và cân nặng. Bạn có biết rằng, trong số đó có một chỉ số liên quan trực tiếp đến sự phát triển trí não của bé sau này? Đó chính là cân nặng khi sinh.

Nhiều người nghĩ đây là chuyện đùa, nhưng các nghiên cứu lớn trên thế giới đã chứng minh: Cân nặng lúc lọt lòng có mối liên hệ ngầm với chỉ số thông minh (IQ) của trẻ. Vì vậy, ngay từ khi con còn trong bụng mẹ, việc theo dõi và duy trì cân nặng thai nhi hợp lý là bước đệm đầu tiên giúp con "thắng từ vạch xuất phát".

Trong chuẩn bình thường: Con càng nặng cân, IQ càng cao

Để tìm ra câu trả lời chính xác, các nhà khoa học đã thực hiện nhiều nghiên cứu lớn:

Nghiên cứu trên các cặp song sinh cùng trứng: Vì các bé có bộ gene giống hệt nhau, nghiên cứu này đã loại bỏ được yếu tố di truyền. Kết quả bất ngờ: Cứ mỗi khi cân nặng lúc sinh tăng thêm 1kg, chỉ số IQ của trẻ tăng khoảng 3 điểm. Điều này cho thấy môi trường và dinh dưỡng trong tử cung ảnh hưởng rất lớn đến trí tuệ của bé.

Thống kê trên 1,1 triệu người: Một báo cáo phân tích trên quy mô khổng lồ cho thấy xu hướng rõ rệt: Trẻ sinh ra có cân nặng tốt hơn thì khi trưởng thành, khả năng nhận thức và điểm số các bài kiểm tra trí tuệ cũng cao hơn.

Nếu vẽ biểu đồ mối tương quan này, chúng ta sẽ thấy một đường cong đi lên đều đặn và chỉ dừng lại (hoặc đi ngang) khi bé đạt mức cân nặng khoảng 4kg.

Trẻ sinh nhẹ cân có nguy cơ chịu thiệt thòi về trí tuệ

Dưới 2,5kg: Được coi là nhẹ cân.

Dưới 1,5kg: Được coi là cực kỳ nhẹ cân.

Một nghiên cứu lớn vào năm 2025 chỉ ra rằng, những trẻ sinh non hoặc nhẹ cân thường phải đối mặt với nhiều bất lợi về khả năng học tập và nhận thức kéo dài đến khi trưởng thành. Cụ thể, IQ của trẻ sinh nhẹ cân thấp hơn trung bình 7,63 điểm so với những trẻ có cân nặng bình thường.

Do đó, các bé sinh non hoặc nhẹ cân thường cần đến các biện pháp can thiệp y tế sớm, chẳng hạn như bổ sung vi chất bổ não hoặc dùng sữa công thức chuyên dụng.

Kích thước vòng đầu: "Thước đo" trí thông minh dài hạn hơn cả cân nặng

Nghiên cứu năm 2025 của Đại học College London (UCL) trên gần 5.000 trẻ em đã phát hiện một sự thật thú vị:

Mối liên hệ giữa cân nặng lúc sinh và IQ sẽ giảm dần theo thời gian (rất rõ lúc 4 tuổi nhưng đến năm 15 tuổi thì không còn đáng kể).

Ngược lại, mối liên hệ giữa chu vi vòng đầu và IQ thì bền vững theo năm tháng.

Điều này chứng tỏ chu vi vòng đầu (phản ánh thể tích não bộ) là yếu tố dự đoán trí thông minh chuẩn xác hơn cân nặng. Thực chất, bản thân cân nặng không tự sinh ra IQ. Nhưng một em bé mũm mĩm, vòng đầu đạt chuẩn là minh chứng cho thấy: Nhau thai của mẹ hoạt động tốt, nguồn dinh dưỡng nuôi thai dồi dào. Chính môi trường lý tưởng này đã tạo điều kiện vàng cho não bộ của con phát triển.

Cân nặng lúc sinh giống như một "chiếc đèn báo hiệu" giúp cha mẹ đánh giá chất lượng phát triển tổng thể của con trong bụng mẹ, chứ không phải là một "quẻ bói" định đoạt hoàn toàn tương lai của đứa trẻ.

Cảnh báo: Không phải cứ con "càng to" là càng thông minh!

Nhiều người Việt vẫn chuộng nuôi thai thật to, nhưng khoa học lại chứng minh điều ngược lại. Nghiên cứu tại Đan Mạch và Na Uy trên hàng trăm nghìn người chỉ ra:

Trong chuẩn bình thường, tức là khoảng 2,5kg đến 4kg, cân nặng tăng thì IQ tăng.

Nhưng nếu vượt quá 4kg (thai to/bào thai khổng lồ), chỉ số IQ của trẻ không những không tăng mà còn có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, nhóm trẻ sinh ra nặng trên 5kg có IQ thấp hơn nhóm nặng 4kg khoảng 1,2 điểm.

Chưa kể, thai quá to sẽ làm tăng nguy cơ tai biến khi sinh (ngạt, sang chấn sản khoa), gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển hệ thần kinh của em bé.

Giai đoạn "bứt phá" thực sự nằm ở sau khi sinh

Cân nặng khi sinh chỉ là trang mở đầu của một cuốn sách. Quá trình "nâng cấp hệ thống" cho não bộ của trẻ thực sự diễn ra ở thế giới bên ngoài, thông qua:

- Chế độ dinh dưỡng đầy đủ, khoa học.

- Các kích thích giác quan phong phú (nghe, nhìn, vận động).

- Sự gắn kết tình cảm, mang lại cảm giác an toàn cho con.

- Sự đầu tư giáo dục từ gia đình.

Đặc biệt: Nghiên cứu chứng minh rằng trình độ học vấn và phương pháp nuôi dạy của người mẹ mới là yếu tố cốt lõi nhất, quyết định đến hơn 44% sự khác biệt về IQ của trẻ.

Ngay cả với những trẻ sinh cực kỳ non tháng (dưới 1kg), các nhà khoa học nhận thấy cân nặng ban đầu không làm ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của trẻ sau này. Thay vào đó, sự tương tác tích cực của cha mẹ và việc giáo dục sớm mới là chìa khóa giúp con lội ngược dòng.

Lời kết cho cha mẹ

Con người có khả năng thích ứng và phát triển vô cùng kỳ diệu. Cân nặng khi sinh có thể thiết lập một "thông số ban đầu", nhưng cha mẹ mới chính là những kỹ sư kiến tạo nên tương lai của con.

Vì vậy, hãy nhìn nhận con số cân nặng của con một cách lý trí. Con số đó đáng để bạn quan tâm để chăm sóc con khoa học hơn ở giai đoạn đầu, nhưng hoàn toàn không đáng để bạn phải lo lắng hay áp lực. Bởi vì cuộc đời là một đường chạy marathon dài, và người chiến thắng không phụ thuộc vào việc mình đứng nhích hơn ai vài milimet ở vạch xuất phát!

Tài liệu tham khảo

1. Nghiên cứu cân nặng khi sinh và IQ của các cặp song sinh cùng trứng.

2. Tổng quan hệ thống về cân nặng khi sinh và năng lực nhận thức ở người trưởng thành (n=1.122.858): Mỗi khi tăng 1kg, điểm kiểm tra trí tuệ tăng 0,13 độ lệch chuẩn. Intelligence, 2017.

3. Mối tương quan giữa cân nặng khi sinh và IQ: r=0.17. PMC.

4. Nghiên cứu theo dõi dài hạn 4.696 trẻ sơ sinh tại Đan Mạch: Trong phạm vi 2,5-4kg, IQ tăng theo cân nặng; khi >4kg, IQ giảm. Pediatrics.

5. Khoảng cách IQ và cân nặng khi sinh thấp: Trẻ có cân nặng khi sinh thấp có IQ thấp hơn trẻ bình thường 7,63 điểm. Tổng quan hệ thống và phân tích gộp năm 2025.

6. Tổng quan ô của Đại học Oxford (2026): Sinh non hoặc cân nặng khi sinh thấp có liên quan đến những bất lợi về nhận thức suốt đời.

7. Nghiên cứu của UCL (2025, n=4.896): Mối liên hệ giữa cân nặng khi sinh và IQ giảm dần theo tuổi tác, mối liên hệ giữa chu vi vòng đầu và IQ duy trì liên tục.

8. Nghiên cứu trên 217.746 nam giới tại Na Uy: Người có cân nặng khi sinh $\ge$ 5kg có IQ thấp hơn nhóm 4-4.5kg là 1,2 điểm. American Journal of Epidemiology.

9. Trình độ học vấn của người mẹ giải thích cho 44,2% tổng phương sai của IQ. PubMed.