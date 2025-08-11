'Đặt tên con là Thù Hận, phút bức xúc của bố mẹ khiến con buồn cả tuổi thơ'

Một bài đăng của nữ tác giả ẩn danh về việc đặt tên con là "Hận", đang được lan truyền mạnh mẽ trên các trang cộng đồng. Câu chuyện và suy nghĩ của tác giả khiến người đọc đồng cảm.

Tác giả chia sẻ rằng tên của người xếp hàng trước cô khi chờ khám tại bệnh viện - Nguyễn Hận Hoài - khiến cô nhớ về một chuyện ba mình từng kể: "Hồi ba mình còn làm ở xã, có một người phụ nữ bế con trai lên làm thủ tục khai sinh. Cô này muốn đặt tên con trai là Nguyễn Thù Hận. Tuy nhiên, ba mình sửa thành Thu Hân rồi nói máy tính lỗi không gõ có dấu được, mà nhỡ đóng dấu đỏ rồi nên không thể làm lại".

"Anh đó bây giờ thành đạt lắm dù cái tên giống con gái. Thỉnh thoảng, anh vẫn ghé nhà mình chơi để cảm ơn ba mình vì đã cứu cuộc đời của anh", tác giả viết, và bày tỏ quan điểm r ằng phụ huynh không nên vì cảm xúc nhất thời mà đặt những cái tên quá kỳ dị cho em bé. Cái tên đi theo con cả đời, vì vậy nên chọn tên thật kỹ, thật đẹp.

Bức ảnh được tác giả ẩn danh đính kèm bài chia sẻ.

Bài đăng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng đồng tình với tác giả: "Những em bé không chọn được nơi sinh ra. Vì vậy, nếu đã sinh thì hãy cho những em nhỏ sự yêu thương, chứ đừng đem thù hận của người lớn gieo lên đầu. Tội lắm"; "Đặt cho con cái tên kiểu như Thù Hận, bố mẹ chỉ vì sự bức xúc muốn hả giận lúc đó mà khiến con buồn suốt cả tuổi thơ, thậm chí cả đời".

"Cái tên là món quà đầu tiên cha mẹ tặng con. Vậy nên, hãy chọn một cái tên thật đẹp và ý nghĩa"; "Cảm ơn cha bạn vì nghĩa cử cao đẹp. Dạo gần đây mình đi khám, thấy nhiều em bé tên rất hay và đẹp. Điều này chứng tỏ cha mẹ yêu thương và đặt nhiều tâm tư vào việc đặt tên. Mình cũng mừng cho những đứa trẻ có gia đình hạnh phúc"...

Phương My viết: "Ngay việc đặt tên đã thể hiện cha mẹ không quan tâm đến cảm xúc và tương lai đứa bé, không biết mai sau sẽ nuôi dạy nó thế nào. Đứa trẻ lớn lên trong sự thù ghét của người lớn dành cho nhau, là nơi để trút giận thì chắc chắn bị ảnh hưởng tâm lý".

Anh Tú chia sẻ: "Nhiều khi tôi không hiểu được tại sao nhiều người hay đay nghiến con cái trong khi lỗi là do mình. Tôi mong phụ huynh nào khi sinh con cũng sẽ nghĩ thật kỹ cho tương lai của đứa trẻ. Đặt một cái tên hay cũng là trách nhiệm cần làm của một bậc cha mẹ".

Mai Chi bình luận: "Có nhiều cha mẹ rất lạ, đặt tên con cho vui miệng mình lại chẳng thèm nghĩ tới việc chúng sẽ bị trêu chọc trên trường lớp. Hàng xóm tôi còn đặt tên con là Trương Kỳ Trường Hận. Lỗi lầm do người lớn gây ra nhưng bao nhiêu hận thù lại trút hết lên đứa con".

Cư dân mạng cũng chia sẻ nhiều câu chuyện về cái tên lạ hoặc tên có ý nghĩa tiêu cực. "Thầy chủ nhiệm cấp 3 của mình tên Trường Hận, mà thầy tốt tính, vui vẻ, tận tụy với học sinh lắm. Trong trường, các thầy cô hay gọi là thầy Hân nên các học sinh mình cũng gọi theo, chỉ đến khi xem chữ ký mới biết tên thầy như vậy", Kim Dương kể.

Thu Trang viết: "Bạn học hồi THCS của mình được cha mẹ đặt tên cho 3 anh em theo thứ tự: 'Hận Đời Mãi'. Bạn mình con gái mà tên là Mãi. Đến bây giờ, bạn vui vẻ, lạc quan, thành đạt, thế nhưng hồi đi học toàn bị trêu suốt".

Minh Tú chia sẻ: " Gần nhà tôi còn có hai đứa nhỏ tên thật là Nguyễn Cô Ca và Nguyễn Cà Phê. Phụ huynh muốn độc lạ nên đặt tên con như vậy. Bố thì thích Coca còn mẹ thích cà phê. Tên mà như thế thì chắc sau này đi học bị gọi lên bảng hỏi bài liên tục".

Hoàng Minh bình luận: "Xưa tôi còn có thằng bạn cùng học thêm tên là Nguyễn Hồi Sinh. Nhiều khi tự hỏi không biết gia đình họ gặp vấn đề gì mà đặt tên con như vậy. Đôi khi, tôi vẫn tự thấy có lỗi vì ngày xưa cũng toàn lấy tên bạn ra để đùa cợt".

Ngoài việc bày tỏ quan điểm, nhiều cư dân mạng cũng gợi ý thêm các tên đẹp để sau này đặt cho con của mình.

