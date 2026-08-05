Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Trung Quốc khi bé gái 4 tuổi đi thang máy một mình, liên tục ra vào các tầng rồi không may ngã qua cửa sổ hành lang tầng 14. Sau vụ việc, tòa án phán quyết cha mẹ phải chịu trách nhiệm chính vì lơ là giám hộ, trong khi Ban quản lý chung cư chịu 10% trách nhiệm vì thiếu biện pháp an toàn.

Theo dữ liệu từ camera giám sát, khoảng 17h32 ngày 24/6/2024, bé Tiểu Hồng (4 tuổi) đi thang máy một mình và liên tục ra vào từ tầng 9 đến tầng 14. Chỉ vài phút sau, bé không may lọt qua cửa sổ hành lang tầng 14 và rơi xuống đất. Kết quả điều tra của cảnh sát xác định đây là tai nạn hy hữu, không có dấu hiệu tội phạm.

Chia sẻ với công an, người mẹ đau xót nhớ lại:

"Khoảng 17h40, hai mẹ con về đến nhà. Con xin xuống sân chung cư chơi cầu trượt nhưng tôi thấy mệt nên bảo con ở nhà xem tivi, còn mình vào phòng ngủ nằm nghỉ. Tôi nghĩ con vẫn ngoan ngoãn ở phòng khách, không ngờ bé tự mở cửa ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, hàng xóm gọi điện báo tin dữ..."

Sau bi kịch, gia đình đệ đơn kiện cả Chủ đầu tư và Ban quản lý (BQL) chung cư , yêu cầu bồi thường tổng cộng hơn 680.000 NDT (khoảng 2,4 tỷ đồng).

Qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã đưa ra phán quyết cuối cùng:

Cha mẹ chịu trách nhiệm chính: Trẻ 4 tuổi chưa có năng lực nhận thức hành vi. Việc cha mẹ lơ là, để trẻ tự do đi lại ở khu vực nguy hiểm là lỗi vô cùng lớn trong quá trình giám hộ.

Chủ đầu tư không có lỗi: Cửa sổ hành lang cao 90,5 cm, đạt chuẩn thiết kế và đã được nghiệm thu đúng quy định pháp luật.

BQL chung cư chịu 10% trách nhiệm (bồi thường khoảng 480 triệu đồng):

- Cửa sổ ở hành lang chung không được lắp thanh bảo vệ hay chốt khống chế độ mở.

- Nhân viên trực ca không phát hiện ra bất thường qua màn hình camera khi trẻ nhỏ đi thang máy một mình nhiều lần để kịp thời can thiệp.

- Tổng các khoản chi phí tổn thất (bồi thường tổn thất tinh thần, mai táng...) được xác định là khoảng 4,8 tỷ đồng. Do đó, BQL chung cư phải đền bù 10%, tương đương 135.736 NDT (khoảng 480 triệu đồng) .

Bài học đắt giá cho phụ huynh và ban quản lý nhà cao tầng

Đối với phụ huynh: Tuyệt đối không để trẻ nhỏ (dưới 6 tuổi) ở nhà một mình hoặc rời khỏi tầm mắt, dù chỉ là vài phút nghỉ ngơi. Sự chủ quan của người lớn luôn là mầm mống cho những tai nạn đáng tiếc.

Đối với ban quản lý chung cư: Cần rà soát lại toàn bộ hệ thống an toàn ở hành lang chung, lắp đặt lưới/thanh bảo vệ tại các ô cửa sổ mở, đồng thời nâng cao cảnh giác qua hệ thống camera giám sát để phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn.

Nguồn: Red Star News