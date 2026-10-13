Đang xem phim, người phụ nữ 32 tuổi bất ngờ sinh con ngay tại rạp

Cuối tháng 8 vừa qua, Molly Connah (32 tuổi), sống tại xứ Wales (Vương quốc Anh), đưa con trai Alfie, 9 tuổi, đến rạp Cineworld ở Broughton xem phim Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Khi đó, sản phụ đã quá ngày dự sinh 1 ngày.

Khoảng 13h20 ngày hôm đó, cô đến bác sĩ kiểm tra nhưng chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên, sau 40-45 phút kể từ khi bộ phim bắt đầu, Connah xuất hiện những cơn đau chuyển dạ.

"Tôi nghĩ có gì đó không ổn. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn", Connah kể.

Sau khi rời phòng chiếu, cô gọi đến bệnh viện và được hướng dẫn đến viện ngay để kiểm tra. Connah cũng gọi cho chồng là Scott đến đón. Tuy nhiên, tình hình diễn biến nhanh hơn dự kiến. Connah vỡ ối và không thể chờ thêm. Cô sinh con ngay tại rạp.

Rạp chiếu phim Cineworld tại Broughton. Ảnh: GGmap

Quản lý rạp phim Michelle McClean và nhân viên Leah Prytherch cùng các đồng nghiệp đã nhiệt tình hỗ trợ cô. Họ dùng khăn và ga trải giường để che chắn cho sản phụ, tờ People đưa tin ngày 16/9.

"Tôi nói với mọi người rằng tôi không thể chờ được nữa. Chỉ sau 2 lần rặn, con gái tôi đã chào đời", cô kể.

Bé gái Elsie Lamb chào đời lúc 16h57, nặng 3,2 kg. Một nhân viên cấp cứu thuộc đội phản ứng nhanh đã đến ít phút sau đó.

Chồng của sản phụ cũng đến rạp vài phút sau khi con gái chào đời. Sau đó, Connah được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu.

May mắn, Connah và bé Elsie đều khỏe mạnh. Sau đó, gia đình cô mang theo sô cô la, quà quay lại rạp chiếu phim Cineworld để cảm ơn các nhân viên đã giúp đỡ. Họ cũng được rạp tặng 4 vé xem phim và hy vọng sẽ quay lại để hoàn thành bộ phim dang dở.

Những trường hợp đẻ rơi (sinh con bất ngờ ở nơi không có sự chuẩn bị hoặc ngoài ý muốn) thường nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Vào tháng 4 năm nay, một nữ hành khách cũng bất ngờ chuyển dạ sinh con ngay trên chuyến bay của hãng hàng không Mỹ.

Sự việc xảy ra tối 24/4 (giờ Mỹ) trên chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 737, khi hành khách Ashley Blair, đến từ bang Tennessee, bất ngờ chuyển dạ khi máy bay còn cách sân bay quốc tế Portland khoảng 30 phút bay.

Bé gái, được đặt tên là Brielle Renee Blair, nặng khoảng 2,5kg, chào đời sớm hơn dự kiến khoảng 2 tuần - và sớm hơn thời điểm máy bay hạ cánh khoảng 20 phút.

Hai nhân viên cấp cứu y tế là Tina Fritz và Kaarin Powell, tình cờ có mặt trên chuyến bay sau kỳ nghỉ tại Cộng hòa Dominica, đã nhanh chóng hỗ trợ sản phụ.

Khi tiếp cận, hai nhân viên xác định sản phụ đã bước vào giai đoạn chuyển dạ với các cơn co dồn dập. Trong điều kiện chuyến bay kín chỗ với 153 hành khách, họ cùng tổ bay nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngồi để tạo không gian cho ca sinh.

Do không có sẵn bộ dụng cụ đỡ đẻ chuyên dụng, các nhân viên y tế buộc phải ứng biến: sử dụng chăn do hành khách cung cấp và dây giày để buộc dây rốn. Một dây giày khác được dùng làm garo tạm thời để thiết lập đường truyền dịch.

Người phụ nữ 33 tuổi bất ngờ chuyển dạ, sinh con ngay giữa toà án

Ngay trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Portland, sản phụ đã sinh con thành công sau vài lần rặn. Bé gái nhanh chóng hồng hào, khỏe mạnh, trong khi người mẹ được đánh giá là giữ tinh thần ổn định trong suốt quá trình sinh.

Sau khi máy bay lăn vào vị trí đỗ, lực lượng cứu hỏa và cứu nạn sân bay Portland đã tiếp nhận và xác nhận cả mẹ và bé đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Hai mẹ con sau đó được đưa tới bệnh viện địa phương để theo dõi.

Minh Hoa (t/h)