Bố mẹ nói không sai nhưng vì sao con cái vẫn khó chịu và không muốn nghe?

“Lớn lên rồi con sẽ biết hối hận.”

“Còn trẻ thì phải chịu khổ nhiều vào.”

“Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con.”

“Sao con không nhìn xem con nhà người ta hiểu chuyện thế nào?”

“Sau này con sẽ hiểu.”

Những câu này có quen không? Rất nhiều bố mẹ từng nói với con như vậy. Khi nói ra, phần lớn đều thật lòng. Nhưng đến tai đứa trẻ, ý nghĩa lại thay đổi.

“Lớn lên rồi con sẽ biết”, con nghe thành: Bây giờ con chẳng hiểu gì cả.

“Còn trẻ phải chịu khổ”, con có thể nghe thành: Người lớn muốn mình khổ.

Điều trẻ nhận được không phải lời nhắc nhở, mà là một lời phán xét.

1. Những câu nói ấy có chung một khuôn mẫu

Đặt những câu này cạnh nhau, sẽ thấy chúng có cùng một cấu trúc: Dùng kết quả trong tương lai để phủ nhận lựa chọn ở hiện tại.

Người nói như đang đứng ở mười năm sau, chỉ về hôm nay và bảo con: Việc con đang làm là sai, chỉ là con chưa biết thôi.

Vấn đề nằm ở chỗ, nhận định hiện tại ấy lại là điều duy nhất đứa trẻ đang có thể dựa vào. Bạn gạt bỏ nhận định của con nhưng chưa giúp con hình thành một cách nhìn mới, con sẽ chẳng biết bấu víu vào đâu.

Còn một điểm nữa: Những câu ấy chỉ có kết luận, không có quá trình.

Bố mẹ mang kinh nghiệm tích lũy sau hai, ba chục năm va vấp đến đặt trước mặt con. Nhưng kết luận là của người khác, còn con đường thì con phải tự đi. Chưa trải qua đoạn đường ấy, trẻ khó hiểu được kết luận đó liên quan thế nào đến mình.

Lý lẽ có thể đúng, nhưng khi đi vào lòng con lại biến thành một lời đánh giá: Con chưa đủ tốt.

Những câu ấy có vấn đề gì không? Đọc riêng từng câu, nghe đều có lý. Chính vì vậy, trẻ khó phản bác, chỉ còn thấy bực bội.

Vì sao trẻ lại phản ứng mạnh đến thế? Bởi việc tìm thông tin để kiểm chứng những điều người lớn nói bây giờ dễ hơn thời chúng ta rất nhiều.

Bạn bảo không học hành tử tế thì sau này chỉ có thể đi quét đường, con lại từng thấy người tốt nghiệp đại học đi giao đồ ăn. Bạn bảo chịu khổ nhất định sẽ được đền đáp, con lại biết một người họ hàng ngày nào cũng làm đến 11 giờ đêm mà lương vẫn không tăng.

Trước đây, bố mẹ là cửa sổ để trẻ nhìn ra thế giới. Bố mẹ nói gì, con biết nấy. Bây giờ có rất nhiều cửa sổ, những gì trẻ nhìn thấy có thể rộng hơn chúng ta tưởng.

Trên bàn ăn thường có cảnh này: Người lớn vừa mở lời “Hồi bằng tuổi con, bố mẹ…”, trẻ đã đáp ngay “Con biết rồi”. Có khi vì con đã đoán được từng lời trong mười phút tiếp theo.

Trẻ không hẳn không tin vào lý lẽ. Con có thể không tin rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo mối quan hệ nhân quả bạn vừa nói.

Con cũng không hẳn không muốn nghe lời khuyên. Con không muốn nghe những lý lẽ chẳng có chỗ cho hoàn cảnh, suy nghĩ và mong muốn của mình.

2. “Phải chịu khó vào”: Câu nói nghe có vẻ tốt nhưng dễ gây hại

Hãy thử hỏi: Từ bao giờ chịu khổ lại trở thành một mục tiêu?

Muốn làm được một việc, có thể phải trải qua khó khăn. Nhưng ngược lại, không có nghĩa là nhất định làm được việc.

Coi gian khổ như tấm vé bảo đảm thành công chẳng khác nào nói với con: Bản thân việc chịu khổ đã có giá trị, cứ chịu đi, sớm muộn cũng được đền đáp.

Nhưng chịu đủ khổ thì mọi chuyện chắc chắn thành công sao? Ngoài đời, người ngày nào cũng tăng ca đâu phải hôm sau sẽ được thăng chức.

Trẻ không hẳn sợ vất vả. Với một việc tự mình lựa chọn, con có thể tập đến phồng rộp ngón tay, viết đến 11 giờ đêm mà chưa chắc đã than phiền. Nhưng bị ép ngồi làm những bài tập không muốn làm, mới mười phút con đã bắt đầu trì hoãn.

Khác biệt nằm ở chỗ: Con có thấy sự vất vả ấy là dành cho mục tiêu của mình hay không.

Vất vả vì mục tiêu tự chọn giống như một khoản tiền con sẵn lòng trả. Còn sự vất vả bị người khác áp đặt giống một tờ giấy nợ nhét vào tay, khiến con chỉ nghĩ cách tránh né.

Nhớ lại quãng thời gian mình từng chịu đựng giỏi nhất khi còn trẻ, có lẽ cũng bởi lúc ấy có một việc bạn quyết tâm phải làm cho bằng được.

Điều bố mẹ thực sự nên làm là giúp con tìm ra mục tiêu, để con sẵn lòng vượt qua khó khăn vì mục tiêu ấy. Khi đó, công sức con bỏ ra mới có ý nghĩa với chính con.

3. Những lời định buột miệng nói, hãy nghĩ thêm một chút

Khi cảm xúc dâng lên, câu “Sau này con sẽ hiểu” rất dễ bật ra.

Dần dần mới nhận ra, vấn đề nằm ở cách chúng ta nhìn con khi nói.

Coi con là người ngồi nghe thì chỉ có thể giảng giải một chiều. Coi con là một người có suy nghĩ riêng mới có cơ hội đối thoại.

“Lớn lên rồi con sẽ biết” có thể đổi thành: “Bố mẹ đang lo điều này, nói cho con nghe nhé. Con thấy có lý không?”.

“Còn trẻ phải chịu khổ” có thể đổi thành: “Làm đến bước nào thì con sẽ thấy vui, thấy đáng công? Con kể thử xem”.

“Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con” là câu khó thay nhất, vì bản thân nó chưa cho con biết điều gì cụ thể. Nếu muốn giữ, cần nói tiếp: Bố mẹ sợ chuyện gì, lo đến mức nào.

Hiệu quả hơn những câu thay thế ấy là kể trải nghiệm của chính mình.

Hãy kể chi tiết thay vì chỉ đưa ra kết luận: Năm nào, bạn đã lựa chọn điều gì, sau đó chịu thiệt ra sao, lúc ấy khó chịu đến mức nào.

Con chưa chắc sẽ làm theo, nhưng có thể sẽ lắng nghe, bởi bạn đang trò chuyện bằng một câu chuyện thật, gần gũi.

Cũng có trường hợp con đã nghe vào, chỉ là chưa thừa nhận ngay. Miệng con đáp “Biết rồi, biết rồi”, nhưng hai tuần sau, bạn lại thấy con làm theo.

Vì vậy, đừng mong câu nào nói ra cũng có phản hồi tức thì. Những ngày đầu hạt giống nằm dưới đất, trên mặt đất vẫn chưa có dấu hiệu gì.

Trẻ vẫn cần những lời khuyên, nhưng cần bạn ngồi xuống, cùng con nhìn lại sự việc từ vị trí của con.

Những câu đúc kết ngắn gọn có thể hợp để đăng mạng xã hội. Khi nói với con, hãy chịu khó nói cụ thể hơn, kể rõ hơn và đưa trải nghiệm của mình vào đó.

Điều trẻ phản kháng không phải lúc nào cũng là lý lẽ. Đó có thể là cảm giác mình đã bị kết luận trước khi được lắng nghe.