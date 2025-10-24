Đẳng cấp sau 1 thập kỷ của Lưu Diệc Phi

Thảm đỏ Vogue Thịnh Điển hiện đang là sự kiện được giới mộ điệu Hoa ngữ quan tâm nhất, được ví như “bữa tiệc visual” hoành tráng khi quy tụ dàn sao đình đám hàng đầu Cbiz. Giữa dàn mỹ nhân rạng rỡ, sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi được xem là “main event” của đêm gala, khi cô khoác lên mình tạo hình lộng lẫy, tựa như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Vẻ đẹp trong trẻo, thanh tao như thường lệ vẫn giúp "thần tiên tỷ tỷ" nhanh chóng chiếm trọn spotlight thảm đỏ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhanh chóng đào lại hình ảnh cách đây 10 năm, khi nữ diễn viên cũng góp mặt trong sự kiện kỷ niệm 10 năm của tạp chí danh giá. Sau một thập kỷ, Lưu Diệc Phi vẫn giữ vững phong độ, thậm chí ngày càng thăng hạng về thần thái lẫn nhan sắc. Từ một sao nữ góp mặt, giờ đây, cô đã trở thành minh tinh áp trục (xuất hiện cuối cùng) sự kiện danh giá hàng đầu làng thời trang Cbiz.

Tạo hình 10 năm trước của Lưu Diệc Phi bất ngờ được dân tình đào lại.

Trong lần góp mặt tại tại event kỷ niệm 10 năm của Vogue Trung, Lưu Diệc Phi lựa chọn chiếc váy đen trắng dáng xòe cổ điển, kết hợp với giày cao gót phối màu ton sur ton cùng mẫu túi Lady Dior. Layout trang điểm tự nhiên với đôi môi hồng nhạt giúp “thần tiên tỷ tỷ” toát lên vẻ dịu dàng, trong trẻo, kiểu tóc xõa uốn xoăn nhẹ nhàng tôn lên vibe chuẩn nàng thơ Cbiz.

Tất nhiên 10 năm sau, khi vị thế đã thay đổi, Lưu Diệc Phi một lần nữa chứng minh đẳng cấp “tượng đài visual” chỉ với loạt ảnh nhá hàng tạo hình. Cô diện chiếc váy trễ vai dáng phồng, chất liệu gấm cao cấp nằm trong BST Haute Couture Thu/Đông 2025 của thương hiệu Elie Saab. Thiết kế những bông hoa lớn được thêu đính nổi tỉ mỉ, ánh nhũ bắt sáng nhẹ tạo nên hiệu ứng đẹp mắt. Phần cổ áo được xử lý mềm mại, vừa tôn bờ vai trần nuột nà vừa mang lại cảm giác quý phái của minh tinh xứ tỷ dân.

Lưu Diện Phi là người đầu tiên tại Trung Quốc diện thiết kế của Elie Saab.

Kiểu tóc búi thấp hòa quyện với layout makeup tông hồng đào ngọt ngào, hoàn thiện cùng bộ trang sức ruby đỏ rực của BVLGARI giúp Lưu Diệc Phi mang đến 1 tạo hình vừa thanh tao, vừa quyền quý. Phụ kiện hoa trắng cài tóc nổi bật được mỹ nhân sinh năm 1987 đúng tinh thần “Vườn hoa tự do” của gala năm nay.

Bên cạnh đó, tạo hình này của nữ diễn viên còn được so sánh với vai diễn đại tiểu thư Bạch Tú Châu trong bộ phim Kim Phấn Thế Gia. Netizen Trung thắc mắc Lưu Diệc Phi không già đi vì trông cô như chẳng khác gì 20 năm trước.

Khả năng "đóng băng nhan sắc", gương mặt không thay đổi nhiều sau hơn 20 năm của Lưu Diệc Phi khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Lưu Diệc Phi tự tin, thần thái áp trục đêm gala Vogue Thịnh Điển 2025. (Nguồn: Weibo)