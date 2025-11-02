Bé Nami hơn 2 tuổi chiếm trọn spotlight khi dự sự kiện cùng bố mẹ: Tay cầm khư khư hộp sữa, gặp ai cũng chào

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, cặp đôi Tuấn Dương - Lucie Nguyễn cùng con gái lớn Nami nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, không chỉ bởi sự đồng điệu trong phong cách thời trang, mà còn bởi vẻ ngoài rạng rỡ, hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Dù đã là mẹ 2 con, Lucie Nguyễn vẫn khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ với nhan sắc ngày càng mặn mà và vóc dáng thon gọn đáng kinh ngạc. Trong khung hình cận cảnh, "cam thường" cũng không thể dìm nổi nhan sắc của bà mẹ hai con. Nhiều người nhận xét rằng, Lucie ngày càng trẻ trung, đầy sức sống, dường như "lão hóa ngược" dù đã trải qua hai lần sinh nở.

Bên cạnh đó, Tuấn Dương cũng gây thiện cảm với vẻ ngoài điển trai, phong thái điềm đạm và cách anh luôn dành ánh nhìn ấm áp cho vợ con. Cặp đôi không chỉ được yêu mến bởi sự thành công trong công việc mà còn bởi cách họ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười.

Tuy nhiên, nhân vật "chiếm sóng" nhất hôm đó lại chính là cô bé Nami - con gái lớn của hai vợ chồng. Mới hơn 2 tuổi, Nami đã khiến cả khán phòng "tan chảy" với vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh.

Bé Nami bám bố Tuấn Dương không rời trước thềm sự kiện. (Nguồn: @oioichannelofficial).

Khoảnh khắc đáng yêu nhất chính là khi bé Nami dự sự kiện mà vẫn ôm khư khư hộp sữa yêu thích, vừa chào mọi người xong là lại say sưa mút. Hình ảnh tự nhiên, hồn nhiên ấy khiến ai cũng bật cười vì sự trong trẻo, đáng yêu và đúng chuẩn "em bé nhà người ta".

Bé Suli - em gái của Nami, tuy không xuất hiện cùng bố mẹ trong lần này nhưng cũng là một "thiên thần nhỏ" đang được người hâm mộ mong chờ gặp mặt trong những sự kiện sắp tới. Cả hai chị em Nami và Suli đều được bố mẹ chăm chút kỹ lưỡng về dinh dưỡng, lối sống và giáo dục sớm, giúp các bé phát triển khỏe mạnh và năng động.

Gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn hiện là một trong những hình mẫu gia đình trẻ được yêu thích trong cộng đồng mạng, nơi tình yêu, sự thấu hiểu và năng lượng tích cực luôn lan tỏa qua từng khoảnh khắc đời thường. Sự xuất hiện của họ tại sự kiện lần này không chỉ mang đến màu sắc ấm áp, hạnh phúc, mà còn khiến mọi người thêm yêu mến và ngưỡng mộ hành trình nuôi dạy con của cặp đôi.