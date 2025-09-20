Đàn ông Nhật chi tiền triệu để “giả gái”: Vì sao ngày càng nhiều người theo đuổi trải nghiệm này?

Trải nghiệm “biến hình” thành phụ nữ

Salon Raar, nằm ở khu giải trí Shinjuku – trung tâm văn hóa LGBT của Tokyo – hiện là điểm đến quen thuộc của những người đàn ông muốn hóa thân thành phụ nữ. Với mức phí từ 7.000 yen (1,2 triệu đồng), khách hàng có thể lựa chọn hơn 1.000 bộ váy áo: từ phong cách “Lolita ngọt ngào”, “thiếu nữ trong sáng” cho đến hình tượng phụ nữ trưởng thành, thanh lịch.

Một số nam giới, đặc biệt là những người làm việc cùng đồng nghiệp nữ, cho biết họ đến salon để thấu hiểu cảm xúc của phụ nữ. Ảnh minh họa: Hideki Yoshikawa.

Quá trình “biến hình” kéo dài khoảng một giờ: khách nam được mặc áo ngực, tất da, thử tóc giả, dán băng nâng cơ mặt, rồi từng bước trải qua các công đoạn trang điểm. Stylist còn tận tình hướng dẫn họ cách đặt bàn tay lên má duyên dáng, cách vắt chéo chân gợi vẻ nữ tính. Nhiều khách chọn dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp, lưu giữ “phiên bản khác” của chính mình.

Hình ảnh trước và sau khi giả gái của một chàng trai chụp tại một salon ở khu giải trí Shinjuku, Tokyo năm 2025. Ảnh:@studio_raar/IG

Một nửa số khách không ngần ngại bước ra đường trong diện mạo mới. “Lần đầu tiên bạn cần chút can đảm, nhưng ở Shinjuku 2-chome, chẳng ai để ý bạn mặc gì cả,” một nhân viên salon cười nói.

Tuy nhiên, sự hóa thân cũng không phải lúc nào dễ dàng. Những người đàn ông có vóc dáng cao lớn đôi khi vẫn trở thành tâm điểm tò mò trên phố, nhưng với họ, đó cũng là một phần trải nghiệm.

Thị trường nở rộ: Từ ứng dụng hẹn hò đến dịch vụ xa xỉ

Chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, Raar đã phục vụ 400 khách hàng, con số kỷ lục từ khi mở cửa. Lượng khách trải dài từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến nghị sĩ, giám đốc hay bác sĩ. Bà Megumi Okamoto, chủ salon, chia sẻ: “Họ đến đây không chỉ để làm đẹp. Điều quan trọng là được tạm rũ bỏ chức danh, trách nhiệm gia đình, thậm chí cả giới tính nam vốn đè nặng lên họ.”

Hai chàng trai giả gái chụp tại một salon ở Tokyo, Nhật Bản hôm 31/8. Ảnh:@studio_raar/IG

Để mở rộng trải nghiệm, cuối năm 2023, Raar ra mắt Jojo, ứng dụng hẹn hò trực tuyến cho đàn ông giả gái và phụ nữ muốn kết nối với họ. Hiện đã có hơn 10.000 tài khoản đăng ký, trong đó phụ nữ chiếm gần 70%. Một nữ khách hàng 30 tuổi kể: “Ban đầu tôi chỉ muốn trò chuyện, giờ tôi đã có bạn trai, và chúng tôi còn thích mặc váy đôi giống nhau.”

Thị trường này cũng nhanh chóng phân hóa thành nhiều phân khúc: Zoom, salon cao cấp ở quận Ebisu, chuyên phục vụ khách nước ngoài giàu có. Giá dịch vụ có thể lên tới 100.000 yen (hơn 16 triệu đồng) mỗi ngày, bao gồm hóa trang, chụp ảnh ngoại cảnh và tiệc tối. Milky, tọa lạc ở Akihabara – “thủ phủ manga” của Tokyo, chú trọng vào cung cấp trải nghiệm cho cộng đồng. Tại đây, khách hàng có thể tham gia các bữa tiệc hóa trang, nơi “nam sinh biến thành nữ sinh” không chỉ là màn trình diễn, mà còn là dịp kết nối bạn bè cùng chung sở thích.

Không còn chỉ là thú vui ngắn ngủi, dịch vụ "giả gái" đã trở thành một nền công nghiệp giải trí mới, bắt nhịp với nhu cầu đa dạng của xã hội Nhật đương đại.

Phản chiếu một xã hội nhiều áp lực

Lý do cho hành động này mỗi người đưa ra một khác. Có người coi đây là giấc mơ tuổi thơ được nuôi dưỡng từ truyện tranh và phim hoạt hình. Có người xem đó như "chuyến nghỉ mát tinh thần", thoát khỏi áp lực công việc khắc nghiệt. Lại có người chỉ đơn giản muốn tìm cảm giác mới mẻ hoặc khám phá bản dạng giới của chính mình.

Nhóm nam giới giả gái trong một buổi gặp mặt ở Tokyo đầu năm 2025. Ảnh: Hideki Yoshikawa

Bà Nahomi Ikeda, chủ salon Zoom, nhận định: “Mười năm trước, giả gái còn là điều cấm kỵ. Nhưng nay, xã hội đã cởi mở hơn nhiều. Đa dạng giới được nhìn nhận như một phần bình thường của đời sống, và rào cản đã giảm đi đáng kể.”

Không ít khách hàng cho biết, trải nghiệm giả gái giúp họ hiểu hơn về phụ nữ. Từ việc nhận ra sự cầu kỳ trong trang điểm, đến cảm nhận những ánh nhìn khi bước ra phố trong diện mạo mới. Bà Okamoto, chủ Raar, nói vui: “Sau trải nghiệm này, có lẽ bạn sẽ không bao giờ phàn nàn ‘Sao em trang điểm lâu thế’ nữa.”

Nhật Bản vốn nổi tiếng với văn hóa làm việc khắt khe: Giờ giấc nghiêm ngặt, áp lực thành tích cao, vai trò xã hội gắn chặt với danh xưng nghề nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc được “trút bỏ” vai trò để khoác lên một diện mạo khác, dù chỉ trong vài giờ, mang lại cảm giác tự do hiếm hoi.

Đằng sau những lớp váy áo và son phấn, hiện tượng đàn ông Nhật giả gái phản chiếu nhu cầu giải tỏa áp lực, tìm kiếm sự đồng cảm và khẳng định bản ngã trong một xã hội vốn coi trọng sự chuẩn mực. Nó cũng cho thấy sự chuyển biến tích cực: Từ chỗ dè dặt, thậm chí kỳ thị, đến chấp nhận và tôn vinh sự đa dạng.

Trong ánh đèn neon của Shinjuku, những chàng trai khoác váy ren và son môi đỏ không chỉ đang chơi một trò hóa trang. Họ đang sống một lát cắt khác của chính mình – nơi mọi khuôn mẫu bị gác lại, nhường chỗ cho tự do, cho khát khao được hiểu, được là mình.