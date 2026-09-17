Dân mạng tan chảy khi em nhỏ 3 tuổi sống ở Pháp nói lý do gìn giữ tiếng Việt

Clip em nhỏ trả lời mẹ đầy về lý do mình học tiếng Việt khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @ngo_min)

Đoạn clip ghi lại cuộc hội thoại giữa hai mẹ con sinh sống tại Pháp thu hút cộng đồng mạng vì những câu trả lời ngây thơ nhưng sâu sắc của bé trai. Mở đầu video, khi người mẹ quay sang hỏi cậu con trai nhỏ 3 tuổi tên Bốc về lý do bé có thể nói được tiếng Việt dù sống ở Pháp: “Có một người hỏi là Bốc ơi, tại sao Bốc nói được tiếng Việt? Thì con trả lời thế nào?”.

Cậu bé ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Tại vì... mình là người Việt Nam nên là mình phải... mình phải nói tiếng Việt”.

Câu nói xuất phát từ nhận thức rất tự nhiên về cội nguồn của bé khiến người mẹ không khỏi bất ngờ và reo lên “Trời ơi!” đầy xúc động và tự hào.

Bà mẹ trẻ tiếp tục đặt câu hỏi giả định: “ Thế nếu sau này, Bốc quên tiếng Việt thì làm sao?”. Cậu bé lại “đốn tim” người xem bằng câu trả lời đáng yêu: “Thì con lại tiếp tục... con lại tiếp tục học... học tiếng Việt thôi...”.

Sự thông minh và tình yêu tự nhiên dành cho tiếng mẹ đẻ của Bốc khiến người mẹ vui sướng: “Sao mà con trả lời hay thế nhỉ? Mẹ sẽ cố gắng nói tiếng Việt thật hay cho Bốc học nhé”.

Đoạn clip với dùng ghi chú: “Em bé Việt Nam. Tưởng em bảo: ‘Vì bố mẹ con nói tiếng Việt thôi’” nhanh chóng thu hút 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Cư dân mạng ngợi khen sự thông minh, lém lỉm của em Bốc: “Mới tí tuổi đầu, lại sinh sống ở nước ngoài giữa môi trường toàn tiếng Tây mà nhận thức về cội nguồn của Bốc thật sâu sắc. Thích nhất cái cách em trả lời tỉnh rụi vì mình là người Việt Nam nên phải nói tiếng Việt”.

“Trẻ con không biết nói dối, tình yêu với tiếng mẹ đẻ của Bốc thật tự nhiên. Mẹ Bốc chắc hẳn phải tự hào và hạnh phúc lắm khi nghe con trai trả lời như thế này”; “Ở xứ người, việc giữ được cho con sự tự giác và nhận thức dân tộc như thế này là cả một nỗ lực lớn của cha mẹ”; “Cách em bé ngập ngừng rồi khẳng định mình là người Việt Nam nghe nó chững chạc và ngọt ngào gì đâu”...

Dân mạng khen ngợi sự giáo dục của gia đình khi gìn giữ tiếng Việt nơi đất khách quê người. (Ảnh chụp màn hình)

Minh Anh bình luận dưới bài đăng clip: “ Trẻ em như tờ giấy trắng, ở nước ngoài thường rất dễ quên hay ngại nói tiếng Việt, nhưng em Bốc thì ngược lại hoàn toàn. Ý thức quên thì học lại của em thật sự vừa thông minh, vừa buồn cười. Một em bé thông minh, tình cảm và ngoan ngoãn”.

Nhiều dân mạng đánh giá cao cách người mẹ giáo dục con nhỏ gìn giữ tiếng Việt ở nước ngoài. “Ở xứ người, việc nuôi dạy trẻ giữ được vốn tiếng mẹ đẻ chuẩn xác và nhận thức cội nguồn sâu sắc như thế này là cả hành trình đầy kiên nhẫn. Chứng tỏ cha mẹ đã gieo vào lòng con niềm tự hào dân tộc từ những điều vô cùng nhỏ nhặt hàng ngày”, Quốc Huy viết.

Khánh Vũ chia sẻ: “ Nhiều gia đình kiều bào chia sẻ rằng giữ tiếng Việt cho con ở nước ngoài là thử thách cực kỳ gian nan. Chính bố mẹ cũng cần là những thầy cô giáo đầu đời của trẻ. Ngôn ngữ lâu không dùng có thể quên, ý thức tự học lại là điều trân quý nhất”.

Xem clip, nhiều kiều bào kể chuyện mình dạy tiếng mẹ đẻ cho con. Thu Giang, định cư tại Đức, kể: “Tại Đức, tôi muốn con giữ được tiếng Việt, tối nào hai vợ chồng cũng kiên trì đọc truyện, quy định nghiêm ngặt là vào nhà chỉ nói tiếng Việt. Nhiều lúc con ngập ngừng không tìm được từ, mình lại phải nhẹ nhàng chỉnh từng chữ một. Giáo dục tuy vất vả nhưng cần thiết và cũng rất thú vị nữa”.