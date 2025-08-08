Dàn hot girl Âu Mỹ hè này mê mẩn lắc chân: Không quan trọng kim cương hay vỏ sò vì kiểu gì cũng chảnh!

Mùa hè 2025, xu hướng lắc chân bỗng được loạt sao Âu Mỹ lăng xê nhiệt tình, trở lại đầy mạnh mẽ. Từ khoảnh khắc It-girl Kylie Jenner xuất hiện cùng chiếc lắc bạc tại show Chanel Haute Couture ở Paris hồi tháng 1, gợi nhớ sâu sắc đến phong cách Y2K nhưng chưa đủ để tạo thành trào lưu lớn. Sau khoảnh khắc ấy, hàng loạt tên tuổi như Hailey Bieber, Kim Kardashian, Gigi Hadid và Sydney Sweeney đã liên tục xuất hiện với những chiếc lắc chân chân tinh tế, kết hợp hoàn hảo cùng đủ kiểu giày dép từ sneaker cá tính đến sandal cao gót kiêu kỳ và dép tông casual.

Google Trends cũng ghi nhận cụm từ khoá "ankle bracelet" đang tăng vọt, chứng minh sức hút của phụ kiện này không chỉ nằm trong giới celeb mà còn lan tỏa đến cộng đồng thời trang rộng lớn.

Cùng với sự trỗi dậy của thời trang Y2K, lắc chân trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho phong cách retro. Những chiếc lắc mảnh mai với charm hay hạt cườm gợi nhớ đến phong cách thập niên 2000. Chiếc vòng lấp lánh trên cổ chân vẫn luôn quyến rũ nhờ nét hoài cổ đầy mê hoặc nhưng phiên bản mới của năm 2025 được nâng cấp hơn với chất liệu cao cấp như vàng, kim cương hay các chi tiết thủ công tinh xảo như dây thừng, vỏ sò - mang đến sự linh hoạt, đáp ứng mọi sở thích và ngân sách từ tối giản đến xa xỉ. Chúng cũng có khả năng kết hợp cùng nhiều cách phối đồ cùng váy maxi, quần short, jeans...

Kylie Jenner là một trong những người đầu tiên lăng xê xu hướng lắc chân này trở lại trong năm 2025. Cô nàng kết hợp phiên bản Chanel màu bạc và layer nhiều lớp.

Hailey Bieber chọn phong cách kín đáo với chiếc lắc chân bằng vàng cực mỏng, nhưng cực lung linh vào buổi tối.

Kim Kardashian thậm chí còn đeo một chiếc lắc chân kim cương khi ra toà làm chứng.

Nữ diễn viên đang hot rần rần với quảng cáo quần Jeans gây tranh cãi - Sydney Sweeney lại yêu thích sự giản dị nhất, bụi bặm khi kết hợp lắc chân bằng dây vải và vỏ sò, đậm chất du mục.

