Chân váy dạ vừa ấm áp vừa dễ mặc, diện lên sang đúng chuẩn "old money"

Khi thời tiết chuyển lạnh, tủ đồ của chị em không thể thiếu những món trang phục vừa giữ ấm vừa có tính ứng dụng cao. Bên cạnh quần jeans, áo len hay những chiếc áo khoác dày dặn, chân váy dạ cũng là item đáng đầu tư. Chất liệu dạ ấm áp, mềm mại nhưng vẫn giữ được phom dáng đẹp giúp món đồ này vừa nữ tính, điệu đà vừa mang nét thanh lịch, cổ điển. Đặc biệt, nếu lựa chọn những thiết kế có màu sắc và kiểu dáng tinh giản, chị em còn dễ dàng tạo nên diện mạo sang trọng, đúng tinh thần "old money" mà không cần phối đồ quá cầu kỳ.

1. Chân váy dạ ấm áp mà vẫn giữ được nét nữ tính

Ưu điểm đầu tiên của chân váy dạ chính là khả năng giữ ấm tốt hơn nhiều chất liệu váy mỏng nhẹ thường mặc trong mùa hè. Bề mặt vải có độ dày và kết cấu đặc trưng giúp hạn chế cảm giác lạnh khi thời tiết xuống thấp. Nhờ vậy, chị em vẫn có thể diện váy trong mùa đông mà không phải đánh đổi sự thoải mái để lấy vẻ ngoài nữ tính. Vào những ngày trời se lạnh, bạn có thể mặc chân váy dạ trực tiếp cùng áo len, áo cổ lọ hoặc áo sơ mi.

Khi nhiệt độ giảm sâu, chỉ cần kết hợp thêm một đôi quần tất bên dưới là đã có thể tăng khả năng giữ ấm mà không làm mất đi vẻ đẹp của bộ trang phục. Những đôi quần tất màu đen, xám hoặc màu da thường dễ phối, đặc biệt khi đi cùng chân váy dạ dáng ngắn. Nếu muốn tạo điểm nhấn thời trang, chị em có thể chọn quần tất mỏng có họa tiết tinh tế, nhưng nên tiết chế để tổng thể không bị rối mắt.

2. Dễ phối với nhiều kiểu áo, từ thanh lịch đến năng động

Chân váy dạ là món đồ có tính linh hoạt cao, có thể kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau. Công thức đơn giản nhất là phối cùng áo len cổ lọ. Sự kết hợp giữa hai chất liệu đặc trưng của mùa lạnh tạo nên vẻ ngoài ấm áp, chỉn chu và có chút cổ điển. Một chiếc áo cổ lọ ôm nhẹ sơ vin cùng chân váy dạ cạp cao sẽ giúp vóc dáng trông gọn gàng, thanh thoát hơn. Nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng, bạn có thể ưu tiên những gam màu như kem, be, nâu, xám hoặc đen. Với những cô nàng thích vẻ ngoài trẻ trung, áo thun dài tay hoặc áo len dáng rộng cũng là lựa chọn đáng thử. Chân váy dạ giúp cân bằng nét thoải mái của áo, khiến bộ đồ không quá xuề xòa.

Trong khi đó, áo sơ mi kết hợp cùng chân váy dạ lại mang đến diện mạo thanh lịch, phù hợp với môi trường công sở. Chị em có thể khoác thêm cardigan, blazer hoặc áo khoác dáng ngắn để tăng hiệu ứng layer trong những ngày lạnh. Ngay cả áo phao cũng có thể kết hợp ăn ý với chân váy dạ. Nếu áo phao mang đến cảm giác khỏe khoắn, có phần năng động thì chân váy lại bổ sung nét mềm mại, nữ tính. Để tổng thể hài hòa, bạn nên chọn áo phao có độ dài và độ phồng vừa phải, kết hợp cùng chân váy có phom dáng gọn gàng. Một đôi boots hoặc giày loafer sẽ giúp hoàn thiện set đồ mùa đông đầy phong cách.

3. Chân váy dạ dáng xòe giúp che khuyết điểm và tôn vòng eo

Trong số các kiểu chân váy dạ, dáng xòe là lựa chọn được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng tôn dáng khá hiệu quả. Phần thân váy mở rộng nhẹ từ eo xuống dưới giúp che đi những khuyết điểm ở vùng đùi và bắp chân, đồng thời tạo cảm giác đôi chân cân đối hơn. Kiểu váy này cũng mang đến vẻ ngoài mềm mại, duyên dáng, phù hợp với những cô nàng yêu phong cách nữ tính.

Đặc biệt, khi chọn thiết kế cạp cao và sơ vin áo bên trong, bạn có thể tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn, đồng thời giúp tỷ lệ cơ thể trông cân đối hơn. Những chiếc váy có độ xòe vừa phải thường dễ mặc và không khiến phần thân dưới bị nặng nề. Nếu có vóc dáng nhỏ nhắn, chị em nên ưu tiên chân váy dài trên gối hoặc ngang gối để tạo cảm giác cao ráo. Ngược lại, chân váy midi dáng xòe sẽ phù hợp với những ai yêu thích vẻ thanh lịch, kín đáo.

4. Diện đi làm hay đi chơi đều phù hợp

Một lý do khiến chân váy dạ trở thành món đồ đáng có trong mùa lạnh là khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh. Khi đi làm, bạn có thể phối chân váy dạ dáng chữ A hoặc dáng xòe nhẹ cùng áo cổ lọ, sơ mi và boots cổ thấp. Những gam màu trung tính như đen, xám, nâu hay be sẽ giúp diện mạo trông chuyên nghiệp, trang nhã. Nếu muốn tăng nét sang trọng, hãy chọn thiết kế ít chi tiết trang trí, có đường may sắc nét và phom dáng chỉn chu. Khi đi chơi, chị em có thể thoải mái thử nghiệm những cách phối trẻ trung hơn như chân váy dạ ngắn cùng áo len rộng, cardigan hoặc áo thun dài tay. Một đôi boots cao cổ, giày ballet hay loafer đều có thể trở thành điểm nhấn thú vị. Bạn cũng có thể sử dụng túi xách nhỏ, khăn quàng cổ hoặc thắt lưng để bộ trang phục thêm cuốn hút. Dưới đây là 1 số mẫu chân váy mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: Evalover

Nơi mua: KALUNNU

Nơi mua: MY WAY

Nơi mua: LOVADOVA

Nơi mua: OXATYL

Để diện chân váy dạ đẹp và sang hơn, hãy ưu tiên những thiết kế có chất liệu đứng phom, bề mặt đẹp và màu sắc dễ kết hợp. Các gam màu cổ điển như đen, xám, nâu, be, trắng kem đặc biệt phù hợp với tinh thần "old money": không phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu, tinh tế. Chỉ cần một chiếc chân váy dạ phù hợp, chị em đã có thể biến hóa nhiều set đồ mùa lạnh vừa ấm áp vừa nữ tính, thanh lịch.