Đại sứ da màu bị đối xử phân biệt ngay lần đầu dự Met Gala, Chanel hứng bão phẫn nộ

Met Gala là đêm tiệc thời trang lớn nhất hành tinh, nơi mọi tinh tuý của các nghệ nhân, mọi sự chú ý của giới mộ điệu được đồ dồn về thảm xanh của sự kiện. Và đương nhiên, các khách mời khi tới tham dự "chiến trường" thời trang Met Gala cũng sẽ dồn toàn tâm, toàn ý vào những tạo hình của mình, sao cho đẹp nhất, lỗng lẫy nhất hoặc viral nhất. Thế nhưng, câu chuyện này lại diễn ra hoàn toàn ngược lại đối với trường hợp của nguời mẫu Bhavitha Mandava.

Mang trên mình danh hiệu Đại sứ thương hiệu Chanel tại Ấn Độ, nhưng màn xuất hiện của cô tại Met Gala lại được coi như một thảm hoạ. Outfit của cô quá bình thường, nhạt nhoà mang vibe gái công sở, "cooperate girly". Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nữ model này không diện bộ trang phục "trời đánh" ấy đến Met Gala - siêu thảm đỏ thời trang lớn nhất hành tinh.

Màn xuất hiện gây tiếc nuối của Bhavitha Mandav, đặc biệt đây còn là lần đầu tiên cô được đặt chân đến Met Gala. Ảnh: Vogue

Là gương mặt được Chanel ưu ái trong thời gian gần đây, Bhavitha mang theo kỳ vọng không nhỏ: vừa đại diện cho thế hệ nàng thơ mới của nhà mốt Pháp, vừa là một biểu tượng sắc đẹp đến từ Ấn Độ trong bối cảnh Met Gala ngày càng đề cao tính đa dạng văn hóa. Vừa qua, cô được lên bìa Vogue Anh Quốc số tháng 3/2026 cùng với trang phục Chanel.

Trong khi chủ đề năm nay khuyến khích những cách tiếp cận táo bạo, thậm chí có phần "dị biệt" với cơ thể và hình thể, lựa chọn của Bhavitha bị nhiều người nhận xét là quá an toàn, thậm chí "lạc nhịp", và có chút "ngớ ngẩn" so với không khí chung. Bhavitha diện một set đồ gây bất ngờ: quần jeans dáng suông, wash bạc nhẹ, phối cùng áo jersey trong suốt ôm sát cơ thể. Nghe qua thì có vẻ phá cách, nhưng vấn đề nằm ở cách Chanel xử lý tổng thể. Denim - chất liệu vốn mang tinh thần đường phố đã được đưa lên thảm đỏ nhưng lại không đủ "đẩy" về mặt ý niệm, khiến nó rơi vào trạng thái nửa vời: không đủ casual để thú vị, cũng không đủ couture để thuyết phục.



Điểm đáng nói nhất là màn "tự tri ân" mà Chanel cố gắng xây dựng. Outfit này được cho là lấy cảm hứng từ chính hình ảnh Bhavitha trên runway của BST Chanel Métiers d'Art 2025/2026. Ảnh: India Today

Idea này đưa lên thảm đỏ lại trở nên khá… nội bộ. Khán giả không có đủ ngữ cảnh để hiểu, và kết quả là toàn bộ concept trở nên mờ nhạt, thiếu điểm chạm. Met Gala không phải là nơi để kể những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, và Chanel dường như đã quên mất điều đó.



Bhavitha chìm nghỉm trong khung hình chung với các khách mời tại Met Gala. Ảnh: Instagram

Làn sóng chỉ trích vì thế không nhắm trực tiếp vào Bhavitha, mà tập trung vào cách nhà mốt này "đóng khung" nàng thơ của mình. Một gương mặt đến từ Ấn Độ, nơi có di sản thời trang thủ công phong phú bậc nhất thế giới, lại xuất hiện trong một outfit gần như không có bất kỳ dấu ấn văn hóa nào. Chanel không chỉ bỏ lỡ cơ hội tạo ra một khoảnh khắc giao thoa văn hóa, mà còn khiến lựa chọn của mình trông như một bản demo thiếu cảm xúc.

Không chỉ thế, trong tất cả các khách mời diện Chanel tham dự Met Gala năm nay, diện mạo của Bhavitha lại có phần trông "nhếch nhác" nhất. Điều này càng khiến cộng đồng những người yêu thời trang nổi giận và cho rằng nhà mốt Pháp đang đối xử qúa bất công với nữ model sinh năm 2000. Ảnh: Chanel

Nhiều netizen không tin nổi khi đây là final look của một Đại sứ Chanel đến dự Met Gala. Ảnh: Instagram

Hàng loạt bình luận của netizen chỉ trích Chanel.

Đằng sau làn sóng tranh cãi, profile của Bhavitha Mandava cũng được đào lại và trở thành một phần của cuộc thảo luận. Cô không phải cái tên quá xa lạ trong làng mốt, mà được xem là một trong những người mẫu Ấn Độ hiếm hoi tạo được dấu ấn mạnh tại các kinh đô thời trang. Bhavitha từng làm nên lịch sử khi trở thành gương mặt Ấn Độ đầu tiên được Chanel lựa chọn mở show. Ngoài ra, cô cũng là đại sứ đến từ Ấn Độ đầu tiên của nhà mốt nước Pháp. Việc cô được chọn làm nàng thơ mới cũng được xem là tín hiệu cho thấy Chanel đang cố gắng mở rộng hình ảnh toàn cầu của mình. Và cũng chính vì vậy, việc Bhavitha Mandav bị "đặt" vào một concept thiếu sức nặng tại Met Gala lại càng đáng tiếc.