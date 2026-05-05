Chọn nước hoa cho mùa hè: Điều đáng sợ nhất không phải là “không đủ thơm” mà là… quá thơm
Những mùi hương nồng gắt, vừa xịt đã “áp đảo” trong không khí oi bức sẽ dễ khiến tổng thể trở nên nặng nề, bí bách.
Năm nay, xu hướng hương thơm chuyển sang kiểu "bám da nhẹ nhàng" , giống như mùi cơ thể tự nhiên. Dưới đây là những gợi ý nước hoa "an toàn cho mùa hè 2026", từ hương trà, trái cây đến gỗ xạ hương, nhẹ nhưng vẫn đủ để lại dấu ấn, phù hợp cả đi làm lẫn hẹn hò.
1. BVLGARI
Ban đầu là mùi hương biểu tượng của dòng khách sạn BVLGARI, đến năm 2026 mới chính thức ra mắt toàn cầu. Lấy trà đen làm chủ đạo, kết hợp cùng cam quýt Ý tươi sáng, tạo nên cảm giác sạch sẽ, thanh lịch nhưng không hề nhàm chán.
Hương đầu : Cam quýt tươi như vừa bóc vỏ
Hương giữa : Trà đen Sri Lanka dịu nhẹ, không đắng gắt
Hương cuối : Xạ hương sạch, gần như hòa vào mùi cơ thể
2. Maison Francis Kurkdjian Kurky
Mùi hương không cồn đầu tiên từ Maison Francis Kurkdjian, hướng tới cảm giác "mùi cơ thể tự nhiên" khi dùng trên da và tóc. Lấy cảm hứng từ ký ức vui vẻ, như sự pha trộn giữa nước trái cây có ga và vị ngọt dịu, nhưng được tiết chế rất tinh tế.
Hương đầu : Trái cây tươi, hơi "lấp lánh" như soda
Hương giữa : Trái cây mềm mại, bám da
Hương cuối : Mùi da sạch như sau khi tắm
3. L'Artisan Parfumeur
Mùi hương mới từ L'Artisan Parfumeur, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc viết thư đêm – như một bức thư tình chưa gửi. Đây là kiểu nước hoa "ghi lại cảm xúc" với sắc thái trầm lắng, sâu nhưng vẫn nhẹ.
Mở đầu : Cay nhẹ, hơi lạnh như tiêu đen
Giữa : Mùi mực và gỗ, phảng phất da thuộc nhưng không nặng
Cuối : Hoắc hương và đàn hương khô ráo, yên tĩnh
4. YSL
Phiên bản mới của dòng Libre từ Yves Saint Laurent, lần đầu tiên thêm hương trái cây, giúp tổng thể nhẹ nhàng và tươi hơn.
Hương đầu : Mâm xôi mọng nước, không ngọt gắt
Hương giữa : Hoa cam + oải hương, tạo chiều sâu sạch sẽ
Hương cuối : Xạ hương mềm mại, thoang thoảng
5. DIOR J'adore
Phiên bản tái hiện của dòng J'adore từ Dior, vẫn giữ cấu trúc hoa đặc trưng nhưng được làm mềm và gần da hơn.
Hương đầu : Hoa nhài + ngọc lan tây, thêm chút quả mơ
Hương giữa : Đàn hương xuất hiện, kéo mùi sát da
Hương cuối : Xạ hương + vanilla nhẹ, ngọt dịu
6. Guerlain
Guerlain nâng cấp dòng Aqua Allegoria với công nghệ "vi tinh thể ngọc trai", giữ tinh chất hương trong các hạt nước, tạo trải nghiệm nước hoa không cồn kết hợp dưỡng da .
Khác với dạng xịt truyền thống, sản phẩm giống như lớp dưỡng mỏng có mùi thơm, thoa lên da sẽ tan ra và giải phóng hương theo nhiệt độ cơ thể. Vẫn giữ DNA hương hoa cỏ quen thuộc, nhưng trở nên nhẹ, "bám da" và tự nhiên hơn.