Chọn nước hoa cho mùa hè: Điều đáng sợ nhất không phải là “không đủ thơm” mà là… quá thơm

Năm nay, xu hướng hương thơm chuyển sang kiểu "bám da nhẹ nhàng" , giống như mùi cơ thể tự nhiên. Dưới đây là những gợi ý nước hoa "an toàn cho mùa hè 2026", từ hương trà, trái cây đến gỗ xạ hương, nhẹ nhưng vẫn đủ để lại dấu ấn, phù hợp cả đi làm lẫn hẹn hò.

1. BVLGARI

Ban đầu là mùi hương biểu tượng của dòng khách sạn BVLGARI, đến năm 2026 mới chính thức ra mắt toàn cầu. Lấy trà đen làm chủ đạo, kết hợp cùng cam quýt Ý tươi sáng, tạo nên cảm giác sạch sẽ, thanh lịch nhưng không hề nhàm chán.

Hương đầu : Cam quýt tươi như vừa bóc vỏ

Hương giữa : Trà đen Sri Lanka dịu nhẹ, không đắng gắt

Hương cuối : Xạ hương sạch, gần như hòa vào mùi cơ thể

2. Maison Francis Kurkdjian Kurky

Mùi hương không cồn đầu tiên từ Maison Francis Kurkdjian, hướng tới cảm giác "mùi cơ thể tự nhiên" khi dùng trên da và tóc. Lấy cảm hứng từ ký ức vui vẻ, như sự pha trộn giữa nước trái cây có ga và vị ngọt dịu, nhưng được tiết chế rất tinh tế.

Hương đầu : Trái cây tươi, hơi "lấp lánh" như soda

Hương giữa : Trái cây mềm mại, bám da

Hương cuối : Mùi da sạch như sau khi tắm

3. L'Artisan Parfumeur

Mùi hương mới từ L'Artisan Parfumeur, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc viết thư đêm – như một bức thư tình chưa gửi. Đây là kiểu nước hoa "ghi lại cảm xúc" với sắc thái trầm lắng, sâu nhưng vẫn nhẹ.

Mở đầu : Cay nhẹ, hơi lạnh như tiêu đen

Giữa : Mùi mực và gỗ, phảng phất da thuộc nhưng không nặng

Cuối : Hoắc hương và đàn hương khô ráo, yên tĩnh

4. YSL

Phiên bản mới của dòng Libre từ Yves Saint Laurent, lần đầu tiên thêm hương trái cây, giúp tổng thể nhẹ nhàng và tươi hơn.

Hương đầu : Mâm xôi mọng nước, không ngọt gắt

Hương giữa : Hoa cam + oải hương, tạo chiều sâu sạch sẽ

Hương cuối : Xạ hương mềm mại, thoang thoảng

5. DIOR J'adore

Phiên bản tái hiện của dòng J'adore từ Dior, vẫn giữ cấu trúc hoa đặc trưng nhưng được làm mềm và gần da hơn.

Hương đầu : Hoa nhài + ngọc lan tây, thêm chút quả mơ

Hương giữa : Đàn hương xuất hiện, kéo mùi sát da

Hương cuối : Xạ hương + vanilla nhẹ, ngọt dịu

6. Guerlain

Guerlain nâng cấp dòng Aqua Allegoria với công nghệ "vi tinh thể ngọc trai", giữ tinh chất hương trong các hạt nước, tạo trải nghiệm nước hoa không cồn kết hợp dưỡng da .

Khác với dạng xịt truyền thống, sản phẩm giống như lớp dưỡng mỏng có mùi thơm, thoa lên da sẽ tan ra và giải phóng hương theo nhiệt độ cơ thể. Vẫn giữ DNA hương hoa cỏ quen thuộc, nhưng trở nên nhẹ, "bám da" và tự nhiên hơn.



