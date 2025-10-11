Da ngậm nước, ít nếp nhăn nhờ thói quen mà 90% người Việt hay quên

Giữa vô vàn phương pháp skincare, từ serum cấp ẩm đến kem chống lão hóa, có một "bí kíp" chăm da lại đến từ… bàn ăn – đó là bổ sung collagen tự nhiên qua thực phẩm . Collagen không chỉ là nguyên liệu làm đẹp đắt đỏ trong các chai serum mà còn là "vật liệu xây dựng" của làn da, giúp duy trì độ đàn hồi, căng mướt và làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn. Tuy nhiên, điều đáng nói là có đến 90% người Việt lại bỏ qua thói quen đơn giản này trong chế độ ăn hằng ngày.

Collagen – "khung nâng đỡ" của làn da

Collagen là loại protein chiếm tới 70% cấu trúc da, giúp da săn chắc và đàn hồi. Khi tuổi tác tăng lên, khả năng tự sản sinh collagen giảm dần, khiến da bắt đầu khô, chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn. Việc bổ sung collagen từ bên ngoài là cần thiết, nhưng không chỉ dừng lại ở các loại thực phẩm chức năng. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, collagen tự nhiên từ thực phẩm dễ hấp thụ hơn và giúp cơ thể tổng hợp collagen mới hiệu quả hơn.

Hai thực phẩm giàu collagen hàng đầu chính là xương hầm và da cá – những nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt. Trong nước hầm xương, đặc biệt là xương ống hoặc sụn, chứa hàm lượng lớn gelatin – một dạng collagen tự nhiên. Khi nấu kỹ, phần chất keo tiết ra chính là "vàng lỏng" giúp da dẻ căng bóng và khớp xương linh hoạt.

Còn da cá , đặc biệt là da cá hồi, là nguồn collagen nhóm I – loại chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ thể người. Nghiên cứu cho thấy collagen từ da cá giúp cải thiện độ ẩm và giảm độ sâu nếp nhăn chỉ sau vài tuần sử dụng đều đặn. Một miếng da cá giòn tan không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn là "thần dược" âm thầm nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Trong thói quen ăn uống của người Việt hiện nay, thực phẩm giàu collagen lại ít được ưu tiên. Nhiều người ngại các món nhiều mỡ như da cá, hoặc cho rằng xương hầm "không tốt cho tim mạch". Chính vì vậy, bữa ăn ngày càng thiên về rau củ, thịt nạc – tốt cho sức khỏe, nhưng lại khiến làn da thiếu hụt collagen tự nhiên. Trong khi đó, người Nhật hay Hàn Quốc – hai quốc gia nổi tiếng với làn da "trẻ mãi không già" – lại luôn duy trì thói quen ăn súp xương, canh rong biển hoặc cá da trơn giàu collagen mỗi ngày.

Để hấp thu collagen hiệu quả, không chỉ đơn giản là ăn nhiều xương hay da cá. Cơ thể cần thêm vitamin C , kẽm và đồng để kích hoạt quá trình tổng hợp collagen. Vì thế, hãy kết hợp món xương hầm với rau củ như cà rốt, cần tây, cà chua hoặc ăn kèm cam, bưởi, ớt chuông trong ngày. Ngoài ra, nên hạn chế đường và thuốc lá , vì chúng làm phá hủy collagen sẵn có, khiến da nhanh lão hóa hơn.

Thay vì trông chờ vào mỹ phẩm đắt tiền, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu hành trình "lão hóa ngược" ngay từ bếp nhà mình. Một bát súp xương nóng hổi hay vài miếng da cá áp chảo giòn rụm mỗi tuần không chỉ giúp da mịn màng, ngậm nước mà còn tốt cho xương khớp và hệ miễn dịch.