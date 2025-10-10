5 thói quen gây hại cho tóc, nếu mắc phải tất cả, bạn nên cắt tóc ngay!

Đôi khi, tóc bết dầu không hẳn do cơ địa hay thời tiết nóng ẩm; tóc khô xơ cũng không chỉ vì uốn, nhuộm hay tạo kiểu quá nhiều. Vấn đề nằm ở những hành động nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. VOGUE đã tổng hợp 5 thói quen phổ biến nhưng cực kỳ gây hại cho tóc – nếu muốn bảo vệ mái tóc khỏe đẹp, bạn nhất định phải xem lại ngay:

1. Thường xuyên chạm tay vào tóc

Hãy tự hỏi hôm nay bạn đã chạm vào tóc bao nhiêu lần – chắc chắn là hơn mười lần! Việc liên tục dùng tay vuốt, vân vê hoặc gãi tóc tưởng như vô thức lại gây hại lớn: ma sát từ ngón tay khiến tóc dễ gãy rụng, chẻ ngọn. Tin vui là chỉ cần bạn nhận thức và hạn chế thói quen này, tóc sẽ nhanh chóng cải thiện.

2. Buộc tóc quá chặt

Tóc buộc cao gọn gàng hay búi chặt nhìn rất thanh lịch, nhưng việc buộc chặt thường xuyên lại gây áp lực lớn lên chân tóc. Lâu dần, điều này có thể khiến chân tóc yếu đi, thậm chí dẫn đến rụng tóc. Giải pháp: bạn vẫn có thể buộc chặt khi cần, nhưng đừng biến nó thành thói quen hằng ngày. Buổi tối sau khi tháo tóc, hãy massage nhẹ da đầu bằng đầu ngón tay để kích thích tuần hoàn máu và hỗ trợ mọc tóc.

3. Tạo kiểu khi tóc còn ướt

Wet look có thể giúp bạn trông cá tính, nhưng đây lại là kẻ thù của mái tóc. Tóc ở trạng thái ẩm ướt là lúc yếu ớt và dễ tổn thương nhất. Việc tạo kiểu hay đi ngủ khi tóc còn ướt làm tăng nguy cơ gãy rụng và hư tổn cấu trúc tóc.

4. Thường xuyên chạm vào da đầu

Trên đầu ngón tay luôn có lớp dầu tự nhiên. Khi bạn chạm tay lên da đầu, dầu sẽ truyền sang, khiến tóc nhanh bết hơn và phải gội đầu thường xuyên hơn. Tệ hơn, dầu thừa tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ, dễ gây viêm da đầu, thậm chí ảnh hưởng đến nang tóc.

5. Gội đầu bằng nước quá nóng

Cũng giống như làn da, mái tóc không hề "ưa" nước nóng. Việc gội đầu bằng nước quá nóng sẽ làm tóc và da đầu khô ráp, mất độ ẩm tự nhiên. Lời khuyên từ chuyên gia: chỉ nên gội bằng nước ấm, thời gian vừa đủ. Không chỉ tốt cho tóc và da, mà còn tiết kiệm chi phí nước và điện.

Tưởng nhỏ nhặt nhưng 5 thói quen trên lại là "thủ phạm giấu mặt" khiến mái tóc yếu đi từng ngày. Chỉ cần thay đổi, bạn sẽ thấy tóc khỏe, bồng bềnh và dễ vào nếp hơn hẳn.