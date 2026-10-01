Cựu tiếp viên hàng không nổi tiếng sau khi sinh con thứ 4: Sắc vóc gây chú ý

Đó là Cherry Quahst (SN 1990) - cựu tiếp viên hàng không Malaysia, từng gây chú ý nhờ ngoại hình được ví như “búp bê sống”. Sau khi rời ngành hàng không, cô chuyển hướng làm content creator, kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Cherry kết hôn với doanh nhân Vincent Nee năm 2019 và hiện là mẹ của 4 người con.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Cherry Quahst gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp bên bãi biển, kèm dòng caption: “Đi đến bờ biển để nạp năng lượng”.

Ảnh: IGNV.

Sắc vóc nữ cựu tiếp viên hàng không sau gần 2 tháng sinh con. Ảnh: IGNV.

Hình ảnh được đăng tải sau gần 2 tháng cựu tiếp viên hàng không này sinh con khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí là khó tin. Bởi nhìn ngoại hình hiện tại, không ai nghĩ cô vừa sinh em bé chưa lâu. Vóc dáng vẫn khá thon gọn, đặc biệt là vòng 2 gần như đã trở lại như trước.

Khi một cư dân mạng bình luận: “Ủa thấy mới sinh em bé đây mà chị ơi?”, “Này nói 25 còn tin chứ ai nghĩ là mẹ 4 con”, “Chia sẻ tips lấy lại vóc dáng đi chị ơi”, “Ủa rồi là có đẻ thật hả, sao mà lấy lại dáng nhanh dữ vậy được”, “Hội mẹ bỉm như em phải vào xin vía vội, sao có người cứ đẹp hoài vậy trời,...

Một cư dân mạng comment thêm: “Bạn chắc là bạn đã từng sinh con rồi chứ Dáng người này là sao? Cherry Quahst liền để lại phản hồi: “Người đẹp đúng là rất biết cách nói chuyện. Nghe bạn nói vậy càng có động lực để tiếp tục cố gắng hơn rồi”.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2026, Cherry Quahst thông báo đã hạ sinh em bé thứ 4. Theo chia sẻ trên Instagram, con trai của cô đã chào đời vào cuối tuần trước đó.

Cô sinh con thứ 4 vào đầu tháng 8 vừa qua. Ảnh: IGNV.

Quãng thời gian này, Cherry vừa chăm con vừa tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội và duy trì các hoạt động cá nhân, kinh doanh. Hình ảnh đời thường của bà mẹ 4 con vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Ngoài ra, Cherry cũng cập nhật chồng cô - Vincent Nee sẽ thắt ống dẫn tinh sau khi gia đình đón con thứ 4. Cô cho biết sau thủ thuật, chồng vẫn cần xét nghiệm tinh dịch sau khoảng 8-12 tuần để xác nhận không còn tinh trùng và trong thời gian chờ kết quả vẫn phải sử dụng biện pháp tránh thai khác.

Với những ai theo dõi Cherry Quahst đã lâu chắc hẳn nhiều người không còn bất ngờ với cách người phụ nữ này lấy lại vóc dáng sau sinh. Vào các lần sinh trước Cherry cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng chỉ sau khoảng 2-3 tháng sau sinh.

Cô chia sẻ trên mạng xã hội rằng bản thân sử dụng các sản phẩm chăm sóc cơ thể sau sinh, đồng thời kiên trì mặc đai định hình phục hồi sau sinh mỗi ngày. Cherry cũng từng chia sẻ rằng cô không bị rạn bụng nhưng xuất hiện nhiều vết rạn và tĩnh mạch ở vùng ngực.

Bên cạnh đó, Cherry duy trì việc cho con bú bằng sữa mẹ. Cô từng chia sẻ gặp tình trạng đau, chảy máu và tổn thương đầu ti trong quá trình cho con bú nhưng tiếp tục cố gắng với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn sữa mẹ và chồng.

Sắc vóc đời thường của Cherry. Ảnh: IGNV.

Trước khi trở thành mẹ 4 con, Cherry cũng từng là thành viên đội điền kinh khi còn đi học và duy trì thói quen vận động. Cô đồng thời từng công khai việc đã thực hiện một số can thiệp thẩm mỹ như chỉnh nha, cắt mí và chỉnh sửa mũi.

Cherry Quahst sinh năm 1990, từng là tiếp viên của Malaysia Airlines và nổi tiếng khắp Malaysia vào giai đoạn 2013-2014 nhờ gương mặt được ví như "búp bê sống".

Cherry từng là tiếp viên hàng không. Ảnh: IGNV.

Năm 2019, Cherry kết hôn với doanh nhân Vincent Nee sau 6 năm hẹn hò.

Cô lấy chồng doanh nhân. Ảnh: IGNV.

Vincent Nee cũng là một gương mặt có tiếng trong giới kinh doanh tại Malaysia.

Anh là nhà sáng lập Vince Group - hệ sinh thái bất động sản với hơn 8 công ty thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án, quản lý cho thuê và công nghệ bất động sản (PropTech). Tháng 10/2025, Vincent tiếp tục được bổ nhiệm làm Group Chief Executive Officer (Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn) của Systech Berhad - doanh nghiệp công nghệ niêm yết trên sàn chứng khoán Malaysia, mở rộng dấu ấn từ lĩnh vực bất động sản sang công nghệ.

Về phía Cherry Quahst, sau khi rời Malaysia Airlines, cô chuyển hướng sang làm content creator/influencer, đồng thời sáng lập và điều hành thương hiệu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp Chevin Global cùng thương hiệu thời trang/lifestyle Cherry Q. Trên Instagram, cô hiện có khoảng 1,4 triệu người theo dõi, nội dung xoay quanh cuộc sống gia đình, làm đẹp, thời trang, du lịch và kinh doanh.

Trần Hà - Ảnh: IGNV.