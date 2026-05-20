Ảnh: BVCC

Bệnh nhi B.A.K., sinh đủ tháng, nặng 2,7kg, được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực sơ sinh trong tình trạng tím tái toàn thân, suy hô hấp nặng, SpO2 chỉ còn 45%, huyết áp gần như không đo được và chảy máu phổi ồ ạt qua đường thở.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, thở máy và hồi sức tích cực. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ bị toan máu nặng, suy tim cấp và rối loạn điện giải nghiêm trọng. Siêu âm tim phát hiện dị tật tim bẩm sinh còn ống động mạch kích thước rất lớn gây tăng áp động mạch phổi, suy tim và xuất huyết phổi đe dọa tính mạng.

Các chuyên khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Gây mê hồi sức và Tim mạch lồng ngực đã hội chẩn khẩn cấp. Theo nhận định của các bác sĩ, nếu chờ trẻ ổn định mới phẫu thuật thì nguy cơ tử vong rất cao. Ekip quyết định mổ cấp cứu thắt ống động mạch dù trẻ chỉ nặng 2,7kg và huyết động chưa ổn định.

Trong lúc chuẩn bị vào phòng mổ, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn biến xấu khi phổi đột ngột tràn máu, SpO2 tụt xuống 40%. Ekip vừa hồi sức tích cực vừa đưa trẻ lên bàn mổ trong cuộc chạy đua sinh tử.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nam, người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết ống động mạch của trẻ có kích thước lớn bất thường, mô phổi phù nề và rất dễ chảy máu khiến quá trình phẫu thuật đặc biệt khó khăn. Trong suốt ca mổ, ekip gây mê hồi sức phải liên tục điều chỉnh thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Sau khi ống động mạch được thắt thành công, huyết động của trẻ dần cải thiện, oxy máu tăng lên. Những ngày sau mổ, bệnh nhi tiếp tục được hồi sức tích cực do nguy cơ nhiễm trùng huyết và rối loạn đông máu.

Đến ngày thứ 3 sau phẫu thuật, chỉ số SpO2 cải thiện rõ rệt. Ngày thứ 7, trẻ cai được máy thở, da hồng hào trở lại và tỉnh táo hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ sơ sinh có biểu hiện tím tái, thở nhanh, bú kém hoặc không khóc sau sinh, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá tim mạch sớm. Trong nhiều trường hợp, dù tình trạng rất nặng nhưng nếu phát hiện đúng nguyên nhân và can thiệp kịp thời, trẻ vẫn có cơ hội được cứu sống.