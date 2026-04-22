Một vụ tai nạn y khoa nghiêm trọng từng xảy ra vào tháng 3/1962 tại bang New York (Mỹ) đã khiến 6 trẻ sơ sinh tử vong sau khi bị đưa một lượng muối quá cao vào cơ thể. Ngoài ra, 10 trẻ khác bị ảnh hưởng sức khỏe, trong đó có 4 trường hợp rơi vào tình trạng nguy kịch, gây chấn động dư luận thời điểm đó.

Theo thông tin điều tra, nguyên nhân bắt nguồn từ một sai sót trong phòng pha sữa của bệnh viện, khi muối đã bị sử dụng nhầm thay cho đường trong thức ăn dành cho trẻ. Sự cố chỉ được phát hiện khi một y tá trong lúc pha đồ uống đã nhận thấy vị “rất bất thường”, từ đó kiểm tra lại và phát hiện chất trong hộp đường thực chất là muối.

Bệnh viện, khi đó mang tên Binghamton General, cho biết nhiều khả năng nhân viên đã vô tình lấy muối từ khu bếp chính để đổ vào hộp đường do hai loại này được đặt gần nhau. Nữ y tá liên quan ban đầu bị đình chỉ công tác, nhưng sau đó được trở lại làm việc khi xác định đây là hậu quả của chuỗi sai sót hệ thống, không phải hành vi cố ý.

Ảnh minh họa

Bác sĩ John Ford, trưởng khoa nhi của bệnh viện, cảnh báo rằng lượng natri quá cao trong cơ thể trẻ sơ sinh có thể gây tổn thương não, rối loạn tiêu hóa và làm mất khả năng đào thải chất lỏng.

Kết quả khám nghiệm tử thi đối với 6 nạn nhân (gồm 3 bé trai và 3 bé gái, từ 3 ngày đến 8 tháng tuổi) cho thấy ít nhất 2 trường hợp có nồng độ natri trong cơ thể cao bất thường, củng cố nhận định về nguyên nhân tử vong.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các cơ quan chức năng bao gồm Văn phòng Công tố quận, Cục điều tra thành phố, cùng Sở Y tế và Sở Phúc lợi xã hội bang đã vào cuộc điều tra toàn diện. Bệnh viện cũng tiến hành kiểm tra lại toàn bộ quy trình vận hành.

Các trẻ sống sót đã được điều trị tích cực, bao gồm lọc máu để loại bỏ lượng muối dư thừa. May mắn, tất cả đều hồi phục hoàn toàn. Sau đó, một chương trình theo dõi sức khỏe dài hạn đã được triển khai nhằm đảm bảo không có di chứng về sau.

Đáng chú ý, trước đó vào năm 1959, bệnh viện này cũng từng bị điều tra liên quan đến cái chết của một bệnh nhân ung thư do nghi vấn dùng quá liều bức xạ. Sự cố liên tiếp đã khiến cơ quan y tế bang yêu cầu rà soát và cải tổ toàn diện đội ngũ chuyên môn tại đây.

Vụ việc năm 1962 đến nay vẫn được xem là một trong những sai sót y khoa nghiêm trọng nhất, đồng thời là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của quy trình kiểm soát trong môi trường bệnh viện.

