Sản phụ S.T.K.G. (ngụ TP Cần Thơ) nhập viện khi mang thai 37 tuần 2 ngày trong tình trạng đau bụng từng cơn. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân từng mổ lấy thai 3 lần vào các năm 2017, 2019 và 2021.

Sau thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định sản phụ bị nhau cài răng lược thể xâm lấn - biến chứng sản khoa nguy hiểm thường gặp ở người có nhiều vết mổ lấy thai cũ.

Theo các bác sĩ, tình trạng này có nguy cơ gây băng huyết ồ ạt, rối loạn đông máu và đe dọa trực tiếp tính mạng sản phụ.

Bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn liên khoa giữa Khoa Sanh, Khoa Phụ, gây mê hồi sức và huyết học để xây dựng phương án phẫu thuật, chuẩn bị máu và chế phẩm máu dự phòng.

Trong quá trình mổ lấy thai, ekip ghi nhận bánh nhau bám chặt, xâm lấn sâu vào cơ tử cung và lan tới cơ bàng quang khiến việc bóc tách rất khó khăn.

Khi xử trí tổn thương, sản phụ bất ngờ rơi vào tình trạng choáng mất máu nặng do rối loạn đông máu, máu chảy lan tỏa khó kiểm soát.

Ekip sau đó quyết định cắt tử cung để cứu sống bệnh nhân, đồng thời kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động tổng cộng 29 đơn vị máu và chế phẩm máu để hồi sức cấp cứu.

Sau nhiều giờ phẫu thuật và hồi sức tích cực, tình trạng chảy máu được kiểm soát, huyết động sản phụ dần ổn định. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé tiến triển tốt và đang được theo dõi hậu phẫu.

BSCKII. Lê Thị Anh Thư, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết nhau cài răng lược là một trong những bệnh lý nặng nề nhất trong sản khoa, đặc biệt nguy hiểm khi xâm lấn bàng quang vì nguy cơ mất máu rất lớn và tỷ lệ biến chứng cao.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên mổ lấy thai quá nhiều lần vì nguy cơ nhau cài răng lược sẽ tăng cao ở các lần mang thai sau. Thai phụ cần khám thai định kỳ và được quản lý thai kỳ chặt chẽ để phát hiện sớm các nguy cơ sản khoa.