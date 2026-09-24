Cứu sản phụ nguy kịch do xoắn tử cung

Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Khoảng 5h sáng ngày nhập viện, sau khi trở mình, sản phụ đột ngột đau bụng dữ dội, bụng căng cứng, vã mồ hôi, khó thở và mệt nhiều. Người bệnh được đưa đến cơ sở y tế tuyến huyện trong tình trạng sốc, không đo được mạch và huyết áp, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tại đây, người bệnh được xác định thiếu máu nặng, rối loạn tuần hoàn, rau bong non thể nặng và thai đã lưu. Quy trình cấp cứu được khẩn trương triển khai, người bệnh được hồi sức, truyền máu và chuyển thẳng lên phòng mổ.

Khi mở bụng, ekip phát hiện thân tử cung bị xoắn 180 độ, chuyển màu tím đen. Hai vòi trứng và buồng trứng cũng bị xoắn theo, tạo thành nút thắt tại vùng eo cổ tử cung. Do tổn thương không thể hồi phục, các bác sĩ không thể bảo tồn tử cung.

Ekip phẫu thuật mở đoạn dưới tử cung để lấy thai, sau đó cắt tử cung bán phần nhằm kiểm soát tổn thương và cầm máu. Trong quá trình cấp cứu và điều trị, người bệnh được truyền 2,5 lít hồng cầu khối, 1,2 lít huyết tương tươi đông lạnh và 400 ml tủa lạnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, có thời điểm phải thở máy và sử dụng thuốc vận mạch. Sau hơn 2 tuần điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Xoắn tử cung là biến chứng sản khoa hiếm gặp, có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuần hoàn tử cung và thai nhi. Thai phụ xuất hiện đau bụng dữ dội, đột ngột, bụng cứng, khó thở, vã mồ hôi hoặc dấu hiệu sốc cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.