Cứu hộ sản phụ giữa nước lũ lúc nửa đêm; lội nước ngang ngực tay vẫn ôm chặt em bé: Đó là hành trình "căng thẳng tột cùng" của Đội 0 đồng SOS75 Huế

Những ngày qua, mưa lũ lại tràn về Huế, nhấn chìm nhiều khu vực trong biển nước mênh mông. Trên MXH, hàng loạt hình ảnh, đoạn video ghi lại cảnh người dân vùng lũ chật vật vượt qua dòng nước xiết để tìm nơi an toàn khiến ai nấy đều không khỏi xúc động.

Giữa khung cảnh ấy, một khoảnh khắc đặc biệt được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng lặng người dõi theo, khoảnh khắc một sản phụ vượt cạn giữa đêm khuya trong cơn mưa lũ, được những "người hùng thậm lặng" của Đội 0 đồng SOS75 Huế đưa đến bệnh viện trước giờ sinh bằng cano giữa dòng nước lũ.

Câu chuyện được anh Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội 0 đồng SOS75 Huế, chia sẻ trên trang cá nhân. Anh viết: "Đi mọi mặt trận bão lũ từ Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Bình,… nhưng thật sự tôi áp lực nhất là khi đưa bạn và gia đình bạn trên con cano để bạn đi đẻ. 1 giờ sáng! Sự cố hỏng máy có, sự cố về địa hình cũng có, nhưng bằng trách nhiệm và sự an toàn của bản thân, gia đình bạn vẫn đến bệnh viện bình an".

Hình ảnh người sản phụ trẻ mặc áo mưa, ngồi xe lăn giữa dòng nước ngập sâu, được dìu dắt đến chiếc cano cứu hộ để kịp đến bệnh viện, khiến ai chứng kiến cũng thắt lòng. Giữa màn đêm mịt mù mưa gió, ánh đèn pin loé lên trên mặt nước, đã vậy cano còn gặp sự cố về máy, và cả sự lo lắng của những người đang theo dõi hành trình ấy, tất cả như gói trọn tinh thần "vì người khác" của những con người đang miệt mài làm việc giữa hiểm nguy.

Trong đợt mưa lũ những ngày qua, đội xe của anh Hoàng lại một lần nữa trở thành "phao cứu sinh" cho người dân vùng ngập. Họ tổ chức các chuyến cứu hộ bằng cano, len lỏi khắp các khu dân cư ngập sâu để đưa người già, trẻ nhỏ, sản phụ… đến nơi an toàn.

Trên trang cá nhân của anh Hoàng, hàng loạt hình ảnh xúc động được chia sẻ: những em bé đỏ hỏn được ủ trong chăn, những bà mẹ mới sinh được bế lên cano, hay những cụ già yếu được cõng qua dòng nước lạnh buốt.

Được biết, đội xe này được thành lập từ thời điểm dịch COVID-19, với nhiệm vụ chính là đưa đón bệnh nhân nhiễm COVID và vận chuyển bình oxy miễn phí cho người dân gặp khó khăn. Sau đại dịch, đội không ngừng duy trì hoạt động, mở rộng thêm các dịch vụ chuyển tuyến cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ xe cấp cứu miễn phí cho những trường hợp khó khăn.

Không dừng lại ở đó, Đội SOS75 còn có cả thợ lặn chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông, ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố xảy ra. Mỗi khi có tin báo người gặp nạn, dù là nửa đêm hay sáng sớm, anh Hoàng cùng các thành viên vẫn lên đường, không quản hiểm nguy, chỉ với mong muốn duy nhất: "Không ai bị bỏ lại phía sau".

Đội 0 đồng SOS75 Huế còn mở tiệm mỳ 1k, thay vì bỏ ra 20-30 nghìn đồng để ăn tô bún, tô phở bên ngoài, mọi người đến ăn tô mỳ 1k nhưng có thể gửi tấm lòng nhiều hơn, chung tay xây những ngôi nhà tình thương cho người nghèo ở Huế.

Từ tiệm mỳ 1K đến việc xây dựng nhà tình nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Huế.

Giữa những ngày Huế ngập lụt, hình ảnh những người hùng áo vàng chèo cano trong mưa gió, hay ánh đèn xe cứu hộ lấp loáng giữa đêm đen, đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia.

