Cựu HLV The Face Mỹ có mẹ từng bị bắt cóc và tẩy não, sự nghiệp thăng hoa chỉ sau 1 lần test ống kính

Nếu như khoảng 10 năm trước, làng mốt thế giới chứng kiến sự bùng nổ của hiện tượng "nepo baby" qua các gương mặt tiêu biểu như Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner,... – những người được cho là nhờ gia thế mà tỏa sáng – thì ở thập niên 2000, nữ siêu mẫu Lydia Hearst từng nổi lên trong giới thời trang như một đại diện cho dòng máu tài phiệt chính hiệu. Cô cái tên quen thuộc với giới thời trang cao cấp và điện ảnh xứ sở cờ hoa. Mỹ nhân sinh năm 1984 này là chắt ngoại của "ông trùm truyền thông" William Randolph Hearst và con gái của Patty Hearst – nạn nhân của vụ việc bắt cóc và tẩy não từng gây chấn động nước Mỹ.

Lydia thường được giới truyền thông gắn mác Nepo Baby điển hình. Cô thừa hưởng không chỉ danh tiếng mà còn tài sản khổng lồ từ đế chế Hearst Communications trị giá hàng chục tỷ USD. Tuy nhiên, thay vì chỉ sống dựa vào gia thế, Lydia đã dùng chính "cái bóng" ấy làm bàn đạp để xây dựng sự nghiệp riêng đầy ấn tượng.

Mẹ của Lydia, bà Patty Hearst (sinh năm 1954), trở thành tâm điểm truyền thông thế giới vào năm 1974 khi bị nhóm cực đoan Symbionese Liberation Army (SLA) bắt cóc lúc mới 19 tuổi. SLA – một tổ chức nhỏ muốn lật đổ “nhà nước tư bản” – chọn Patty vì dòng dõi giàu có của cô, nhằm thu hút sự chú ý lớn lao cho mục tiêu của họ.



Mẹ của Lydia Hearst - bà Patty Hearst từng được giới truyền thông gọi là "Cô gái mất tích" của thế kỉ sau khi trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc diễn ra hơn 50 năm trước. Khi đó, bà mới gần 20 tuổi.

Theo lời khai và tài liệu lịch sử, Patty bị giam giữ trong tủ quần áo tối tăm nhiều tuần, bịt mắt, trói tay, chịu lạm dụng thể chất và tinh thần, bao gồm đe dọa giết hại và ép học thuộc các tài liệu chính trị của SLA. Sau đó, bà được “tái giáo dục” và công khai tuyên bố gia nhập nhóm, lấy bí danh Tania.

Trong một đoạn ghi âm gây sốc từng được truyền phát rộng rãi trên toàn nước Mỹ vào thời điểm tháng 4/1974, 59 ngày sau vụ bắt cóc, Patty đã nói: "Tôi đã được SLA đưa cho hai lựa chọn, được thả hoặc gia nhập lực lượng của họ và chiến đấu cho tự do. Tôi đã chọn ở lại và chiến đấu". Một bức ảnh cũng được gửi cùng đoạn băng, trong đó, Patricia cầm súng, đội mũ du kích và tạo dáng bên lá cờ với biểu tượng của SLA, con rắn 7 đầu.

Patty Hearst bên lá cờ của SLA, bức ảnh được gửi cho gia đình bà ngày 15/4/1974.

Trong thời điểm này, Patty tham gia cướp ngân hàng Hibernia Bank (tháng 4/1974) với khẩu súng máy trên tay và 1 tháng sau đó, bà có mặt tại hiện trường vụ án khác, đứng ngoài và xả súng liên tiếp vào Cửa hàng đồ thể thao ở bang California. Đến tháng 9/1975, Patty cùng tổ chức SLA đã bị bắt giữ.

Tiểu thư tài phiệt Patty Hearst bị bắt giữ vào tháng 9/1975.

Vụ việc đã gây tranh cãi lớn: Patty khẳng định bị tẩy não và mắc hội chứng Stockholm – hiện tượng nạn nhân đồng cảm, thậm chí trung thành với kẻ bắt cóc để sinh tồn. Bố mẹ bà tin rằng con gái mình bị thao túng tâm lý. Tuy nhiên, trong các đoạn ghi âm lời khai ban đầu, Patty phủ nhận bị tẩy não và còn lăng mạ chính gia đình mình. Đến phiên tòa năm 1976, nữ tiểu thư gia đình tài phiệt bị kết án 7 năm tù vì cướp ngân hàng, dù luật sư đã có lập luận mạnh mẽ về việc bị tẩy não. Patty sau đó được ân xá bởi Tổng thống Jimmy Carter vào năm 1979.

Năm 1979, Patty kết hôn với vệ sĩ của mình – Bernard Shaw – và sinh hai con gái: Gillian và Lydia Hearst-Shaw. Siêu mẫu Lydia Hearst từng chia sẻ trong phỏng vấn rằng tuổi thơ của cô khá “bình thường”, dù có thêm lớp bảo vệ an ninh so với bạn bè. Mối quan hệ mẹ con vẫn gắn bó, và Patty sau này tham gia diễn xuất, từ thiện, đặc biệt hỗ trợ trẻ em mắc AIDS.

Lydia Hearst thường xuất hiện trước công chúng cùng với mẹ của mình.

Sự nghiệp thời trang thăng hoa chỉ sau 1 lần test ống kính

Năm 2004, khi còn là sinh viên của trường Đại học Sacred Heart University, Lydia đã được nhiếp ảnh gia huyền thoại Steven Meisel phát hiện. Chỉ trong một lần chụp thử test ống kính, Steven Meisel đã chọn cô làm nhân vật chính cho bìa Vogue Italia tháng 4/2004. Đây là công việc đầu tiên và cũng là “cú nổ” thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Tấm hình chụp close-up khuôn mặt với đôi mắt xanh, mái tóc vàng óng với lớp makeup tím huyền ảo này lập tức trở thành đòn bẩy đưa tên tuổi của Lydia tiến sâu vào làng thời trang cao cấp.

Lydia Hearst xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Italia số tháng 4/2004. Đây cũng chính là màn debut giúp cô tiến sâu vào làng mốt thế giới.

Chỉ sau đó vài tháng, cô đã xuất hiện trên hàng loạt bìa Vogue các nước cũng như các ấn bản của tạp chí Harper’s Bazaar, Elle, Marie Claire… Lydia cũng được sải bước trên nhiều sàn diễn của các tên tuổi lớn như Chanel, Fendi,... và nhận hợp đồng trở thành gương mặt của Prada, Louis Vuitton, Alexander McQueen, Bottega Veneta, MAC Cosmetics,...



Lydia Hearst mang vẻ đẹp ma mị đầy quyến rũ, đặc trưng cho làn sóng người mẫu "Doll Face" (mặt búp bê) từng nổi đình đám trong thập niên 2000.

Năm 2008, ở đỉnh cao sự nghiệp, Lydia đã được vinh danh với giải thưởng "Supermodel of the year" (siêu mẫu của năm) tại lễ trao giải Micheal Awards. Cùng năm đó, mỹ nhân 8X này còn nhận thêm giải "Best International Supermodel" (siêu mẫu quốc tế) tại lễ trao giải Madrid Glamour. Chính Lydia từng chia sẻ: “Cuộc đời tôi thay đổi chỉ sau một đêm khi lên bìa Vogue Italia do Steven Meisel chụp. Tôi biết ơn khoảnh khắc ấy suốt đời.”

Không dừng lại ở catwalk và những lần xuất hiện trên tạp chí, năm 2013 Lydia Hearst nhận lời làm mentor trong chương trình truyền hình thực tế đình đám The Face, bên cạnh hai đồng nghiệp "máu mặt" Naomi Campbell và Anne V. Đây không chỉ là khoảnh khắc củng cố vị thế supermodel của Lydia mà còn cho thấy khả năng truyền đạt và cá tính mạnh mẽ của cô.



Lydia Hearst ngồi ghế nóng tại The Face mùa 2 năm 2013.

Bước chuyển hướng mạnh mẽ trong sự nghiệp

Bước sang thập niên 2010, Lydia chuyển hướng mạnh mẽ sang diễn xuất, đặc biệt yêu thích thể loại kinh dị và tâm lý. Cô debut diễn xuất với vai cameo trong Gossip Girl (2009), sau đó tham gia hàng loạt phim và series thể loại này như Cabin Fever (2014), #Horror (2015), South of Hell (2015), The Haunting of Sharon Tate (2019),... Năm 2015, với bộ phim Stealing Chanel, Lydia được vinh danh với giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Manhattan và giải thưởng ngôi sao đang lên tại LHP quốc tế thung lũng Napa.

Một số tạo hình của Lydia trong các bộ phim mà cô tham gia.

Tháng 10/2025, Lydia thành lập Barn Loft Productions – công ty sản xuất phim do phụ nữ sở hữu và dẫn dắt, tập trung kể những câu chuyện của phụ nữ, chạm đến văn hóa và cảm xúc sâu sắc. Cô vẫn duy trì vai trò lifestyle blogger, thỉnh thoảng xuất hiện trong các chiến dịch thời trang, nhưng trọng tâm hiện tại là xây dựng đế chế sáng tạo của riêng mình.

Xuất thân từ một gia đình tài phiệt, sinh ra ngay trên vạch đích, Lydia Hearst đã không hề phủ nhận đòn bẩy mà mình có thế nhưng cô cũng không để danh xưng "nepo baby" định nghĩa toàn bộ giá trị bản thân mình. Với những thành tựu đáng nể trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp ở hai lĩnh vực thời trang và điện ảnh, Lydia Hearst đã chứng minh rằng: gia thế chỉ mở cửa, còn chìa khóa thành công nằm ở chính tài năng, sự kiên trì và khả năng thích nghi.