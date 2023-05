Màu son giúp Song Hye Kyo có diện mạo "lão hóa ngược", nàng nào chưa sở hữu thì sống chậm quá rồi

Son đỏ vốn là màu sắc "kinh điển", đẹp bền vững với thời gian, cũng mà tông quen thuộc với hầu hết các chị em ở mọi lứa tuổi. Thế nhưng, đây không hẳn là lựa chọn khôn ngoan nếu bạn đang ngấp nghé trong độ U35-U45.

Tuy thời thượng, nhưng những màu sắc rực rỡ như đỏ hay hồng, cam... rất dễ khiến chúng ta trở nên "già chát". Nhất là với các chị em theo đuổi style nhẹ nhàng, nữ tính thì màu son này lại càng trở nên "lạc quẻ" khi diện lên.



Phái nữ luôn muốn được khen xinh, khen trẻ so với tuổi thật, nhưng, "bài toán" làm sao để có thể "lão hóa ngược" thì không phải ai cũng có câu trả lời. Tuy nhiên, không phải là hết cách. Chị em có thể học tập một tấm gương sở hữu nhan sắc ngày càng trẻ hóa với thời gian mang tên: Song Hye Kyo.

Và dưới đây là 2 màu son được "chị đẹp" diện liên tục đợt này.

1. Son bóng

Tưởng chừng là tông màu "lỗi thời" nhưng Song Hye Kyo đã và đang đưa son bóng một lần nữa quay trở lại, khiến chị em chỉ cần nhìn là muốn mua theo để diện ngay. Song Hye Kyo thường xuyên lựa chọn son bóng có màu hồng đất hoặc cam san hô rất đỗi trong trẻo, xinh đẹp. Không chỉ "hack tuổi", son bóng còn có khả năng "bơm môi" căng mọng siêu đỉnh, tạo cảm giác môi dày hơn, cuốn hút hơn.

Gợi ý shopping:

Son Maybelline Superstay Vinyl Ink màu 125 Nơi mua: Thegioiskinfood Giá: 239k

YSL Rouge Volupte Candy 12 Nơi mua: Vua hàng hiệu Giá: 800k

2. Son màu nude

Hội sành điệu hẳn đã nghe đến khái niệm MLBB - My Lips But Better (tạm dịch: màu môi của tôi nhưng đẹp hơn). Nói cách khác là tông son gần mới màu môi nhưng tươi tắn, đẹp mắt hơn. Đây chính là kiểu được Song Hye Kyo áp dụng thường xuyên, giúp nàng trông trẻ ra đến cả chục tuổi. Các chị em U35-U45 rất nên học tập và sắm ngay dăm ba cây son có tông màu nude nhẹ nhàng, tự nhiên.

Gợi ý shopping:

Charlotte Tillury Pillow Talk Nơi mua: Lipstick Giá: 900k